Jak zostać zawodowym kolarzem, startującym w wielu dyscyplinach?

Tom Pidcock ma dopiero 26 lat, ale nie ma wielu rzeczy, których ten brytyjski kolarz nie osiągnął w swojej karierze. To dwukrotny złoty medalista olimpijski na rowerze górskim; zwycięzca etapu Tour de France na szosie; właściciel tęczowych koszulek mistrzostw świata w kolarstwie górskim i cycklo-crossie; a podczas niedawnego wyścigu w Norwegii, zaliczył rekordowy podjazd, który był jednym z najlepszych występów XXI wieku.

Wychowany w Yorkshire w Wielkiej Brytanii, a obecnie mieszkający w Andorze, brytyjski kolarz multidyscyplinarny szlifował swoje umiejętności na torze i w kolarstwie przełajowym. Dopiero potem wyrobił sobie markę zarówno na szosie, jak i poza nią. Nigdy nie pozostając przy jednym rowerze, Pidcock rywalizuje we wszystkich formatach. Gdziekolwiek nie znajdzie się na starcie, często jest faworytem do zwycięstwa.

Nowy lider zespołu Q36.5 © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Przejście z Ineos Grenadiers do Q36.5 Pro Cycling Team od 2025 roku wiązało się ze wzrostem odpowiedzialności - Pidcock został liderem szwajcarskiej drużyny. Rozpoczął od zwycięstwa w swoim nowym zespole, wygrywając klasyfikację generalną i koszulkę za punkty w AlUla Tour na szosie w styczniu oraz w Pal Arinsal, Pucharze Świata UCI w Andorze w kolarstwie górskim (XCO) w lipcu. A z jego drugim Grand Tourem - La Vueltą - i Mistrzostwami Świata UCI na szosie w kalendarzu przed końcem sezonu, wciąż ma wiele okazji do dalszych sukcesów.

Jeden wyścig, jedno zwycięstwo Toma Pidcocka w Pucharze Świata 2025 © WBD Sports/WHOOP UCI Mountain Bike World Series/Red Bull Content Pool

Oto jak Pidcock dotarł do miejsca, w którym się znajduje i jak jego podejście do jazdy pomoże mu osiągnąć karierę, być może inną niż wszystkie.

01 Jak wolniejszy początek pomógł Pidcockowi rozwinąć się później w wielu odmianach kolarstwa?

Pasja Pidcocka do wszystkiego, co dwukołowe, wywodzi się z domu - od jego mamy i taty, którzy sami byli zapalonymi rowerzystami. "Nie naciskali na mnie, tylko zachęcali, gdy było to potrzebne; zachowali właściwą równowagę".

Tom nigdy nie bał się zmierzyć z dużo starszymi od siebie. © Tom Pidcock

Po lokalnych, weekendowych klubowych cofee ride'ach nastąpiły wyścigi, ale przyznaje, że wtedy "nie był dobry", aż do zasilenie szeregów U16. W swoim drugim juniorskim sezonie wygrał pierwszy przełajowy Puchar Świata UCI, Mistrzostwa Europy i Świata, a na szosie wygrał juniorską edycję prestiżowego wyścigu Paryż-Roubaix. Jednak jako "przyszły mistrz Tour de France" jak niektórzy zaczęli go nazywać, Pidcock był zadowolony ze swoich występów i pragnął bardziej wyważonego podejścia.

"Nie było pośpiechu, by zostać kolarzem World Touru i nie walczyłem, by zostać najmłodszym zwycięzcą Tour de France, czy najmłodszym zwycięzcą tego czy tamtego. Dla mnie to nie ma znaczenia; chodzi o to, co osiągnąłeś na koniec kariery".

Wygrał mistrzostwa świata juniorów i U-23 w czterech różnych dyscyplinach © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Dodaje, że jest kimś, kto rozwijał się powoli i wydaje się, że nie spieszenie się w rozwoju kariery i niezbyt mocne naciskanie na wyniki w młodości przyniosło korzyści. "Zawsze uczyłem się wygrywać wyścigi w inny sposób, nie będąc najsilniejszym, ponieważ zawsze byłem najmniejszy i najmniej rozwinięty. Myślę, że nadal taki jestem. Nie spieszę się, aby w pełni wykorzystać swój potencjał".

Podążanie własną ścieżką, we własnym tempie wymaga ogromnej pewności siebie, ale Pidcock ma dojrzałą głowę na młodym karku. Jego podejście działa. Od czasu przejścia na zawodowstwo w 2021 r. jego osiągnięcia na poziomie elity to lista niezwykłych wyników: Mistrz Świata UCI w kolarstwie przełajowym (2022); złoto olimpijskie w kolarstwie górskim XC (2024 i 2021), Mistrz Świata UCI w kolarstwie górskim XCO (2023), osiem wygranych zawodów Pucharu Świata UCI w kolarstwie górskim XCO; zwycięstwo etapowe Tour de France (2022), Stade Bianche (2023), Amstel Gold Race (2024), AlUla Tour w klasyfikacji generalnej i punktowej (2025).

02 Jak różnorodność pomaga mu budować siłę fizyczną i psychiczną?

Pidcock ma fizyczne atrybuty wymagane do rywalizacji na najwyższym poziomie w trzech dyscyplinach kolarskich, ale są one połączone z mentalnym nastawieniem. Jest kimś, kto nieustannie szuka kolejnego wyzwania.

"Kiedy wygrałem [Mistrzostwa Świata Juniorów w kolarstwie przełajowym w 2017 roku], co było moim największym celem w życiu do tego momentu, spadłem z klifu, ponieważ nie miałem nic innego do osiągnięcia" - powiedział w wywiadzie dla The Red Bulletin. "Zdałem sobie sprawę, że nie można być tak mocno nastawionym na wzloty i upadki - to nie jest zdrowe. Musisz być jakby na płaskowyżu. Oczywiście duże cele są tymi dużymi, ale zawsze musi być coś po nich. W przeciwnym razie, co dalej?"

Tom (po lewej) świętuje swoje pierwsze zwycięstwo w kategorii juniorów © Tom Pidcock

Jest to jeden z powodów, dla których przełącza się między trzema dyscyplinami, ścigając się w cyclocrossie zimą i przechodząc na szosę wiosną i latem, z niewielką ilością wyścigów MTB w międzyczasie.

"Lubię łączyć je wszystkie, ponieważ wnoszą różne umiejętności i sprawiają, że czuję się świeżo" - wyjaśnił. "Będąc elitarnym sportowcem, wszystko zwykle polega na powtarzaniu, więc różnorodność jest świetna. Dzięki temu stajesz się bardziej wszechstronnym zawodnikiem".

"Cały czas potrzebuję czegoś nowego. Teraz mogę trenować przez miesiąc, zatrzymując się w tym samym hotelu lub trenując w pokoju na wysokości [w domu] i mogę się zaangażować... Ale nie zbudowałem jeszcze zdolności do zaangażowania się w coś przez sześć miesięcy non stop. Lubię wsiadać na rower górski, nie trenować [specjalnie], a potem wygrywać. Lubię być outsiderem, facetem, który tak naprawdę nie jest kolarzem górskim, ale jest w tym całkiem dobry".

03 Jego umiejętności sprawiają, że ma przed sobą wyjątkowe perspektywy

Jeśli różnorodność jego treningów i wyścigów nie czyni go dość wyjątkowym, to jego umiejętności samej jazdy na rowerze zdecydowanie tak.

Tom Pidcock walczy z Woutem Van Aertem na drugim etapie Tour de France 2023 © POOL BERNARD PAPON/BELGA MAG/AFP via Getty Images

Przy wzroście 170 cm i wadze 58 kg ma sylwetkę idealną do alpejskich podjazdów i długich etapów tourów szosowych, ale jego umiejętności zjazdowe w terenie oznaczają, że zjazdy mogą również stać się miejscem ataku. Najlepiej uwidoczniło się to podczas jego debiutanckiego Tour de France w 2022 r., kiedy wygrał 12. etap (Briançon do L'Alpe d'Huez). Dostał się do ucieczki na oszałamiającym zjeździe z Col de la Croix de Fer, podczas którego osiągnął prędkość 100,8 km/h i wyprzedził wolniejszych konkurentów na krętej górskiej drodze, po czym odjechał od grupy rywali (w tym czterokrotnego zwycięzcy Chrisa Froome'a) na kultowym podjeździe L'Alpe d'Huez, aby odnieść swoje pierwsze zwycięstwo etapowe.

Nie musi to być wyścig, aby Tom Pidcock pokazał swoje umiejętności zjazdowe. Jego występ w 2023 roku na kanale twórcy YouTube SAFA Briana stał się viralem, gdy Brytyjczyk zmierzył się ze zjazdem Tuna Canyon w Los Angeles, osiągając prędkość 86,7 km/h. W innym projekcie poszedł jeszcze dalej, zjeżdżając z przełęczy Rossfeld Panoramastrasse na granicy austriacko-niemieckiej i osiągając prawie 100 km/h, umacniając swoje miejsce jako najlepszy zjazdowiec swojego pokolenia.

Tom Pidcock prezentuje kolejny mistrzowski zjazd © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

04 Co dalej z kolarzem, który wygrał prawie wszystko, co sobie zamarzył?

Garaż rowerowy Toma Pidcocka jest pełen maszyn gotowych do wyścigów, ale jego rower górski Pinarello Dogma XC nie zobaczy taśm wyznaczających trasę wyścigu w tym sezonie. Zamiast tego Pidcock będzie korzystał z rowerów szosowych Scott Addict RC i Scott Foil RC przez pozostałą część 2025 roku, co obejmie jego drugi start w La Vuelta i Mistrzostwa Świata UCI na szosie w Rwandzie.

Tom Pidcock spędza więcej czasu na rowerze szosowym © Charly López/Red Bull Content Pool

Biorąc pod uwagę jego ostatni występ w Arctic Race of Norway, gdzie zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej i zanotował monstrualny wysiłek na krótkich podjazdach, ponoć rekordowy - średnio 7,91 W/kg przez 8:16 minut - Pidcock jest w formie swojego życia i będzie dążył do jak najlepszych wyników w ciężkim górskim Grand Tourze w Hiszpanii i pierwszych mistrzostwach świata w Afryce.

Zobacz też:

12 min Born to mountain bike – historia Toma Pidcocka Tom Pidcock walczy o czołowe lokaty w Pucharze Świata w kolarstwie górskim. Dołącz do niego podczas jego podróży do Albstadt.