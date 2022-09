Buty do biegania - jak wybrać? Jakie obuwie biegowe będzie dla nas idealne?

Szukasz butów do biegania? Może przygotowujesz się do wiosennych startów? Weź udział w Wings for Life World Run 7 maja 2023. Zarejestruj się na:

Udało Ci się w pocie czoła przebić przez zatłoczone centrum handlowe, spędzić w nim kilka godzin i wyjść z parą nowiutkich butów do biegania, przy okazji wydając pokaźną sumę pieniędzy? Jeśli oprócz tego, że wyglądają dobrze, Twoje nowe buciki są też jednymi z najwygodniejszych, super milusich par, jakie kiedykolwiek przymierzały Twoje stopy, to połowa sukcesu. Ale to jeszcze nie oznacza, że to właśnie te buty biegowe są ci przeznaczone... Jak wybrać te idealne, radzi brytyjska sprinterka Risqat Fabunmi-Alade.

Udało Ci się w pocie czoła przebić przez zatłoczone centrum handlowe, spędzić w nim kilka godzin i wyjść z parą nowiutkich butów do biegania, przy okazji wydając pokaźną sumę pieniędzy? Jeśli oprócz tego, że wyglądają dobrze, Twoje nowe buciki są też jednymi z najwygodniejszych, super milusich par, jakie kiedykolwiek przymierzały Twoje stopy, to połowa sukcesu. Ale to jeszcze nie oznacza, że to właśnie te buty biegowe są ci przeznaczone... Jak wybrać te idealne, radzi brytyjska sprinterka Risqat Fabunmi-Alade.

Udało Ci się w pocie czoła przebić przez zatłoczone centrum handlowe, spędzić w nim kilka godzin i wyjść z parą nowiutkich butów do biegania, przy okazji wydając pokaźną sumę pieniędzy? Jeśli oprócz tego, że wyglądają dobrze, Twoje nowe buciki są też jednymi z najwygodniejszych, super milusich par, jakie kiedykolwiek przymierzały Twoje stopy, to połowa sukcesu. Ale to jeszcze nie oznacza, że to właśnie te buty biegowe są ci przeznaczone... Jak wybrać te idealne, radzi brytyjska sprinterka Risqat Fabunmi-Alade.

W rzeczywistości wiele butów do biegania nie jest tak samo funkcjonalne, jak świetnie wygląda. Mike O'Neill z The College of Podiatry (brytyjskiego związku podologów) twierdzi, że 65% ludzi rekreacyjnie uprawiających sport w Wielkiej Brytanii nosi nieodpowiednie buty. To dość duży problem zważywszy, że obuwie to jeden z najważniejszych elementów sprzętu w wielu dyscyplinach sportu. Niewłaściwy wybór butów do biegania naraża biegacza na ryzyko poważnych kontuzji - bólu bioder, kolan, zespołu ciasnoty przedziałów powięziowych okolicy mięśni podudzia (tzw. shin splints), zapalenia ścięgna Achillesa, urazy palców, odciski i wiele innych.

W rzeczywistości wiele butów do biegania nie jest tak samo funkcjonalne, jak świetnie wygląda. Mike O'Neill z The College of Podiatry (brytyjskiego związku podologów) twierdzi, że 65% ludzi rekreacyjnie uprawiających sport w Wielkiej Brytanii nosi nieodpowiednie buty. To dość duży problem zważywszy, że obuwie to jeden z najważniejszych elementów sprzętu w wielu dyscyplinach sportu. Niewłaściwy wybór butów do biegania naraża biegacza na ryzyko poważnych kontuzji - bólu bioder, kolan, zespołu ciasnoty przedziałów powięziowych okolicy mięśni podudzia (tzw. shin splints), zapalenia ścięgna Achillesa, urazy palców, odciski i wiele innych.

W rzeczywistości wiele butów do biegania nie jest tak samo funkcjonalne, jak świetnie wygląda. Mike O'Neill z The College of Podiatry (brytyjskiego związku podologów) twierdzi, że 65% ludzi rekreacyjnie uprawiających sport w Wielkiej Brytanii nosi nieodpowiednie buty. To dość duży problem zważywszy, że obuwie to jeden z najważniejszych elementów sprzętu w wielu dyscyplinach sportu. Niewłaściwy wybór butów do biegania naraża biegacza na ryzyko poważnych kontuzji - bólu bioder, kolan, zespołu ciasnoty przedziałów powięziowych okolicy mięśni podudzia (tzw. shin splints), zapalenia ścięgna Achillesa, urazy palców, odciski i wiele innych.