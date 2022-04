Formuła 1 technicznie: jak odchudzić bolid F1?

Obecnie

starają się opracować jak najlżejsze elementy wyposażenia bolidów, takie jak hamulce, czujniki, baterie, chłodnice i właściwie wszystko to, czego wytrzymałość nie zależy wprost wyłącznie od masy. Nie tylko zmniejszają ich wymiary tak bardzo, jak to tylko możliwe, ale również poszukują jak najlżejszych materiałów do ich budowy. Niektóre części muszą być metalowe; wówczas poszukuje się jak najlżejszych stopów i buduje z nich tylko to, co potrzeba. Inne wytwarza się z włókna węglowego i jedynie w razie potrzeby pokrywa cienką warstwą metalu.