Taddy Błażusiak odpalił Red Bull Enduro Ligę!

Zobacz pierwsze zadanie Red Bull Enduro Ligi:

Jak nagrać filmik?

Najlepiej zrobić to tak jak Taddy - poprosić kogoś o nagranie próby. Dobrze żeby film był nagrywany w poziomie , ale koniecznie(!) musi być nagrany jednym ciągiem , bez przerywania. Na filmiku koniecznie musisz pokazać na palcach numer zadania - najlepiej zrób to przed lub po wykonanym zadaniu. Dla pierwszego zadania (podjazdu) będzie to jeden palec. Potwierdzi to, że filmik został nagrany specjalnie na potrzeby Red Bull Enduro Ligi.

Przygotowujesz się do pierwszego zadania Red Bull Enduro Ligi, czy może po prostu chcesz wiedzieć, jak powinno się zaliczać podjazdy? Taddy Błażusiak coś na to poradzi.

Jak zgłosić się do Red Bull Enduro Ligi i wrzucić swój filmik?