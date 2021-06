Kto z nas jako dziecko nie przebierał się za ulubionego bohatera z bajki lub kreskówki na szkolny bal, czy po prostu w czasie domowej zabawy. Ależ to było przepiękne uczucie pokazać się w pelerynie Zorro , rzucać dziwaczne zaklęcia w stroju czarodziejki z księżyca, albo wymachiwać tekturowym nunchaku w przebraniu żółwia Ninja ?

Tak, to były fajne chwile. Czy właśnie uśmiechacie się sami do siebie? Czy dziś, gdy patrzycie na ulubioną postać z ulubionej gry, zastanawiacie się czasem: Ciekawe, jak ten strój by na mnie leżał? Jeśli tak, to cosplay, czyli costume-play może się wam spodobać.

Cosplay to ciekawe, wciągające hobby, w którym nie ma ograniczeń wiekowych. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć. Przygotowując wyszukane kostiumy sprawdzicie swoje umiejętności, kreatywność, szarą rzeczywistość zamienicie na trochę fantastycznym lub magicznym klimatem oraz poznacie społeczność cosplayerów - w Polsce jest wiele doświadczonych osób, które chętnie pomogą wam zacząć. Jednak najważniejsze w cosplayu jest to, że będziecie się nim dobrze się bawić.

Gotowi, żeby zacząć?

Jeśli tak, waszym pierwszym krok będzie wybór postaci. Możecie zdecydować się na kogoś, do kogo jesteście podobni albo po prostu bohatera, którego najbardziej lubicie. Wybierając postać, z którą się utożsamiacie, będziecie mieć większą motywację do tworzenia kostiumu, a kiedy już go założycie, łatwiej wczujecie się w rolę.

Bez względu na to, jaki będzie powód, dla którego zrobicie cosplay, zastanówcie się, czy dany strój nie będzie dla was za trudny do wykonania. Jeszcze przyjdzie czas na misterne stroje z mnóstwem elementów rodem z Monster Hunte r albo Warhammera . Tak samo jak w grach, tak i w cosplayu najlepiej zacząć od poziomu podstawowego. Gdy już oswoicie się z prostymi elementami i nabierzecie wprawy w obchodzeniu się z pianką poliuretanową, przyjdzie czas na trudniejsze przedsięwzięcia.

Nerv jako Night King z Gry o Tron © MLC FOTO / Pyrkon Najro Cosplay Ideas jako Dera piratka © MLC FOTO / Pyrkon Sandersky Hybrid Art jako Yennefer z Vengerbergu z Wiedźmina 3 © MLC FOTO / Pyrkon Significant Otters Cosplay jako ścierwojad z gry Gothic © MLC FOTO / Pyrkon Taya Cosplay jako Leona Valkyrie z League of Legends © MLC FOTO / Pyrkon Shina Lironi, Zła Królowa i Śnieżka (LinaSakura, Shironi Cosplay) © MLC FOTO / Pyrkon Katarzyna Wilkoak Kamińska (Wilkosplay) - Sombra Los Muertos z Overwatch © MLC FOTO / Pyrkon

Kiedy ja tworzyłam swój pierwszy strój, popełniłam sporo błędów. Moje palce ucierpiały przez gorący klej, musiałam też nabrać wyczucia w używaniu miniszlifierki. Mimo wszystko na koniec byłam szczęśliwa i zadowolona z efektu, nawet jeśli trochę odbiegał od ideału. Z sentymentem wspominam dzień, gdy pierwszy raz pokazałam się w moim debiutanckim stroju, choć gdy o nim pomyślę, na mojej twarzy pojawia się drwiący uśmiech. Ale cóż, każdy kiedyś zaczynał. Kiedy porównuję mój pierwszy cosplay do ostatniego, widzę, jak duży zrobiłam progres. Teraz podchodzę do nowych projektów z dużo większą swobodą i nie boję się eksperymentów.

Astora Cosplay © Astora Cosplay

Wybraliśmy postać. Co dalej?

Jeśli ubranie naszego bohatera nie jest zbyt skomplikowane, czasem wystarczy zajrzeć do swojej szafy, przejść się do second-handu i znaleźć coś, co łatwo przerobimy. Mając większy budżet możecie zamówić gotowy strój. Oczywiście najlepiej wcześniej sprawdzić opinie i komentarze na temat sklepu, z którego usłuch chcemy skorzystać. Ale pamiętajcie, że to odbierze wam całą frajdę z tworzenia własnego stroju. Jeśli nie jest wam straszna maszyna do szycia, zróbcie kostium od zera, bazując na wykrojach z internetu.

Gdy chodzi o proste zbroje i elementy, trzeba zacząć od projektu. Najlepiej zrobić kilka szkiców lub wydrukować zdjęcia (refki). Kolejnym etapem jest pattern, który też możecie znaleźć na wielu stronach i forach internetowych. Drugą opcją jest zakup poradnika w formie papierowej lub elektronicznej, na przykład u Kamui Cosplay . Jeśli nie uda wam się odszukać do konkretnej postaci, zawsze można bazować na innych i przerobić tak, żeby nam pasowały.

Mamy już chęci, ogrom motywacji i wzorzec. Czas na materiały, z których będziemy dalej tworzyć, ale zanim to nastąpi pamiętajcie, żeby najpierw sprawdzić wykrój robiąc nasz element z papieru. Mimo że zajmie to trochę czasu, może nas uchronić przed marnowaniem materiałów na źle zrobiony pattern.

Zbroje i inne sztywne elementy najlepiej robić z pianki EVA, dostępnej np. na cosplaycraft.pl. Można ją kupić w dużych arkuszach, o różnej grubości. Dla mnie najlepsza jest miękka 5 mm.

Fantastyczne video z Pyrkonu 2019

Podstawą przy wycinaniu odrysowanego kształtu jest dobrze naostrzony nożyk, który nie postrzępi pianki przy cięciu. Postrzępione krawędzie mocno utrudnią klejenie elementów stroju.

EVA dobrze reaguje na ciepło, pozwalając nam nadać odpowiedni kształt danemu elementowi, na przykład napierśnikowi. Do podgrzania najlepiej sprawdzi się opalarka. W piance można zrobić fakturę, imitującą łuski lub kości potwora, albo wygładzić miejsca sklejenia. Do tego warto zainwestować w miniszlifierkę. Przy opalaniu i szlifowaniu pianki pamiętajcie o maseczce ochronnej i przyłbicy.

Cosplay - elementy stroju © Astora Cosplay

Elementy najlepiej sklejać klejem kontaktowym. Jest trwały, ale wymaga precyzyjnego przyłożenia elementów. Kolejnym etapem jest nałożenie na piankę kilku warstw rozcieńczonego wikolu. Dzięki temu uzyskamy gładką powierzchnię, usztywnimy i zabezpieczymy piankę. Gdy wyschnie, można już zabrać się za malowanie - najlepiej farbą akrylową.

Na początku może to wszystko wydawać się skomplikowane, ale spokojnie. Bądźcie wyrozumiali dla siebie wyrozumiali i dajcie sobie czas na nabranie wprawy. W razie wątpliwości na Youtube znajdziecie wiele filmików z podstawami pokazanymi krok po kroku. Są też książki, jak ta stworzona przez Kamui Cosplay i krótkie tutoriale na stronach cosplayerów. Nie bójcie się zadawać pytań doświadczonym twórcom kostiumów w ich mediach społecznościowych. Większość osób chętnie pomaga początkującym i wprowadza ich do swojego świata. Ich wskazówki mogą sprawić, że unikniecie cosplayowej katastrofy i nie będziecie musieli wyrzucić całej swojej pracy na śmietnik.

Zazwyczaj do naszej postaci potrzeba dodatkowych elementów dopełniających całość, takich jak peruki. W internecie bez problemu znajdziecie taką, której potrzebujecie. Przy zakupie pamiętajcie, żeby zwracać uwagę na włosie. Jeśli jest zbyt błyszczące i plastikowe, może popsuć cały efekt. Gdy nie macie możliwości obejrzenia peruki na żywo, warto zerknąć na komentarze pod zdjęciami w sklepie internetowym. Jeśli nie czujecie się mocni we władaniu lakierem do włosów, na rynku dostępne są tak zwane "docelówki", czyli peruki już wystylizowane na konkretną postać, np. Goku z Dragon Balla.