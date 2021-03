Jak umyć kółka deskorolkowe?

Czego potrzebujesz:

Kiedy powinno się myć kółka?

Krok 1: Zabezpiecz swoje miejsce pracy

Czyszczenie czegokolwiek oznacza zabrudzenie, ale w przypadku czegoś takiego jak deskorolka, która spędza większość czasu na brudnym betonie, jest to szczególnie prawdziwe. Zabezpiecz swoje miejsce pracy, aby nie narobić niepotrzebnego bałaganu. Zwykle oznacza to płaską powierzchnię z dużą ilością miejsca do poruszania się. Całkowicie odkręcimy koła i łożyska, więc będziesz potrzebować takiego miejsca, w którym się nie zgubią. Podsumowując, ty i okolica najprawdopodobniej zmokniecie. Rozłóż ręcznik, aby utrzymać miejsce w czystości, pracuj na zewnątrz lub nad zlewem, aby uniknąć bałaganu. Pamiętaj również, że chcemy za wszelką cenę uniknąć zamoczenia drewnianej deski i łożysk.

Czyszczenie czegokolwiek oznacza zabrudzenie, ale w przypadku czegoś takiego jak deskorolka, która spędza większość czasu na brudnym betonie, jest to szczególnie prawdziwe. Zabezpiecz swoje miejsce pracy, aby nie narobić niepotrzebnego bałaganu. Zwykle oznacza to płaską powierzchnię z dużą ilością miejsca do poruszania się. Całkowicie odkręcimy koła i łożyska, więc będziesz potrzebować takiego miejsca, w którym się nie zgubią. Podsumowując, ty i okolica najprawdopodobniej zmokniecie. Rozłóż ręcznik, aby utrzymać miejsce w czystości, pracuj na zewnątrz lub nad zlewem, aby uniknąć bałaganu. Pamiętaj również, że chcemy za wszelką cenę uniknąć zamoczenia drewnianej deski i łożysk.

Czyszczenie czegokolwiek oznacza zabrudzenie, ale w przypadku czegoś takiego jak deskorolka, która spędza większość czasu na brudnym betonie, jest to szczególnie prawdziwe. Zabezpiecz swoje miejsce pracy, aby nie narobić niepotrzebnego bałaganu. Zwykle oznacza to płaską powierzchnię z dużą ilością miejsca do poruszania się. Całkowicie odkręcimy koła i łożyska, więc będziesz potrzebować takiego miejsca, w którym się nie zgubią. Podsumowując, ty i okolica najprawdopodobniej zmokniecie. Rozłóż ręcznik, aby utrzymać miejsce w czystości, pracuj na zewnątrz lub nad zlewem, aby uniknąć bałaganu. Pamiętaj również, że chcemy za wszelką cenę uniknąć zamoczenia drewnianej deski i łożysk.

Krok 2: Zdejmij koła i łożyska

Krok 3: Zanurz koła w wodzie z mydłem