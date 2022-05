01 1. Obejrzyj film "Na fali"

Niby to tylko bajka o surfujących pingwinach, ale są w niej zawarte wszystkie najważniejsze informacje, dzięki którym zrozumiesz, o co tak naprawdę chodzi w surfingu . Cierpliwość, zajawa i fun z pływania z daleka od instagrama, facebooka i całej reszty rozpraszaczy. Tylko tyle i aż tyle. "Na Fali" to dobry wstęp do tego co przygotowaliśmy dla Ciebie w dalszej części poradnika, więc potraktuj tą wskazówkę śmiertelnie poważnie! Serio!

02 2. Sprzęt do surfingu

Jaką deskę surfingową wybrać na początek? © Kyler Vos

Jaką deskę surfingową kupić na początek? Odpowiedź jest banalnie prosta. Żadną! Prawda jest taka, że swoje pierwsze kroki najlepiej jest stawiać na pożyczonej desce. Tak długo, jak nie spróbujesz, nie będziesz wiedzieć, czy ten sport jest tak naprawdę dla Ciebie, a inwestowanie grubej kasy w coś co może Ci się przydać dosłownie kilka razy, to według nas po prostu głupota. Kolejny argument przemawiający za tym, że nie potrzebujesz swojej własnej deski surfingowej jest taki, że jeśli jednak złapiesz bakcyla i zaczniesz regularnie pływać, prawdopodobnie bardzo szybko złapiesz progres (zwłaszcza w pierwszej fazie rozwoju) i będziesz potrzebować zupełnie innego sprzętu, niż ten, na którym rozpoczynałeś swoją przygodę. Kolejna deska, to kolejne wydatki, a kolejne wydatki, to mniej kasy na surfingowe tripy. A przecież można było tego uniknąć.

Obecnie surfing stał się tak popularny, że przy każdym surf-spocie (plaży, na której surfują początkujący) znajdziesz wypożyczalnie sprzętu i profesjonalnego instruktora, który doradzi Ci jaką deskę wybrać na początek. Od siebie doradzimy Ci jedynie, by na początku próbować swoich sił na dłuższej szerokiej desce, wykonanej ze sztucznych materiałów. Tak, wiemy że te krótkie, zadziorne dechy wyglądają jak milion dolarów, ale spokojnie - jeszcze przyjdzie na nie czas.

A no i jeszcze pianka! Jeśli już koniecznie chcesz wydać na coś pieniądze, to postaw na piankę. Niektórzy surferzy mówią, że pianka jest trochę jak bielizna, więc jeśli nie chcesz korzystać z opcji dostępnych w szkołach surfingowych lub wypożyczalniach, wyszukaj w internecie pianki dopasowanej do warunków, w których planujesz pływać. Jeśli chcesz pływać głównie w Polsce, będziesz potrzebować cieplejszej opcji, a jeśli planujesz regularne wypady do ciepłych krajów, cieńsza pianka powinna w zupełności wystarczyć. (pianki są skalowane w zależności od temperatury wody)

3. Deskorolka - twój nowy przyjaciel

Surfskate na skateparku w Barcelonie © Xué Gil / Yow Surf

Uprawianie niektórych sportów może Ci mocno ułatwić rozpoczęcie swojej surfingowej przygody. Weźmy na przykład jazdę na deskorolce - zasada działania jest praktycznie taka sama, ale w wodzie, rolę odpychającej nogi przejmuje fala. Jeśli jeździsz na desce (snowboardowa też się liczy), wyczucie balansu niezbędnego do surfowania będzie dla Ciebie dużo prostsze niż dla osoby, która nigdy nie miała z tą zajawką nic wspólnego.

Najlepsi surferzy korzystają obecnie ze specjalnych skateparków i bowli, na których śmigają na customowych deskach do surf-skateboardingu. Taka jazda ukierunkowana na wypracowanie poszczególnych umiejętności, mocno wspomaga technikę, którą sufrerzy wykorzystują na wodzie. Jak u nich działa, to dlaczego my mielibyśmy nie spróbować?

4. Poćwicz "na sucho"

To zaskakujące jak dużo elementów jesteś w stanie przygotować zanim ostatecznie wylądujesz w wodzie. Nie mniej jednak, kolejnym krokiem, który musisz wykonać, by zwiększyć swoje szanse na złapanie, pierwszej, wymarzonej fali, jest trening "na sucho". Gdy masz już do dyspozycji swoją deskę i jesteś na plaży lub w szkółce surfingowej, z którą ruszysz na wodę, spróbuj zapoznać się z deską i wykonaj kilka ruchów, które pomogą Ci ogarnąć to, co niebawem wydarzy się w morzu.

Na początek - wiosłowanie. Leżąc na desce, z lekko uniesioną głową i klatką piersiową, spróbuj wypracować ruch wiosłowania rękami. To tak, jakbyś pływał kraulem, z deską surfingową ustawioną tuż pod swoim brzuchem. Mamy to? To teraz wstawanie. Są różne szkoły i poradniki dostępne na internecie, ale my korzystaliśmy na początku z metody 4 kroków.

5. Instruktor / obóz

Przy pierwszych próbach warto skorzystać z pomocy instruktorów © Escape Surfing School

Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse, pomyśl o skorzystaniu z pomocy instruktora lub poleć trochę grubiej i zapisz się na obóz surfingowy. "No tak, ale czego może mnie nauczyć taki instruktor?" W zasadzie to wszystkiego. Surfing to nieprawdopodobnie skomplikowany sport. Poza samymi umiejętnościami technicznymi musisz się też nauczyć jak "czytać fale" i wypracować timing, bez którego pływanie na desce jest po prostu niemożliwe. Oczywiście, gdy popracujesz jakiś czas z profesjonalistą, możesz poćwiczyć na własnych zasadach, ale my polecamy, by swoje pierwsze kroki wykonywać pod okiem doświadczonych surferów. Jakby nie było, surfing jest przecież sportem ekstremalnym.

6. "Paddle, paddle, paddle!" (wiosłuj człowieku)

Wiosłuj! © Damien Poullenot/Swatch/Red Bull Content Pool

To wszystko wygląda na proste łatwe i przyjemne, ale gwarantujemy Ci, że po pierwszej sesji na wodzie, Twoje ręce będą chciały odpaść od reszty Twojego ciała. Tak, tak też zgrywaliśmy chojraków, bo przecież siłownia, basen i tak dalej, ale prawda jest taka, że ruchu wiosłowania na desce nie da się porównać z niczym innym. Najważniejsze jest chyba to, że bez odpowiedniego zaangażowania i techniki, złapanie fali jest po prostu niemożliwe, więc gdy już widzisz fale, na którą chcesz zaatakować, podświadomie dajesz z siebie 150%. Twoje ręce muszą przecież wygenerować prędkość, dzięki której fala zgarnie Cię na swój grzbiet, a Ty będziesz mógł przejść do kolejnych etapów, takich jak stawanie na desce.

Oczywiście są sposoby na wzmocnienie barków i pleców, które dostają najmocniej w kość, ale pierwsze kilka dni, trzeba po prostu przetrwać. W walce z bólem i przygotowaniu się na kolejny dzień surfingu pomaga rozciąganie i joga. A! No i pamiętaj, że nie każdą falę musisz złapać. Czasem dobrze jest chwilę odpocząć i po 56. próbie, zrobić sobie krótką przerwę. W przeciwnym wypadku po prostu się zajedziesz.

7. Baw się dobrze

Bo przecież właśnie to jest najważniejsze w surfingu!

