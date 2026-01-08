Być fit w 2026: Jak trenować, aby zrobić formę jak zawodowiec?

Nowy rok często wiąże się z zaangażowaniem w aktywność fizyczną. Pragnienie bycia fit jest wtedy najsilniejsze - nawet jeśli nie mamy w zwyczaju robienia postanowień noworocznych . Poniżej przedstawiamy pięciu sportowców Red Bulla i dzielimy się ich wskazówkami treningowymi, sztuczkami i ćwiczeniami, aby zainspirować Cię do osiągnięcia celów fitness.

Mamy dla Ciebie coś jeszcze! Dołącz do wyzwania Red Bull Zero Wymówek na Stravie - tutaj. Wygraj skrzyyydła, unikatową torbę na siłownię lub wyjazd na zawody HYROX w dowolne miejsce na świecie. Wyzwanie pomoże Ci budować nawyki, zachiwać konsekwencję i świętować postępy.

01 Noah Ohlsen, fitness funkcjonalny

Trening w wieku 30 l. polega na utrzymaniu bazy, którą budujesz w wieku 20 © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Noah Ohlsen jest jednym z najlepszych sportowców fitnessu funkcjonalnego na świecie i od ponad dekady znajduje się w elicie. Od 2014 roku konsekwentnie plasuje się w czołówce tego sportu, zyskując reputację jednego z najbardziej szanowanych zawodników świata fitness.

Regeneracja i mobilność są niezbędne, mówi Ohlsen: "Wszystkie małe rzeczy są ważne. Na początku są one nawet ważniejsze, ponieważ później zamieniają się w nawyki. Teraz nie muszę o nich myśleć, są po prostu częścią mojego stylu życia i robię je rutynowo. To prawie tak, jakby nie wymagało żadnego wysiłku, aby utrzymać dobry sen, rozciągać się i dobrze odżywiać. Jedną z profesjonalnych wskazówek byłoby dołączenie tego wszystkiego do swojego stylu życia. To znacznie ułatwia utrzymanie formy".

"Lubię chodzić na spacery każdego dnia. Mam psa i czasami razem z żoną chodzimy na spacery. Pomaga to układ krwionośny i odetchnąć świeżym powietrzem. Niekoniecznie jest to profesjonalna porada, ale uważam, że pomaga mi to zachować dobre samopoczucie. Moim ulubionym ćwiczeniem na rozgrzewkę są prawdopodobnie wykroki. Zawsze będę je wykonywać. Zejdź w dół i dotknij palców u stóp, wyciągnij ręce i możesz zrobić wiele wariacji na temat rozciągania dynamicznego ".

02 Jake Canter, snowboard

Jake Canter wysyła go podczas obozu Red Bull Performance w Saas-Fee © Frederik Kalbermatten

Jake Canter mocno koncentruje się na kondycji, dodając na stałe czas na siłowni do swoich typowych treningów snowboardowych. Stosuje też fizjoterapię.

"Mam 173 cm wzrostu i ważę 68 kg, więc muszę dbać o swoje ciało najlepiej jak potrafię" - powiedział. "Wpadłem w świetną rutynę stretchingu i prawdopodobnie spędzam więcej czasu rozciągając się i turlając po podłodze po zawodach, niż jeżdżąc na snowboardzie tego dnia".

To dlatego Canter skupia się teraz na zdrowym odżywianiu, rozciąganiu i chodzeniu na siłownię - czynności, które mogły być lekceważone przez poprzednie pokolenia, a które teraz Canter postrzega jako fajne i zabawne.

"Kiedy byłem młodszy, nie było fajnie chodzić na siłownię będąc snowboardzistą" - powiedział Canter. "Nie chciałeś być postrzegany jako 'sportowiec'. Ale teraz bycie zdrowym jest fajne, a dbanie o swoje ciało jest jeszcze fajniejsze. Chcę jeździć na snowboardzie do 80 roku życia. Jeśli nie korzystasz z możliwości doskonalenia się poza snowparkiem czy hopkami, to naprawdę tracisz".

03 Bergen Reilly, siatkówka

Bergen Reilly © Maria Jose Govea/Red Bull Content Pool

Wielu uważa, że siatkarze generują moc z górnej części ciała, ale w rzeczywistości pochodzi ona z nóg. Właśnie dlatego Bergen Reilly z kadry USA i drużyny University of Nebraska koncentruje się w dużej mierze na dolnych partiach ciała.

"W trakcie sezonu ćwiczymy około czterech razy w tygodniu" - powiedziała Reilly. "Robimy dużo przysiadów i wykroków, aby rozruszać nogi, a także wykonujemy skoki na skrzynię, krzesełka i tylko trochę ćwiczeń ramion".

Reilly powiedziała, że zwykle ćwiczy rano, a popołudniowy trening trwa od 1,5 do 3 godzin. "Wiosną gramy w siatkówkę plażową, a po treningu ćwiczymy kondycję na piasku" - powiedziała Reilly. "Lato to nasz prawdziwy offseason, kiedy dźwigamy, aby stać się silniejszymi i bardziej w formie".

Dla Reilly i jej zespołu, duża część zdobywania i utrzymywania formy obejmuje pracę nad byciem "sprężystym" i wykorzystywaniem odbicia od podłoża do jak najszybszego skoku. Mając tylko jeden dzień odpoczynku, harmonogram Reilly wymaga od niej ciągłego ruchu, a Red Bull pomaga jej przetrwać tę trudną rutynę.

"Czasami mamy mecze o 20:00, przed którymi trudno nie być senną" - powiedziała Reilly. "Pobudzenie się o 20:00 może być wyzwaniem, ale Red Bull uratował mnie wiele razy i pomógł mi poczuć się gotową na tę chwilę".

04 Kate Courtney, kolarstwo górskie

Kate Courtney © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Rutyna fitnessowa mistrzyni świata w kolarstwie górskim Kate Courtney wykracza poza samą jazdę. "Jeździmy godzinami, wykonujemy sesje interwałowe, trochę biegamy i sporo ćwiczymy na siłowni" - powiedziała, a wszystko to ma na celu zwiększenie mocy na rowerze i uniknięcie kontuzji.

Trening Courtney jest dostosowywany na jej potrzeby przy wsparciu zespołu, który pomaga jej skupić się na sile i mobilności. Po sesjach treningowych włącza fizykoterapię, aby przeciwdziałać skutkom jazdy w wymuszonej przez rower pozycji.

"Kiedy byłam młodsza, skupiałam się na koordynacji i równowadze, ale teraz skupiam się na formie i precyzji ćwiczeń" - wyjaśniła. "Chodzi o znalezienie obszarów do poprawy i posiadanie odpowiedniego programu do budowania mocy i siły".

Jej sesje siłowe trwają około 90 minut i są ukierunkowane na pracę z ciężarami, podczas gdy sesja core/mobility często następuje po jeździe na rowerze. Zrównoważona rutyna treningowa nie tylko buduje siłę fizyczną, ale także pomaga Courtney w osiągnięciu lepszej kondycji mentalnej.

"Używam Red Bulla, gdy robię interwały i naprawdę ciężko pracuję na siłowni" - powiedziała Courtney. "Używam go również, gdy nadchodzi dzień testu, ponieważ pomaga mojemu ciału i umysłowi podkręcić tempo".

05 Kai Lenny, surfer specjalizujący się w wielkich falach

Kai Lenny © Trevor Moran / Red Bull Content Pool

Rutyna fitness profesjonalnego surfera Kaia Lenny 'ego różni się w zależności od pory roku. Latem skupia się na wytrzymałości, podczas gdy zimą podnosi ciężary, pracuje nad mobilnością bioder i priorytetowo traktuje regenerację. "Potrzebuję silnych mięśni, aby przetrwać gigantyczne fale" - powiedział Lenny, podkreślając znaczenie budowania siły.

W domu na Hawajach Lenny trenuje od trzech do pięciu razy w tygodniu, w zależności od warunków do surfowania. Jeśli fale są dobre, pływa na desce. Jeśli nie, idzie na siłownię. Podczas podróży dostosowuje swoje treningi i sięga po Red Bulla, który dostarcza mu kofeiny, by zachować czujność i cukrów jako źródła energii dla organizmu. "Red Bull jest niezbędny podczas podróży i dostosowywania się do stref czasowych" - powiedział, zwracając uwagę na zastrzyk energii, który zapewnia mu przed zawodami na dużych falach.

Kolejną częścią innowacji treningowych Lenny'ego jest jego sposób myślenia. Zamiast postrzegać siłownię jako obowiązek lub listę kontrolną, pozostaje zmotywowany, koncentrując się na konkretnych rzeczach, które chce osiągnąć w sporcie.

"Jeśli wykonuję wykroki lub ruchy bioder, myślę o skręcie podczas ich wykonywania" - powiedział Lenny. "Jeśli podnoszę duże ciężary, myślę o sile, której będę potrzebował do utrzymania się na wodzie i pokonywania sił oddziałujących przy dużych prędkościach. Jeśli masz cel i ścieżkę, podróż jest zawsze przyjemniejsza niż dojście do miejsca docelowego".