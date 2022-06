"No pain no gain" - Anton Palzer opowiada o swojej drodze do mistrzostwa

Dojście do poziomu mistrzowskiego w jakiejkolwiek dyscyplinie wymaga niesamowitego samozaparcia, olbrzymiego talentu i długich godzin spędzonych na treningach w najróżniejszych warunkach. Utrzymanie regularności i wytrzymanie szalonego tempa, to coś, z czym na codzień zmagają się kolarze szosowi. Ból rozrywający mięśnie na podjazdach, zimne, deszczowe prysznice, jazda w 40 stopniach po rozgrzanym asfalcie, odciski od sztywnych butów przypiętych do pedałów - to tylko kilka "efektów ubocznych", z którymi muszą sobie poradzić zawodnicy...

Większość sportowców jeszcze w okresie juniorskim powoli "przywyka" do trudów związanych z uprawianiem kolarstwa szosowego, ale ostatnio spotkaliśmy dość nietypowego zawodnika, który wskoczył do peletonu, w swój własny, niekonwencjonalny sposób.

Mowa oczywiście o Tonim Palzerze , który przez lata odnosił spektakularne sukcesy w biegach górskich oraz skialpiniźmie. Rok temu, z niemałym trudem, Niemiec wywalczył sobie miejsce w legendarnym World Tour Team, BORA - hansgrohe. Jak to się stało, że wicemistrz świata w zupełnie innej dyscyplinie i łowca biegowych rekordów, wylądował w jednym z najlepszych zespołów szosowych na świecie? Ciężko nam to wytłumaczyć, więc po prostu zapytaliśmy o to Toniego. Zobaczcie, co opowiedział nam o swojej sportowej "transformacji":

W życiu mam jedną zasadę - jeśli pracujesz wystarczająco ciężko, możesz osiągnąć wszystko! Anton Palzer

Grand Tour

Grand Tour to określenie używane do wskazania jednego z trzech, najbardziej wymagających europejskich wyścigów szosowych: Giro d'Italia, Tour de France lub Vuelta a España. Start w którychkolwiek zawodach jest w środowisku szosowym uznawany za niezwykły wyczyn, bo tempo wyścigu, jest mówiąc bardzo delikatnie "nieosiągalne dla śmiertelników".

Palzer zadebiutował w wyścigach szosowych w wieku 29 lat. Po zaledwie 5 miesiącach przygotowań Anton wystartował w Tour of the Alps, a chwilę później ukończył wspomniany już wyżej wyścig Vuelta a España. Patrząc na podejście zawodnika, mamy wrażenie, że jego osiągnięcia zadziwiły chyba wszystkich fanów sportów rowerowych (rzecz jasna poza nim samym).

"Vuelta to był prawdziwy skok na głęboką wodę. Myślę, że team chciał zobaczyć, czy rzeczywiście jestem gotowy na tą przygodę. W skialpiniźmie mamy zawody, które trwają 3-4 dni, ale gdy jedziesz w Grand Tourze ścigasz się 21 dni pod rząd! 100 godzin, 3800 kilometrów w trzy tygodnie. Niektórzy ludzie nie przejadą na rowerze takiego dystansu przez całe swoje życie!"

Toni dojechał do mety z uśmiechem na ustach, ale jak sam przyznał, łatwo nie było. "Fizycznie i psychicznie byłem bardzo blisko swojego limitu. To było jakieś szaleństwo! Gdy uprawiasz skialpinizm i odniesiesz kontuzję, możesz zrobić sobie przerwę, ale gdy jedziesz w wyścigu szosowym, musisz pedałować niezależnie od ran i przetarć, które zajęły całe Twoje uda i pośladki."

Nawodnienie to w kolarstwie szosowym podstawa © Bettini Photo

Dlaczego Palzer postanowił zawiesić swoją narciarską karierę i skupić się na zupełnie innym sporcie? Dlaczego daje z siebie 200%, jeśli realnie patrząc nie ma żadnych szans na zwycięstwo? Po co Toni zajeżdża swoje ciało i umysł, jeśli odniósł tyle sukcesów na różnych polach?

Motywacja

"Ostatnio zrozumiałem, że zacząłem traktować skialpinizm jak pracę, którą w istocie od 8 lat rzeczywiście był. Moim zdaniem, żeby odnieść długofalowy sukces w jakimkolwiek sporcie, trzeba mieć w sobie mnóstwo pasji do tego co się robi."

"W skialpiniźmie brałem udział w zawodach by je wygrywać i osiągać dobre rezultaty. Teraz to wszystko się zmieniło. Jestem "pomocnikiem", dla naprawdę świetnego kolarza. W Algarve Tour zająłem 25. miejsce po 5 dniach i szczerze mówiąc, traktuję ten wynik na równi ze zwycięstwami, które odnosiłem na nartach. Teraz muszę zaufać procesowi, pracować ciężko i wierzyć w to, że pewnego dnia role się odwrócą i jakiś zawodnik będzie pomagał osiągnąć świetny rezultat właśnie mnie!"

"W życiu mam jedną zasadę - jeśli pracujesz wystarczająco ciężko, możesz osiągnąć wszystko!"

Toni Palzer zawsze chciał być najlepszy! © Mario Stiehl

To właśnie takie podejście sprawiło, że Toni odniósł tyle spektakularnych sukcesów w skialpiniźmie oraz biegach górskich. Jednak ciągle, ciężko jest nam zrozumieć, jak udało mu się tak szybko, "przestawić głowę", na zupełnie inną dyscyplinę i w przeciągu 12 miesięcy wskoczyć do światowej czołówki.

Odporność na ból

Toni poważnieje. "Najgorsze co możesz zrobić, to pomyśleć, że pewnego dnia cały ból zniknie i wszystko ułoży się samo. Jeśli w to uwierzysz, to każdy kolejny dzień, będzie najgorszym dniem Twojego życia. To bardzo ważne, żeby uświadomić sobie, że każdy dzień, będzie piekielnie trudny. Trzeba wypracować w sobie wytrzymałość i odporność na ból."

Uśmiecha się. "Wiem, że zabrzmi to dość dziwnie, ale w pewnym sensie musisz zacząć cieszyć się tym bólem. Pod kątem fizycznym, wszyscy kolarze w czołówce są równie mocni. To czym się różnią, to odporność na ból i przyspieszenie."

Dopiero jako profesjonalny kolarz zrozumiałem do czego zdolne jest moje ciało Anton Palzer

Tak wygląda twarz zawodnika, który jedzie "na limicie" © Sprint Cycling Agency

No pain no gain!

"Ból to nagroda. Wszyscy czekamy na wyścigi z niecierpliwością. Kochamy to i właśnie dlatego trenujemy. Dajemy z siebie wszystko, by utrzymać się na najwyższym poziomie. Ciężko trenujesz, poświęcasz wiele żeby wylądować na szczycie. Gdy trafiasz z formą i wszystko w końcu idealnie się udaje, zalewa Cię niezwykła fala szczęścia."

Być może klucz do sukcesu to nie tyle odporność na ból, co umiejętność przekuwania go w dodatkową motywację, która stanowi największy motor napędowy do działania.

"Ludzki organizm jest niesamowity. Dopiero jako profesjonalny kolarz zrozumiałem do czego zdolne jest moje ciało. Zaliczasz trzy etapy w tygodniu i w niedzielę masz dość wszystkiego. Myślisz, że to już limit, że więcej już z siebie nie wyciśniesz, a później jedziesz na Grand Tour i ścigasz się przez 21 dni z rzędu. Właśnie dlatego to robimy. Czujemy, że przesuwamy nasze limity."

Życie profesjonalnego zawodnika, to prawdziwy rollercoaster Anton Palzer

Toni Palzer prowadzi peleton © Sprint Cycling Agency

Palzder rozpoczął sezon 2022 od 25. miejsca w klasyfikacji generalnej wyścigu Volta ao Algarve, a następnie ruszył na dwie kolejne imprezy Volta Ciclista a Catalunya i Tour of the Alps. Z zawodów na zawody osiąga coraz lepsze rezultaty i prawdę mówiąc, jesteśmy bardzo ciekawi, co pokaże w trakcie tegorocznego wyścigu Vuelta a España, który w sierpniu odbędzie się w Hiszpanii.

"Muszę się naprawdę dużo nauczyć i potrzebuję jeszcze trochę czasu. W ubiegłym sezonie byłem dla siebie bardzo surowy i po pierwszych 10 dniach ścigania, które zaliczyłem w tym roku, widzę olbrzymi progres. Życie profesjonalnego zawodnika, to prawdziwy rollercoaster, a ja jestem głodny sukcesu! Cieszyłem się z dobrych wyników, które odnosiłem w swojej karierze i zrobię wszystko, żeby znów poczuć smak zwycięstwa!

