A więc chciałbyś zostać Sim Racerem? Oto kilka wskazówek!

Nie każdy może pokonać Maxa Verstappena, ale na pewno każdy może spróbować swoich sił w grze. sim racingowej Popularność tego gatunku mocno wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat. Sam Verstappen jest oddanym graczem symulatorów wyścigów, który wprawił świat F1 w osłupienie podczas Grand Prix Imola, ponieważ w ten sam weekend brał również udział w 24-godzinnym wyścigu symulacyjnym Nurburgring. I co najbardziej imponujące, udało mu się wygrać oba wyścigi!

Jednym z państw, w których Sim Racing cieszy się ogromną popularnością jest RPA, skąd pochodzi kilka gwiazd tej dyscypliny. Nam udało się porozmawiać z lokalnym kierowcą wyścigowym Lukiem Addisonem, który gra w gry wyścigowe od prawie dwudziestu lat, a przez ostatnie trzy poświęcił się wyścigom symulacyjnym, aby dowiedzieć się, jak najlepiej wejść na lokalną scenę i zacząć się ścigać.

Jak trafiłeś do świata Sim Racingu?

Jeden z moich znajomych przesiadł się na PC z PlayStation, gdy zakupił grę Assetto Corsa Competizione. Zapytał mnie, czy chciałbym wziąć udział w wyścigu wytrzymałościowym online w jego domu, na co się zgodziłem. Naprawdę podobało mi się granie w tę grę i byłem zachwycony wrażeniami z gry, fizyką samochodów i ogólną grafiką. Zdecydowałem, że również powinienem się przesiąść na ten tytuł. Kupiłem sobie komputer i rozpocząłem przygodę z Assetto Corsa Competizione w kwietniu 2021 roku.

Jakiej rady udzieliłbyś komuś, kto chciałby zacząć przygodę z Sim Racingiem, zwłaszcza gdy dopiero zaczyna?

Najlepszą radą, jaką mógłbym dać komuś, kto zaczyna, jest pamiętanie, aby zawsze dobrze się bawić i pamiętać, że sprzęt nie definiuje tego, jak szybko dana osoba może jeździć w symulatorze. Na początku nie jesteś ograniczony możliwościami sprzętu, którego używasz, więc możesz rywalizować na najwyższym poziomie, nawet jeśli używasz kontrolera lub nawet niskobudżetowego zestawu kierownicy i pedałów.

Czy nowi zawodnicy powinni trzymać się jednej konkretnej gry, czy też mogą rywalizować w wielu różnych tytułach?

Próbowanie różnych gier pozwoli poczuć, jak czują się kierowcy różnych kategorii wyścigowych, od WRC, przez samochody wyścigowe GT3, bolidy F1, aż po samochody drogowe. Granie w różne kategorie gier pomaga zwiększyć ogólne umiejętności kierowcy w wielu różnych kategoriach i czyni go ogólnie lepszym kierowcą. Możesz więc jeździć w dowolnej liczbie tytułów. Jeśli jednak chcesz wkroczyć na scenę competetive, zawsze najlepiej jest wybrać jeden tytuł i się go trzymać. Ciągłe zmiany mogą wpłynąć na wydajność w różnych tytułach, ponieważ mają one różne właściwości jezdne w zależności od tytułu wyścigowego.

Jakiego sprzętu potrzebujesz na początek?

Sprzęt wymagany do rozpoczęcia przygody w Sim Racingu to przede wszystkim konsola lub komputer PC do grania z kontrolerem lub niedrogim zestawem kierownicy i pedałów z fotelem biurkowym.

Jakie są koszty skonfigurowania własnego zestawu? Jaki jest najlepszy zestaw „startowy”?

Koszt początkowy platformy może się znacznie różnić w zależności od tego, czy budujesz własną platformę przy użyciu własnych materiałów i schematów od podstaw, czy też kupujesz dobrze znaną markę, taką jak platforma choćby playseat czy next level. Najlepszym zestawem startowym będzie cokolwiek, co sprawi, że kierowca będzie czuł się tak komfortowo, jak to tylko możliwe, a jednocześnie będzie miał stabilną pozycję siedzącą. Może to być krzesło do biurka z czymś, co powstrzyma jego ruch i zaciśnięcie kierownicy na biurku oraz umieszczenie pedałów w stabilnym miejscu.

Jak nowi zawodnicy znajdują zawody, w których mogą wziąć udział? Czy istnieją platformy internetowe, na których mogą rywalizować ze społecznością?

Zawody odbywają się głównie w różnych tytułach wyścigowych, takich jak F1, WRC, Assetto Corsa Competizione i kilku innych. Zawody te mogą być albo online, gdzie należy znaleźć informacje za pośrednictwem swoich lokalnych lig, albo poprzez aktywacje offline organizowane przez takie podmioty jak choćby ACGL, The Toyota Gaming Engine czy ATK.

Najlepszą platformą online dla kierowców simracingowych jest Discord. Większość informacji o turniejach, organizatorach turniejów lub lig oraz kierowcach biorących w nich udział znajduje się właśnie na serwerach Discord.

Mamy już sprzęt i chcemy zacząć rywalizację - jakie masz rady dla nowych zawodników?

Najlepszą radą, jaką mogę dać nowym zawodnikom, jest to, że zawsze jest miejsce na poprawę i uczenie się na błędach, ponieważ błędy mogą się zdarzyć. Oznacza to, że powinieneś ćwiczyć jak najwięcej, oglądać filmy z przewodnikami po torze, ścigać się z innymi, szybszymi od ciebie, zawodnikami, tak aby zrozumieć co robią lepiej od ciebie i znowu ćwiczyć jeszcze więcej! Błędy się zdarzają, każdy człowiek je popełnia. Każdemu zdarzy się popsuć strategię lub źle obliczyć wyprzedzanie. Najważniejsze to uczyć się na błędach i próbować zapobiec ich ponownemu wystąpieniu.

COVID spowodował ogromne zainteresowanie Sim Racingiem. Czy w RPA udało się utrzymać to zainteresowanie? Jak wygląda lokalna scena?

Myślę, że zainteresowanie pozostało w większości takie samo, ponieważ choć niektóre firmy opuściły scenę jako całość, to wielu gospodarzy turniejów i sponsorów pozostało, a także pojawiło się zainteresowanie ze strony nowych marek.

Lokalna scena ma wiele lig, możliwości i duże zainteresowanie rozwojem talentów poprzez różne tytuły wyścigowe. To jest niesamowite. Myślę też, że mamy wiele dużych talentów, które niestety nie mają okazji zobaczyć międzynarodowej strony rywalizacji tylko dlatego, że nie chcą zaryzykować.

Wiązałoby się to bowiem przejściem z najwyższej ligi krajowej do prawie samego dołu na arenie międzynarodowej, skąd trzeba się znów rozwijać i budować swoją pozycję. Osobiście uważam, że gdy przestaniesz rozwijać się na lokalnej scenie, powinieneś przeskoczyć na scenę międzynarodową, ponieważ jest to znacznie większa pula talentów i może przenieść kierowców na wyższy poziom.

