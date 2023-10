Grasz w kosza? To trenuj te elementy!

Czasem wydaje się, że najbardziej ekscytujące popisy na boisku do koszykówki nie wymagają wielkiego wysiłku. Nic bardziej mylnego! Za każdym udanym zagraniem stoją setki godzin mozolnych i wyczerpujących treningów. Nie ma innego sposobu, nie ma drogi na skróty. Jeśli chcesz grać naprawdę dobrze i rywalizować w takich wydarzeniach, jak Red Bull Half Court , musisz stale się doskonalić. Przygotowaliśmy dla ciebie wykaz najważniejszych skilli - jeśli je poprawisz, będziesz rządził pod tablicą!

Jedna z najstarszych i najbardziej fundamentalnych koszykarskich prawd głosi, że każda akcja zaczyna się od obrony, a dobry "defense" wygrywa mecze. Najwięksi z największych - Michael Jordan i Lebron James - byli mistrzami po obu stronach boiska i nie sięgnęliby gwiazd, gdyby nie ich doskonała gra w destrukcji. Pamiętaj o tym! Nie odpuszczaj gry w obronie, jeśli chcesz być naprawdę dobry.

01 7 najważniejszych umiejętności

Wiesz już, że trzeba ciężko pracować, by wygrywać. Wiesz, że równie ważne są atak i obrona. Wiesz, że talent jest tak samo istotny, jak trening. A czy zdajesz sobie sprawę, że największe szanse na sukces mają najbardziej wszechstronni gracze? Biegaj, rzucaj, podawaj, blokuj i odbieraj piłkę, a poprowadzisz swój zespół do zwycięstw! Oto podstawowe umiejętności, nad którymi każdy koszykarz powinien konsekwentnie pracować.

1. Drybling

Kibice kochają dryblerów niemal równie mocno, jak oni kochają... samych siebie! Piłka kozłowana za plecami, czy między nogami, albo sprint lub crossover to elementy, które wywołują euforię na trybunach. Ćwicz drybling i panowanie nad piłką, a sprawisz, że rywal nigdy nie będzie wiedział, co właśnie planujesz. Udany drybling szybko buduje pewność siebie, więc bierz się do roboty!

Pete "Pistolet" Maravich był jednym z najlepszych dryblerów w historii. Panował nad piłką, jak nikt inny, a jego akcje radowały trybuny i zasmucały rywali, których mijał, jak tyczki.

Michael Hicks zaleca ćwiczenie techniki dryblingu przez 30 minut dziennie obiema rękami oraz kozłowanie między nogami i za plecami. "Gwarantuję, że jeśli będziesz to robić każdego dnia, po roku staniesz się świetnym dryblerem".

Drybling słabszą ręką, a także obustronny, znacznie utrudnia pracę obrońcy.

2. Rzut

Ostatecznie chodzi przecież o to, by trafić do kosza, prawda? Ktoś zawsze musi oddać ostatni rzut. Nowoczesny basket odchodzi od rzutów z półdystansu i skupia się na wykańczaniu akcji spod kosza, albo z pełnego dystansu. Rzucaj, rzucaj i jeszcze raz rzucaj! Poza doskonaleniem klasycznej techniki, ćwicz rzuty sytuacyjne - haki, rzuty kelnerskie, z biegu itp. Koniec końców, nieważne jak, ważne, by piłka trafiła do sieci!

Chris Matthews zachęca, by rzut trenować codziennie. Pozwala to budować pamięć mięśniową, a przyzwyczajone do tego elementu ciało, będzie pracować w trakcie meczu, jak automat.

3. Podanie

Sam meczu nie wygrasz. Choćbyś najlepiej dryblował i rzucał, musisz współpracować na boisku z kolegami. Dlatego tak ważne są podania. Trenerzy mawiają, że za złe podanie zawsze odpowiada podający, więc warto przyłożyć się do tego elementu. Ćwicz podania proste, po koźle i tzw. no look passy. Do treningu tej umiejętności wystarczy piłka i kawałek ściany, choć oczywiście dużo lepiej trenuje się z kumplami!

4. Zbiórka

Dominacja na tablicach nierzadko decyduje o sukcesie drużyny. To proste - im więcej piłek zbierzesz, tym więcej masz szans na ponowienie akcji, albo szybkie przejście do ataku. Jak ćwiczyć zbiórki? Odbijaj piłkę o tablicę chwytając ją i wyrzucając, kiedy jesteś w powietrzu. Skacz, skacz, skacz!

5. Obrona

Ofensywa może być efektowna, ale obrona jest równie ważna. Kto, oglądając mecz, potrafi zachwycać się defensywą, ten zna się na koszykówce. Obrona wymaga żelaznej kondycji. Zagradzanie drogi rywalowi, podążanie za krytym zawodnikiem, czy przechwyty nie są proste, ale bez tego nie ma szans na sukces. Już wspominaliśmy, że każdy atak zaczyna się od obrony, prawda?

6. Gra nogami

W koszykówce trzeba biegać... mądrze! W tym sporcie robienie wiatru na boisku nie jest potrzebne. Trzeba pracować nisko na nogach i być w stanie błyskawicznie zmienić kierunek poruszania się. Pomogą to wyćwiczyć różne stepy, przeplatanki, sprinty i krok odstawno-dostawny.

7. Skok

Jego Powietrzna Wysokość, Michael "Air" Jordan potrafił zawisnąć w powietrzu i oddać rzut w chwili, kiedy broniący go rywale dawno już poopadali na parkiet. Nie każdy może grać, jak Jordan, ale każdy może skakać wyżej. Wykonuj serie przysiadów i ćwicz mięśnie nóg, żeby poprawić siłę eksplozywną i wybijać się z parkietu, niczym rakieta!

02 Granie w turniejach 3x3, takich jak Red Bull Half Court

Graj, graj i jeszcze raz graj! Turnieje 3x3, takie jak Red Bull Half Court, dadzą ci przestrzeń, w której będziesz mógł doskonalić wszystkie wymienione przez nas elementy. Żaden trening nie zastąpi prawdziwej rywalizacji, więc wypatruj możliwości gry o punkty. Michael Hicks, który reprezentował Polskę w wielu międzynarodowych turniejach, podczas niedawnego światowego finału Red Bull Half Court 2023 w Belgradzie zachęcał do udziału w turniejach basketu 3x3.

"Dla mnie to świetny patent na to, by pozostać w formie. Jest fajna rywalizacja, świetna atmosfera i naprawdę znakomici zawodnicy. Trzeba być skoncentrowanym i przygotowanym do walki, żeby zaistnieć w tego typu imprezie".

"To, co sprawia, że koszykówka 3x3 jest wyjątkowa, to fakt, że masz bardzo mało czasu na oddanie rzutu, więc tempo gry jest mega intensywne" - mówi Nadine Selaawi , wschodząca gwiazda kobiecej koszykówki.

03 Jak stawać się lepszym koszykarzem

Choć przekonujemy tu cały czas, jak ważny jest sumienny trening... on nie wystarczy! Musisz dołożyć szereg zachowań poza boiskiem, by naprawdę wejść na wyższy poziom.

Stwórz zdrową dietę: Mawia się, że armia maszeruje na żołądku i to samo można odnieść do drużyny koszykarskiej. Odpowiednia dieta jest niezbędna, byś mógł pokazać, czego nauczyłeś się na treningach.

Rozwijaj swoje cardio: Im lepszy się stajesz, tym większe są wymagania, a trenerzy liczą na więcej dobrych minut od ciebie. Bez cardio nie dasz rady pomóc zespołowi, więc nie zaniedbuj tego elementu.

Ustal konkretne cele: Wyznacz sobie cel i wskaźniki, dzięki którym będziesz wiedział, czy zmierzasz w dobrym kierunku. Śledź swoje postępy i reaguj, bądź elastyczny, ale nie odpuszczaj sobie. Tak naprawdę jedyną osobą, którą możesz oszukać jesteś ty sam, więc lepiej bądź uczciwy.

Graj o punkty: Jeśli na boisku jest 3 graczy w drużynie, a nie 5, to znaczy, że piłka o wiele częściej będzie w twoich rękach. Znajdź najbliższy turniej 3x3 i wejdź do gry jak najszybciej, by doskonalić swoje umiejętności i oswajać się z rywalizacją.