Losowe klawisze czy strategia? Jak wygrywać w bijatykach?

Czy znacie najpopularniejszą wśród graczy “technikę” walki w bijatykach? Oczywiście jest to losowa kombinacja ruchów, wykonywanych na oślep wszystkimi przyciskami na padzie lub klawiaturze. Czy ta technika działa? Niekoniecznie, szczególnie gdy stajecie do pojedynku z kimś, kto wie jakie chwyty zastosować.

Czy znacie najpopularniejszą wśród graczy “technikę” walki w bijatykach? Oczywiście jest to losowa kombinacja ruchów, wykonywanych na oślep wszystkimi przyciskami na padzie lub klawiaturze. Czy ta technika działa? Niekoniecznie, szczególnie gdy stajecie do pojedynku z kimś, kto wie jakie chwyty zastosować.

Czy znacie najpopularniejszą wśród graczy “technikę” walki w bijatykach? Oczywiście jest to losowa kombinacja ruchów, wykonywanych na oślep wszystkimi przyciskami na padzie lub klawiaturze. Czy ta technika działa? Niekoniecznie, szczególnie gdy stajecie do pojedynku z kimś, kto wie jakie chwyty zastosować.

Bez względu czy gracie w Mortal Kombat, Tekkena, Street Fightera czy inne bijatyki, warto zapamiętać kilka zasad. Najlepiej zacząć od treningu lub rozgrywki z bardziej doświadczonym graczem, który przeprowadzi was przez mechanikę rozgrywki. Wtedy pojawia się kolejny problem – od jakiej postaci zacząć? W Tekkenie 7 na początek warto wybrać Boba i Lili, natomiast w Street Fighter VI kandydatami na start są Ryu i Manon. Mortal Kombat to oczywiście Scorpio i Sub-Zero, kojarzeni przez wszystkich graczy, nawet tych, którzy unikają tego gatunku gier.

Bez względu czy gracie w Mortal Kombat, Tekkena, Street Fightera czy inne bijatyki, warto zapamiętać kilka zasad. Najlepiej zacząć od treningu lub rozgrywki z bardziej doświadczonym graczem, który przeprowadzi was przez mechanikę rozgrywki. Wtedy pojawia się kolejny problem – od jakiej postaci zacząć? W Tekkenie 7 na początek warto wybrać Boba i Lili, natomiast w Street Fighter VI kandydatami na start są Ryu i Manon. Mortal Kombat to oczywiście Scorpio i Sub-Zero, kojarzeni przez wszystkich graczy, nawet tych, którzy unikają tego gatunku gier.

Bez względu czy gracie w Mortal Kombat, Tekkena, Street Fightera czy inne bijatyki, warto zapamiętać kilka zasad. Najlepiej zacząć od treningu lub rozgrywki z bardziej doświadczonym graczem, który przeprowadzi was przez mechanikę rozgrywki. Wtedy pojawia się kolejny problem – od jakiej postaci zacząć? W Tekkenie 7 na początek warto wybrać Boba i Lili, natomiast w Street Fighter VI kandydatami na start są Ryu i Manon. Mortal Kombat to oczywiście Scorpio i Sub-Zero, kojarzeni przez wszystkich graczy, nawet tych, którzy unikają tego gatunku gier.

Ale nic was nie powstrzymuje przed tym by kierować się wyglądem postaci!

Ale nic was nie powstrzymuje przed tym by kierować się wyglądem postaci!

Ale nic was nie powstrzymuje przed tym by kierować się wyglądem postaci!

The hits don't get much bigger than on Tekken 7

Przede wszystkim wybierzcie podstawowe ataki postaci – dystansowe, czy w zwarciu? Przy tych stosowanych z odległości odbierzecie punkty życia osłabiając przeciwnika, tym samym zwiększając szanse na zwycięstwo, gdy się zbliży. W zwarciu dobrze jest mieć kilka kombinacji, dopasowywanych do stylu walki nieprzyjaciela. Brzmi jak coś oczywistego, jednak w praktyce bywa różnie. Czasem nie musicie skupiać się na kombinacjach, które mogą was spowolnić, w szczególności, gdy dopiero zaczynacie, lub gdy spanikujecie.

Przede wszystkim wybierzcie podstawowe ataki postaci – dystansowe, czy w zwarciu? Przy tych stosowanych z odległości odbierzecie punkty życia osłabiając przeciwnika, tym samym zwiększając szanse na zwycięstwo, gdy się zbliży. W zwarciu dobrze jest mieć kilka kombinacji, dopasowywanych do stylu walki nieprzyjaciela. Brzmi jak coś oczywistego, jednak w praktyce bywa różnie. Czasem nie musicie skupiać się na kombinacjach, które mogą was spowolnić, w szczególności, gdy dopiero zaczynacie, lub gdy spanikujecie.

Przede wszystkim wybierzcie podstawowe ataki postaci – dystansowe, czy w zwarciu? Przy tych stosowanych z odległości odbierzecie punkty życia osłabiając przeciwnika, tym samym zwiększając szanse na zwycięstwo, gdy się zbliży. W zwarciu dobrze jest mieć kilka kombinacji, dopasowywanych do stylu walki nieprzyjaciela. Brzmi jak coś oczywistego, jednak w praktyce bywa różnie. Czasem nie musicie skupiać się na kombinacjach, które mogą was spowolnić, w szczególności, gdy dopiero zaczynacie, lub gdy spanikujecie.