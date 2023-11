Jak stworzyć grupowy Bieg z Aplikacją Wings for Life World Run?

Poprzez zainstalowanie i aktywowanie aplikacji, biegacze mogą wziąć udział w Wings for Life World Run i uciekać przed wirtualnym samochodem pościgowym dokładnie w tym samym czasie, co wszyscy inni uczestnicy Światowego Biegu na całej kuli ziemskiej. Całe piękno tej charytatywnej imprezy polega na tym, że nie ma z góry określonego dystansu, który trzeba pokonać. „Metę” wyznacza wirtualny Samochód Pościgowy, który dogania uczestników. Ten, kto pokona największy dystans nim to nastąpi, okaże się najlepszy. 100% wpisowego zasila badania nad leczeniem urazów rdzenia kręgowego. Do tego każdy uczestnik – czy to grupowego, czy indywidualnego Biegu z Aplikacją – w tym roku otrzyma oficjalną koszulkę od adidas.

Gdy już zostanie on zatwierdzony i opublikowany na stronie Wings for Life World Run, w zasadzie bieg jest gotowy. Gratulacje! Wasza miejscowość znalazła się wśród wielu lokalizacji na całej kuli ziemskiej, gdzie ludzie pobiegną dla tych, którzy nie mogą. Wiemy jednak, że nie po to zakładacie bieg, żeby tylko pojawił się na stronie. Dlatego teraz czas założyć stosowne wydarzenie na Facebooku, a potem nagłośnić Waszą wspaniałą akcję!

Udostępniajcie swoje wydarzenie i stronę biegu gdzie tylko się da. Opowiedzcie o tym w pracy, na uczelni, na treningu lokalnej grupy biegowej i na najbliższym parkrunie. Dodajcie stosowną informację na grupie z ogłoszeniami w Waszej miejscowości. Poinformujcie lokalne media, które na pewno się tym zainteresują. Jeśli miejscowe władze tego wymagają, zgłoście bieg i postarajcie się o oficjalną zgodę – albo lepiej, poproście o pomoc w organizacji i promocji biegu. Zwykle miejskie i gminne urzędy dysponują dużymi możliwościami dotarcia do mieszkańców z konkretną informacją, z czego zawsze warto skorzystać, aby uczestników było jak najwięcej. 20 pierwszych Biegów z Aplikacją, do których zarejestruje się co najmniej 30 uczestników otrzyma dedykowane flagi do oznaczenia startu. Każdy bieg, który do 30 marca przekroczy liczbę 30 zarejestrowanych uczestników i postanowi zorganizować punkt żywieniowy dostanie na niego stosowny do wielkości biegu