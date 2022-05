7 kroków, żeby zacząć jeździć w motocrossie

Wycieczki po lokalnych trasach i lasach na rowerze pozwolą posmakować jazdy terenowej, a mniejsze prędkości pozwolą bezpieczniej wdrożyć się w offroad. Można nawet na nich spróbować trochę skoków na mniejszych hopkach. Idealnym do tego miejscem będą pump tracki na BMX-a, które wymuszają odpowiednie poczucie czasu i tempa, żeby trafiać w lądowania. Będzie to świetny przedsionek przed motocrossem.

Wycieczki po lokalnych trasach i lasach na rowerze pozwolą posmakować jazdy terenowej, a mniejsze prędkości pozwolą bezpieczniej wdrożyć się w offroad. Można nawet na nich spróbować trochę skoków na mniejszych hopkach. Idealnym do tego miejscem będą pump tracki na BMX-a, które wymuszają odpowiednie poczucie czasu i tempa, żeby trafiać w lądowania. Będzie to świetny przedsionek przed motocrossem.

Wycieczki po lokalnych trasach i lasach na rowerze pozwolą posmakować jazdy terenowej, a mniejsze prędkości pozwolą bezpieczniej wdrożyć się w offroad. Można nawet na nich spróbować trochę skoków na mniejszych hopkach. Idealnym do tego miejscem będą pump tracki na BMX-a, które wymuszają odpowiednie poczucie czasu i tempa, żeby trafiać w lądowania. Będzie to świetny przedsionek przed motocrossem.