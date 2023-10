Jak zacząć przygodę z esportem? Tłumaczy "yaotziN"

Każdy z nas marzy, by w pewnym momencie nasza pasja, stała się naszym sposobem na życie. Powiedzieć, że im się to udało, bez wątpienia mogą o sobie esportowcy, którzy lata czysto rekreacyjnej gry, przekuli w profesjonalne kariery.

O tym, jak dojść do etapu, gdzie gra staje się czymś więcej niż tylko formą zabawy, rozmawiamy z Danielem "yaotziNem" Roczniakiem, profesjonalnym trenerem Valorant, który obecnie prowadzi zespół NASR Esports, a w przeszłości związany był m.in. z NOM Esports czy Ballistą.

Bartłomiej Bukowski, redbull.com: Podchodzi dziś do Ciebie młody gracz, który marzy o karierze na pro scenie, prosząc o radę jak zacząć. Co mu odpowiadasz?

Daniel “yaotziN” Roczniak: Przede wszystkim musi się jakkolwiek pokazać w świecie esportu. Sposobów jest sporo.

Po pierwsze - social media. Twitch czy Twitter to bardzo dobre platformy na start. Inną metodą jest zabłyśnięcie w turnieju. Można też chociażby nagrywać poradniki, tak aby ludzie mogli poznać Twój punkt widzenia. W skrócie - chodzi o to, by dotrzeć do jak największego grona odbiorców, tak by inni zaczęli kojarzyć Twój nick. To zwiększy Twoje szanse na angaż w zespole.

Dziś jest bardzo dużo tier2, tier3 graczy, którzy może i mają umiejętności, jednak mało kto ich kojarzy i nie otrzymują wymarzonej szansy.

Daniel "yaotziN" Roczniak w barwach NASR Esports © Daniel Roczniak

Na jakich platformach zatem najlepiej skupić swoją uwagę, jeżeli chcemy zaistnieć na scenie Valoranta?

Na pewno jako pierwszego wymieniłbym Twitcha. To tam możemy w pełni pokazywać swoją grę. Jednak to jak gramy, jak się komunikujemy jest najważniejsze. Na Twitchu też nie trzeba dużo kombinować, nie wymaga on nadmiernej kreatywności. Wystarczy odpalić streama i pokazywać swoją perspektywę podczas codziennej gry na rankedach. Oczywiście można też podejść do tematu ambitniej i zrobić na przykład jakieś VOD review pro playerów i w ten sposób pokazywać swój skill i wiedzę.

Platformą, która w łatwy sposób pozwala budować zasięgi jest natomiast tiktok. Nie trzeba poświęcać na niego dużo czasu, aby przyniósł relatywnie dobre liczby. Już nasze pierwsze filmy mogą zrobić po 2-3 tysiące wyświetleń, co może w skali tiktoka nie powala, jednak obiektywnie to spory zasięg i część z tych ludzi można później próbować przekierować chociażby na Twitcha.

Wspomniałeś również o Twitterze. To jednak zupełnie inne miejsce niż wyżej wymienione platformy nastawione głównie na content video.

Na Twitterze przede wszystkim obecne jest w zasadzie całe community Valoranta. Warto również się tam pokazać, zaznaczyć naszą obecność, podzielić się tym, co robimy. Na Twitterze można wrzucać wiele swoich przemyśleń, zwłaszcza, gdy naszym celem jest rola analityka czy trenera. Znam parę osób, które właśnie dzięki działalności na Twitterze dostało pracę w esporcie.

Zatem Twitch, Twitter, Tiktok - są jeszcze jakieś kanały dotarcia, które warto wymienić?

Taką ostatnią opcją może być YouTube. Jednak nie samo prowadzenie własnego kanału, bowiem to jest bardzo czasochłonne. Zamiast tego można natomiast poszukać już istniejącego kanału i zapytać o możliwość stworzenia czegoś razem, na przykład poradnika. Po wszystkim natomiast w opisie filmu mogą zostać zamieszczone nasze profile w social mediach. Może nie jest to coś, co stricte pomoże w znalezieniu drużyny, ale na pewno może przyczynić się do zwiększenia zasięgów innych naszych profili.

Przytoczyłeś rolę trenera oraz analityka. No właśnie - dla kogo to są role? Czy można wejść na profesjonalną scenę gry od razu w roli trenera, pomijając etap bycia pro graczem?

Aby zostać trenerem przede wszystkim potrzebne będą tzw. umiejętności miękkie. Trzeba umieć rozmawiać z ludźmi, rozwiązywać konflikty, nie denerwować się. Jeżeli ktoś potrafi dobrze żyć z ludźmi, to już dobry punkt wyjścia. Nie można zostać trenerem, gdy nie jest się w stanie rozmawiać bo się na przykład wstydzi czy boi.

Bardzo ważna jest również dyscyplina i chęć do ciężkiej pracy, bo jako trener trzeba robić bardzo wiele, podobnie zresztą jako analityk. I przede wszystkim - te role wiążą się z godzinami spędzonymi na oglądaniu profesjonalnych meczów. Więc jeżeli ktoś woli po prostu grać, to może mieć ciężko się w tym odnaleźć.

Jeżeli jednak ktoś lubi oglądać spotkania, rozkminiać setupy, czy analizować poszczególne zagrania - to mogą być pierwsze oznaki, że rola trenera/analityka jest właśnie dla was.

Ciekawą rolą jest również funkcja team managera

W tym przypadku również potrzeba będzie dużej dyscypliny i przede wszystkim umiejętności rozmowy z ludźmi. Jednak myślę, że jeżeli chce się pracować w esporcie, to zawsze potrzeba będzie umiejętności współpracy i komunikacji.

Jednak w przypadku trenera czy managera odgrywa to kluczową rolę.

Wracając jednak do samej kariery zawodniczej. W którym momencie można zacząć myśleć o zostaniu pro?

Na pewno jednym z wyznaczników jest ranking. Osoby z wysokim Immortalem czy Radiantem mogą śmiało już myśleć o próbie wejścia w esport.

Nie jest jednak tak, że wszystko zamyka się na randze. Może bowiem być tak, że przykładowo masz golda, co w teorii nie predestynuje Cię do zostania pro graczem, jednak posiadasz inne ważne cechy jak choćby wspomniane już umiejętności miękkie czy cechy lidera, które mogą wznieść drużynę na wyższy poziom.

1 min Valorant: YaotziN radzi, jakie postacie wybrać na mapie Sunset Sprawdź, jakie tipy do nowej mapy Sunset w Valorancie ma yaotziN. Jakie postacie warto wybrać i dlaczego?

Niezależnie od rangi może być tak, że bardzo dobrze rozumiesz grę i szybko się uczysz. Nie jest tak, że bez Immortala czy Radianta nie masz co próbować. Chociaż oczywiście warto wbić wspomnianego rangi.

Jak zatem trenować, by docelowo móc polepszać swoją pozycję w rankingu?

Pierwszym - i najważniejszym - krokiem, powinno być określenie czego wciąż nie umiemy, co w naszej grze wymaga podszlifowania. Gdy to już zrobimy, to skupiamy się maksymalnie na danym aspekcie.

To może być aim, gamesense, nasz mental czy choćby nauczenie się danej postaci - opcji jest mnóstwo.

Daniel "yaotziN" Roczniak © Daniel Roczniak Dobrze mieć solidnie opanowane kilka postaci, niż próbować na przykład 15 różnych

Gdy jednak wiemy na czym się skupić, łatwiej nam czerpać na ten temat wiedzę. Możemy wykupić sobie trenera, znaleźć odpowiednie poradniki, czy też po prostu podglądać prosów i analizować, dlaczego w danym momencie podjęli taką a nie inną decyzję.

Czasem jednak bywa tak, że trudno nam określić na czym się skupić. Wówczas warto znaleźć kogoś, kto nam w tym pomoże. I tu ponownie wraca kwestia wykupienia usług trenera, bądź zwrócenie się do profesjonalnego gracza z prośbą, czy obejrzałby VOD z Twojej gry. Musisz po prostu znaleźć kogoś, kto wskaże Ci drogę.

Są też oczywiście podstawy, które należy rozwijać zawsze. Aim, movement i komunikacja to 3 rzeczy, na których należy skupiać naszą uwagę niezależnie od tego, czy jesteśmy w silverze czy radiancie.

A czy warto od początku profilować się do określonej roli w grze, czy też lepiej z początku postawić na wszechstronność?

Na wczesnym etapie przede wszystkim fajnie jest określić sobie pulę postaci, którą chcemy grać. Nie muszą to być jednak postacie przypisane do jednej roli. Dobrze jednak mieć solidnie opanowane kilka postaci, niż próbować na przykład 15 różnych, których na pewno nie opanujemy.

Natomiast określenie typowej już roli, np. duelisty, przychodzi naturalnie z czasem, na wyższych rangach. Wówczas po prostu wzrasta nasza świadomość, mamy większą wiedzę o grze i łatwiej nam znaleźć odpowiedni profil pasujący do naszego stylu. Często jednak jest tak, że im ta wiedza bardziej wzrasta, to nasz profil również się zmienia.

Mamy zatem już za sobą trening, wbiliśmy zadowalającą nas rangę… Gdzie zatem szukać możliwości gry w turniejach?

Aby być na bieżąco z turniejami w Valorancie, warto być obecnym na Twitterze i obserwować osoby, które są mocniej wgłębione w scenę gry. Bardzo często udostępniają one bowiem informacje o nadchodzących turniejach, jak chociażby Red Bull Campus Clutch.

W Valorancie mamy kilka, działających regularnie, głównych lig regionalnych, a także poszczególne mniejsze turnieje, które jednak trudniej wyszukać. Nie ma bowiem jednej strony ze wszystkimi eventami. Jest co prawda vlr.gg, które na pewno warto śledzić, jednak czasami brakuje tam informacji o mniejszych zmaganiach.

W Polsce mamy też turniej Valorant East United, organizowany przez PLE. Tam praktycznie przez cały rok mamy otwarte turnieje dla tieru 2 i tieru 3.

Valorant to jednak gra drużynowa. Jak zatem samotny do tej pory gracz może znaleźć zespół?

Jeżeli ma się w miarę rozwinięte wspomniane już umiejętności miękkie i umie się rozmawiać z ludźmi, to znalezienie zespołu nie powinno stanowić problemu. Trudniejszym wyzwaniem jest często utrzymać dany skład w ryzach, tak by nie rozpadł się po 2 tygodniach.

Valorant - broń © Riot Games

Jeżeli jednak chodzi o konkretne miejsce do szukania ludzi, to ponownie wymieniłbym Twittera. Warto obserwować jak największą liczbę graczy, by w ogóle wiedzieć, kto tam istnieje. Warto też być obecnym na różnych discordach, czy to turniejowych, czy należących do streamerów. Tam również można poznać mnóstwo osób zajawionych Valorantem, które nierzadko także szukają ludzi do drużyny.

I na koniec kluczowe dla wielu pytanie - czy z Valoranta da się wyżyć?

Przede wszystkim chcąc poświęcić się Valorantowi full time, trzeba być już co najmniej w tier2. Tier1 natomiast to rzecz jasna franczyza i zamknięte ligi, w których można już liczyć na naprawdę fajne pieniądze. Pensja minimalna wynosi tam 5 000 dolarów.

W tier2 natomiast zarobki są bardzo zróżnicowane. Od 1 000 dolarów za kontrakt, do nawet 5 000. Zależy gdzie się trafi. Mamy jednak to szczęście, że jesteśmy z Polski, gdzie nawet te niższe płace, w przeliczeniu na złotówki, dają całkiem niezłą sumę na start. Zwłaszcza, gdy ktoś jeszcze mieszka w domu rodzinnym, z rodzicami i stawia swoje pierwsze kroki w esporcie. Jeżeli do tego jeszcze rozwinie się swoje social media, to naprawdę można fajnie zarabiać gdy doliczymy jeszcze jakieś kontrakty sponsorskie i pomniejsze współprace.

Trzeba jednak też pamiętać, że esport obecnie jest dość niestabilny, z powodu różnych sytuacji, które miały miejsce na świecie. Z tego też powodu bywają chociażby problemy z wypłatami. Tak więc obecnie lepiej nie rzucać wszystkiego na jedną kartę i bez żadnych oszczędności, porywać się na full time grę w Valoranta. To będzie bardzo ryzykowny ruch. Warto mieć plan “b”, chociażby w postaci szkoły, a przy okazji rozwijać się esportowo. Jeżeli będziecie coraz lepsi, to te okazje się pojawią.

Partnerami tegorocznej edycji Red Bull Campus Clutch są: Intel® NUC, AGON by AOC, BACKFORCE i Logitech G

3 min Prze-lotne Pytania: Marcin 'Jankos' Jankowski