Pierwsze zadanie Red Bull Enduro Ligi zostało ujawnione już podczas transmisji live zapowiadającej wydarzenie, ale dopiero 12.08 wystartuje oficjalna strona w swojej pełnej okazałości – wtedy będzie można dołączać do wyzwania Tadka Błażusiaka i wrzucać swoje filmy z zaliczonym zadaniem.

10 najtrudniejszych podjazdów w WESS

Wybierz podjazd i optymalną linię

Podjazd musi być dostosowany do umiejętności zawodnika, podobnie zresztą jak sama linia przejazdu. Wiadomo oczywiście, że lepsi riderzy mogą pokusić się o trudniejsze podboje, ale żeby podjazd wyglądał widowiskowo, wcale nie musi być techniczny. Można położyć na nim nietypową przeszkodę, pokonać go w innowacyjny sposób, albo znaleźć miejsce, po którym nikt inny nie jeździł wcześniej motocyklem.

"Oceń odległość i kąt, pod którym podjazd się zaczyna. Jeżeli jest bardzo przełamany, to nie możesz podjechać zbyt szybko, bo zawieszenie dobije i stracisz całą prędkość. Wypatrz wzrokiem miejsce, do którego chcesz się dostać, po czym obniż wzrok i patrz tam, gdzie motocykl aktualnie się znajduje, żebyś mógł na bieżąco reagować", radzi Taddy Błażusiak .

Ready, z-Taddy, GO! - podjazdy w hard enduro

Dobierz prędkość i bieg

Różne podjazdy atakuje się z różną prędkością i na różnym biegu. Wolne, techniczne górki trzeba pokonywać zazwyczaj z małą ilością gazu i na niskich biegach. Szybkie wjazdy, a czasami nawet wloty o długich najazdach atakować można pełnym ogniem. Jedne i drugie są trudne, ale też i jedne i drugie mogą być widowiskowe.

"Jeżeli na wjeździe jest jakaś dziura czy podbicie, to trzeba na tyle zwolnić, żeby nie podbiło i żebyśmy mogli dalej wjechać. Jeżeli wjazd jest szybki, to więcej prędkości zazwyczaj pomaga", zdradza Taddy Błażusiak.

Taddy Blazusiak na Extreme XL Lagares w Portugalii © Future7Media / Red Bull Content Pool

Kontrola trakcji!

W zależności od nawierzchni i rodzaju podjazdu, różnić się będzie sposób utrzymywania trakcji. Czasami będzie to odwinięta maneta i głębokie kopanie w ziemi, a czasami wjeżdżanie na niemal zerowych obrotach. Nie ważne czy jeździcie po piasku, po skałach, czy po przyczepnym terenie - zawsze dawajcie się ponieść fantazji i próbujcie nowych sposobów.

"Wszystko zależy od terenu. Jeżeli jest to luźna nawierzchnia to koło powinno się szybko kręcić i wykopywać dużo ziemi. Jeżeli jedziemy po przyczepnej nawierzchni, to opona powinna pracować na limicie przyczepności. Kiedy już ma tracić trakcję, ale jeszcze ją ma, jest jej najwięcej. Podjazdy, jak na Megawacie – to można wrzucić bieg wyżej, odwinąć pełny gaz i poprawić jeszcze ze sprzęgła. Jeżeli jednak jest trochę przyczepności w połowie, to trzeba wiedzieć, kiedy ująć tego gazu, żeby złapać trakcji i wtedy na umierającym silniku wjeżdżamy kilka metrów dalej", wyjaśnia Taddy Błażusiak i dodaje:

Umierający silnik wykorzystuje się do jazdy po śliskim terenie. Tadeusz Błażusiak WESS

"Umierający silnik - dwusuw ma taki zakres obrotów, na których jeszcze ciągnie, ale już prawie umiera. To jest na samym dole, kiedy ten motocykl jest jeszcze bardzo miękki i bardzo przyjemny. Miękko przekazuje moc na koło. Wykorzystuje się go do jazdy po śliskim terenie, np. na końcówkach podjazdów, gdzie już tracisz prędkość, ale ujmując gaz jeszcze ją utrzymujesz. Umierające obroty ale jeszcze użyteczne".

Praca ciałem

Im zawodnik naturalniej rusza się na motocyklu, tym przyjemniej się go ogląda. Bardzo często już z samej pozycji ciała można wywnioskować, czy ktoś jest kozakiem, czy raczej kaskaderem. Najlepszym sposobem na poprawę własnej pozycji jest właśnie nagrywanie swoich przejazdów i porównywanie ich do najlepszych. A od kogo lepiej się uczyć niż od Tadka?

Akademia Enduro: Ready, z-Taddy, GO! Zawieszenie SuperEnduro i Hard Enduro

"Ustawienie ciała na motocyklu jest bardzo ważne. To, czy będziemy bardzo z przodu, czy bardzo z tyłu, czy w połowie motocykla totalnie zmieni jego trakcję. Trzeba pracować z terenem. Jeżeli są jakieś nierówności to trzeba pomagać mu ciężarem ciała, kolanami. To nie jest tak, że patrzymy 100 metrów do przodu i nie zauważamy podbić. Tam, gdzie ono jest trzeba motocyklowi pomóc, bo nie ma takiego zawieszenia na świecie, które by wybrało za nas wszystko", mówi Taddy".

Akademia Enduro: Ready, z-Taddy, GO! wrzucanie motocykla

Wrzucanie motocykla

Żeby podjazd był zaliczony niestety nie wystarczy wrzucić motocykla na szczyt. Trzeba się tam znaleźć razem z nim, a najlepiej jeszcze odjechać. Mimo, że loty samotnych motocykli wyglądają widowiskowo to rzadko pomagają wygrać zawody. W Red Bull Enduro Lidze będzie można jednak powalczyć w kategorii Najlepszych Wpadek, ale z wrzucaniem nieudanych prób czekajcie do ostatniego tygodnia, kiedy odpalimy kategorię dodatkową.

Stawiałbym raczej na technikę i na czysty wjazd. Lepiej potrenować i dać gazu Tadeusz Błażusiak WESS