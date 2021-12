Jak trafić na breakingowy szczyt? B-Boy Storm i DJ Renegade podpowiadają!

Droga do sławy dla b-boys i b-girls może być szybka i piękna – jak na przykład wydaje się ta przebyta przez B-Boya Amira, który w 2021 wygrał światowy finał Red Bull BC One – ale wielu zasłużonych dzisiaj na scenie tancerzy poświęciło wiele swojego czasu i pracy, by dotrzeć do miejsca, w których górują nad innymi.

Jeśli ktoś powinien coś o tym wiedzieć, to na pewno B-Boy Storm i DJ Renegade, którzy na scenie tanecznej działają od lat i widzili na niej wiele zarówno wzlotów, jak i upadków. Nam opowiedzieli, jak uniknąć tych drugich.

Łam, ale nie daj się złamać

Storm: Całe swoje młode życie byłem spłukany. Kiedy dorastałem, wciąż mi brakowało pieniędzy. Musiałem więc mocno się postarać, by przeżyć. W wieku 14 lat pomógł mi w tym taniec. Nic mnie tak wtedy nie uszczęśliwiało, jak właśnie on. Taniec dał mi kopa.

Ale nie tylko ja tak miałem. Jeśli spojrzysz na b-boys zobaczysz, że wielu z nas pochodzi z rozbitych domów. Wielu z nas przeszło wyboistą drogę i miało trudnych sytuacji, dlatego taniec stał się dla nich, i dla mnie, formą medytacji. Kiedy moja rodzina się rozpadła, moja okolica zrobiła się gówniana, a dziewczyna mnie zostawiła, taniec był wszystkim, czego potrzebowałem. Chodziłem więc i ćwiczyłem, dzięki czemu czyściłem głowę.

Storm podczas warsztatów towarzyszących finałom Red Bull BC One 2018 © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Walcz o swoje

Storm: Wiedziałem, że nie ma szans, bym dostał przyzwoitą pracę po mojej szkole. Ale wiedziałem też, że nie jestem głupi. Chciałem przede wszystkim zostać profesjonalnymi tancerzami i to był mój jedyny wybór. Razem ze Swiftem pojechaliśmy na dworzec centralny w Hamburgu, gdzie znajdowała się poczta z wielką książką telefoniczną. Wyrwaliśmy wszystkie strony z firmami rozrywkowymi i powiedzieliśmy sobie: „Gdzie jedziemy najpierw?”. Tak to zrobiliśmy.

Słyszeliśmy, że jedna z najbardziej obiecujących agencji w tamtym czasie zakładała zespół o nazwie The Flying Circus, więc umówiliśmy się na spotkanie. Kiedy weszliśmy do ich biura, okazało się, że kilku facetów oglądało tam piłkę nożną w telewizji i nie wiedziało, jak nam pomóc… Wtedy, w 1988 roku, większość ludzi widziała b-boyów tylko w białych rękawiczkach, lustrzanych okularach i tak dalej. Nie mieli pojęcia, do czego jesteśmy zdolni, ale też nie było mowy, żebyśmy wrócili do domu, nie pokazując im, na co na stać? Spojrzałem na Swifta, włożyłem kasetę do maszyny i zaczęliśmy tańczyć. Goście byli w szoku i wariowali na naszym punkcie. Związaliśmy się z nimi ostatecznie do 1998 roku.

ABC... Breakingu

Nigdy nie rezygnuj z tego, w co wierzysz

Storm: Raz pojechałem tańczyć do Paryża na koncert i nie wiedziałem, co mam na siebie ubrać. Dowiedziałem się na miejscu, że musimy nosić jakieś dziwne kostiumy, które zupełnie mi nie pasowały. Powiedziałem wtedy: „Słuchajcie, nie tańczę w tym” i wyjechałem z powrotem do Londynu. Ludzie myśleli, że zwariowałem. Nie, po prostu chciałem to robić na swoich zasadach.

Żyj tańcem

Storm: Od chwili, gdy Swift i ja zdecydowaliśmy, że chcemy zostać profesjonalistami, nie myśleliśmy, że jesteśmy najlepsi na świecie, ale wiedzieliśmy, że jeśli mamy odnieść sukces, musimy być tak dobrzy, żeby nikt nie miał co do tego wątpliwości. Wiedzieliśmy, że musimy być na takim poziomie, na którym nie będzie to niepodważalne. Dlatego każdą chwilą, którą miałem wolną, przeznaczałem na taniec. Jeśli akurat go nie trenowałem, to na pewno o nim myślałem. Kiedy zajmowałem się malowaniem domów na pół etatu, upewniałem się, że maluję obiema rękami. Wiesz, żeby pracowały mięśnie i lewej, i prawej strony. Całe moje życie poszło w tym kierunku.

Trzymaj się ziemi

Renegade: Będąc b-boyem czy b-girls coraz częściej możesz stać się celebrytą. Ludzie zaczynają cię traktować w określony sposób i to może ci uderzyć do głowy. Widziałem, co się działo z niektórymi osobami, jak bardzo ich to zepsuło. Dlatego lepiej trzymać swoje ego na wodzy i mimo sukcesów, twardo stąpać po ziemi. Musisz mieć w sobie wciąż pokorę.

DJ Renegade podczas Red Bull BC One Cypher w Holandii © Jan Opdekamp/Red Bull Content Pool

Weź sprawy w swoje ręce

Renegade: Zawdzięczam wiele Stormowi. Kiedy miałem okazję grać i tańczyć w Danii, przyjechał do mnie i słyszał, jak narzekam na scenę w Wielkiej Brytanii. Uważałem, że była wtedy strasznie gówniana. A on mi powiedział: „Zamknij się i zrób coś z tym!”. Ten moment zmienił dla mnie wszystko. Wróciłem do domu i zacząłem działać.

Kiedy pokochałem breaking, nie było internetu, telefonów komórkowych, nic. Trzeba było chodzić na wydarzenia i samemu nawiązywać kontakty, aby dowiedzieć się, co się dzieje. Musiałeś dostać od kogoś kasetę VHS, żeby zobaczyć, jak tańczą ludzie w innym miejscu na świecie. To wszystko wymagało wysiłku. I wymagało kontaktu z innymi. O to właśnie przecież chodzi w breakingu!

Wyróżnij się z tłumu

Storm: Dla mnie jednym z powodów przerwy w tańczeniu na początku lat 80. było to, że mieliśmy tak wielu b-boys, którzy w ogóle nie chcieli tańczyć. Był taki moment, kiedy wchodziłeś do klubu i 20 facetów stało tam plecami do ściany, bo nie chcieli, żeby ktoś im podkradł ruchy!

Renegade: To samo wydarzyło się w Wielkiej Brytanii. Wszyscy byli zbyt fajni i nikt nie chciał walczyć, bo albo za bardzo bali się przegranej, albo właśnie tego, że ktoś kradł komuś ruchy. Nie rozumiałem tego! Po co ćwiczysz cały dzień, jeśli potem nie tańczysz?!

Storm: Jeśli widziałem, jak ludzie stają się lepsi ode mnie, była to wiadomość dla mnie, że muszę ćwiczyć jeszcze więcej. Musiałem bardziej się wyróżniać. Nie przez przypadek nosiłem też swoje imię na koszulce. Dzięki temu zabiegowi ktoś, kto oglądał potem walki na kasetach VHS, widział też moje imię. Wiedział, kim jestem. Nie obchodziło mnie, czy inni b-boys będą próbowali podchwycić moje ruchy, chciałem, żeby mnie rozpoznawali!

Poczuj muzykę

Storm: Możesz się przygotować do bitwy fizycznie i mentalnie, doskonale pod każdym względem, ale nie mniej ważne jest twoje wyczucie chwili – to, jak poczujesz dany moment, w którym akurat tańczysz. Ostatecznie będziesz oceniany za to, co robisz w tym jednym momencie. Ludzie zapominają, że w breakingu nie chodzi o setki potężnych ruchów, które możesz wykonać, ale o muzykę, która jest duszą tańca. To muzyka powinna dyktować ci kroki i być powodem, dla którego wszyscy tańczysz. W końcu zawsze możesz wyłączyć muzykę i co wtedy? Możesz uprawiać gimnastykę... Dlatego musisz być przywiązany do rytmu i dobrze go wyczuwać. Możesz wykonywać wszystkie ruchy perfekcyjnie, ale nic z tego nie będzie miało znaczenia, nie będzie miało żadnego sensu, jeśli nie wiesz, jak wyrazić siebie poprzez muzykę i taniec.