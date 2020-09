Jak zorganizować budowę skateparku w swoim mieście?

Takich osób rzeczywiście jest bardzo dużo. Dzieciaki i młodzież często piszą do nas z pytaniem, co zrobić, żeby w ich mieście powstał skatepark. Odbieramy też wiadomości typu „Techramps proszę wybudujcie u nas taki obiekt”. Wtedy zaczyna się rola edukacyjna naszej firmy. Warto zacząć od uzyskania podstawowych informacji. Firmy budujące skateparki pozyskują zlecenia od jednostek publicznych: Urzędów Miast, MOSIRów, Spółdzielni Mieszkaniowych itd. Do powstania takiego obiektu niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskania zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Aby to się stało, inicjatywa musi wyjść od mieszkańców. Czy działać samemu czy w grupie? Jak to mówią – w grupie siła. Im więcej osób zaangażuje się w tę inicjatywę tym szanse są większe. Takiego tematu bardzo często podejmują się osoby niepełnoletnie i nie ma ku temu przeciwskazań. Dla nas recepta jest jedna: zbierz jak największą ekipę, stwórz petycję z prośbą o budowę skateparku, zbierz podpisy od jak największej ilości osób i wyślij do miasta (e-mailem i pocztą). Korespondencja wpływająca do urzędów nie powinna pozostać bez odpowiedzi. Dlatego pamiętaj o pozostawieniu danych kontaktowych i czekaj na telefon. Często taką petycję trzeba jednak wysłać kilka razy i warto zadzwonić też do działu inwestycji. Wiemy, że w niektórych miastach ekipom udaje umówić się na spotkanie bezpośrednio z prezydentem czy burmistrzem. Oni muszą dowiedzieć się, że taki obiekt jest potrzebny, poczuć ten klimat i zrozumieć jaką wartością dla młodzieży są skateparki. Po takich rozmowach wiedzą już na pewno, że mają wybór. Innym kierunkiem jest kontakt z radnymi w danym mieście (ich lista dostępna jest na stronie danego urzędu). Dużo projektów w miastach realizowana jest właśnie z ich inicjatywy. Często na spotkanie z władzami miast umawiają się osoby indywidualne. Dostają od nas prosty projekt skateparku na wskazanej lokalizacji, który prezentują u prezydenta, wójta lub burmistrza. Taka osoba przekonuje włodarzy, że w danym mieście jest wiele osób jeżdżących i nie mają miejsca dla siebie. W efekcie w ciągu kilku tygodni powstaje projekt i miasto rozpoczyna budowę. Czy warto zakładać stowarzyszenie? To również dobry kierunek, ale bardziej czasochłonny i wymagający współpracy już z osobami pełnoletnimi i doświadczonymi w temacie. Kolejny sposób dla każdego to budżety obywatelskie. To projekty społeczne, które zgłaszane są bezpośrednio przez mieszkańców. Jako Techramps bardzo często robimy bezpłatne koncepcje i wyceny na prośbę osób składających projekt do budżetu obywatelskiego. Potem odbywa się głosowanie wśród wszystkich pełnoletnich mieszkańców danego miasta. Jeżeli projekt zbierze największą ilość głosów, zostaje przekazany do realizacji przez urząd i wpisany do budżetu.