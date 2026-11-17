O co chodzi w miejskim zjeździe?

Miejski zjazd narodził się w krajach latynoamerykańskich. O ile pierwszy Puchar Świata w „klasycznym” downhillu odbył się w roku 1993, to już 10 lat później, w roku 2003, grupa odrobinę szalonych Chilijczyków zorganizowała swój odpowiednik tej imprezy właśnie w centrum miasta – w Valparaíso.

Przypominamy, że były to czasy 30-kilogramowych rowerów, problemów z dostępnością sprzętu i wielu innych wyzwań, z którymi mierzyła się społeczność związana z kolarstwem grawitacyjnym. Na szczęście nieugiętość lokalnej społeczności, ogromne zaangażowanie kibiców i zawodników oraz imprezowy charakter mieszkańców Valparaíso przełożyły się na wielki sukces zawodów i rozwój całej dyscypliny. Ponad 20 lat później miejskie ściganie jest czymś znacznie ważniejszym niż tylko „skakaniem po schodach na rowerach do zjazdu”.

24 min Czym jest Red Bull Cerro Abajo? Najlepsi riderzy MTB rywalizują na stromych, wąskich i krętych ulicach podczas jedynych w swoim rodzaju, miejskich zawodów downhillowych

Najbardziej prestiżowym cyklem miejskich zawodów zjazdowych jest Red Bull Cerro Abajo. Imprezy wchodzące w skład tej serii postrzegane są jako nieoficjalny Puchar Świata w miejskim ściganiu, a zwycięzca klasyfikacji generalnej uznawany jest za mistrza świata w tej dyscyplinie. Od kilku lat imprezy, które wcześniej organizowano głównie na zachodniej półkuli, zaczęły pojawiać się również w Europie. W sezonie 2026 w oficjalnym cyklu, poza wspomnianym już wyżej klasycznym Valparaíso, pojawiły się Stuttgart (Niemcy) oraz Genua (Włochy).

Europejskie przystanki wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród lokalnych, w tym również polskich zawodników, którzy zaczęli zastanawiać się nad tym, co zrobić, by zapewnić sobie miejsce na oficjalnej liście startowej. Jeśli też marzy Ci się start w cyklu Red Bull Cerro Abajo, to poniżej opowiemy o 3 sposobach, które mogą zapewnić Ci miejsce w prestiżowym gronie najlepszych miejskich ścigantów!

Zawody kwalifikacyjne w Europie i Ameryce Północnej

To „najprostszy” sposób, by zakwalifikować się na zawody Cerro Abajo. Nie dlatego, że procedura jest łatwa, ale z pewnością jest najbardziej przewidywalna. W sezonie 2026 odbyły się dwa przystanki eliminacyjne. Jeden w Meksyku, w Valle de Bravo, gdzie riderzy mogli zgarnąć 2 dzikie karty na start w zawodach Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, a drugi, na którym zawodnicy walczyli o wjazdówki na sezon 2027, odbył się we włoskim Sanremo. Jest to miejscówka dobrze znana polskim riderom, którzy zimą przygotowują się do ścigania na lokalnych, kamienistych trasach.

Poza bardzo trudnymi, typowo zjazdowymi trasami zbudowanymi na okolicznych górach, Sanremo ma jeszcze jedną rowerową atrakcję – miasto, które przez swoje ukształtowanie idealnie nadaje się do organizacji miejskiego ścigania. Tak więc, jeśli marzy Ci się start w cyklu Red Bull Cerro Abajo, a nie planujesz wydać 20 tysięcy na wycieczkę do Meksyku, możesz wsiąść w auto, pojechać do Włoch, najeść się dobrego jedzenia, a przy okazji powalczyć o kwalifikację na zawody. Dwóch najlepszych riderów (z 80 startujących) zgarnia dzikie karty i może wziąć udział w miejskim ściganiu na najwyższym poziomie!

*W sezonie 2026 zawody odbyły się 1 listopada, więc kolejne kwalifikacje prawdopodobnie odbędą się jesienią 2027.

Zaproszenie „za zasługi”

Nie każdy zawodnik startujący w Red Bull Cerro Abajo ściga się o zwycięstwo. Dla wielu uczestników rywalizacja na epickiej trasie zjazdowej zbudowanej w centrum miasta to spełnienie marzeń. Gdy do tych okoliczności doda się jeszcze kilkadziesiąt tysięcy kibiców i niesamowitą atmosferę… Cóż, powiedzcie nam, kto NIE chciałby stanąć na starcie i przez krótką chwilę poczuć się jak rowerowy superbohater!

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Wracając do zaproszenia. Jest wielu zawodników reprezentujących inne, ale zbliżone dyscypliny rowerowe, którzy na Red Bull Cerro Abajo pojawiają się właśnie po to, by spróbować swoich sił w nowym formacie, nagrać epickie materiały i przybliżyć lekko szaloną rywalizację swoim fanom i widzom.

Jeśli więc jesteś twórcą z solidnymi zasięgami, znasz się na rowerowym ściganiu i marzy Ci się rywalizacja na najwyższym poziomie – prawdopodobnie masz szansę na zaproszenie. Ale pamiętaj! Szczęściu trzeba pomagać: pojawiać się na innych zawodach, rozmawiać z organizatorami, przypominać się, zaskakiwać i wyróżniać. Powodzenia!

Wysoka lokata w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata DH

The Guanajuato podium: Jackson Goldstone, Camilo Sánchez and Felipe Agurto © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool

To chyba najtrudniejsza z trzech dostępnych opcji, ale też warto o niej powiedzieć. Jeśli jest tu ktoś, kto w najbliższych latach planuje pojawić się w czołowej trzydziestce Pucharu Świata, to prawdopodobnie „przy okazji” będzie mógł cieszyć się zaproszeniem do rywalizacji w zawodach Red Bull Cerro Abajo.

Jak dostać się do TOP 30? Tego już Wam nie doradzimy. To, co aktualnie wyprawia się na trasach Pucharu Świata, to jakiś obłęd. Trzymamy kciuki za to, że pewnego dnia będziemy mieć swojego reprezentanta w ścisłej czołówce, ale żeby do tego doszło, musi pewnie minąć jeszcze trochę czasu…