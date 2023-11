Battle Royale dla początkujących

Dzięki dostępności tytułów battle royale, każdy gracz może sprawdzić się w drużynie lub solowo na arenach walki. I to nie byle jakich! Zazwyczaj są to wielkie obszary, na których zbieramy looty, przygotowując się do konfrontacji, ustalamy strategię ze swoją ekipą i uciekamy przed strefą.

Brzmi skomplikowanie? A do tego nie wiecie który tytuł wybrać? Przychodzimy do was z pomocą!

Gry battle royale nieustannie przeżywają boom popularności. Określane często najpopularniejszym gatunkiem, szturmem pojawiają się na streamach i turniejach, robiąc wszystko by przyciągnąć uwagę graczy. Dlatego każdy powinien ich spróbować, a dodatkowym argumentem może być fakt, że wiele z nich, w tym popularne tytuły jak Apex Legends, Call of Duty: Warzone czy Valorant są darmowe, a część z nich oferuje rozgrywkę międzyplatformową.

Jeśli zastanawiacie się który tryb battle royale pasuje do waszego stylu gry, koniecznie sprawdźcie te propozycje.

Battle royale, czyli co?

Najprościej mówiąc to tryb sieciowej, wieloosobowej rozgrywki, w której bierze udział kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu czy kilkuset graczy. Cel jest jeden - pozostać ostatnią żywą postacią lub drużyną na końcu gry. Wszystko ma miejsce na rozległej mapie, na której czeka na was loot – porozrzucane przedmioty i broń ułatwiające przetrwanie.

Dodatkowym utrudnieniem (lub ułatwieniem) jest strefa, która zmniejsza grywalny obszar mapy, jednocześnie zbliżając nas do wrogów. Podczas rozgrywki w większości BR (battle royale) możliwe jest odradzanie postaci. Wszystko to zazwyczaj w barwnej lub wojennej stylistyce – i to jest pierwszy punkt, który może wpłynąć na wasz pierwszy wybór tytułu. Jeśli natomiast mieliście styczność z tym gatunkiem i się od niego odbiliście, być może powrócicie sprawdzając inny tytuł.

Apex Legends

Nie interesują was wojenne klimaty? Apex Legends ma dla was ułatwienie w postaci komunikowania się gestami. Możecie znacznikami wskazać pozycję wroga, kierunek w jakim macie podążać czy cenne przedmioty. Wszystko w barwnych lokacjach i z różnymi trybami rozgrywki – m.in. duety, tercety, ligi rankingowe i gun run.

A postaci? Każda z Legend posiada specjalne moce i swoją historię, która co sezon ujawnia nowe wątki i powiązania między niektórymi bohaterami. Co ważne, gra posiada ułatwienie dopasowujące przeciwników na podobnym poziomie co nasz, do tego dostępna jest opcja oznaczania kierunku drogi, wrogów czy broni za pomocą gestów.

Zalety:

Barwna oprawa graficzna

Intuicyjna rozgrywka i przystępny samouczek

Wciągające lore postaci

Gra międzyplatformowa

System komunikacji niewymagający chatu głosowego

Darmowy

Wady:

Tylko jeden tryb ligi rankingowej

Czas, jaki trzeba poświęcić na rozgrywkę by odblokować nową postać

Call of Duty: Warzone

Warzone w szczycie popularności osiągnęło imponującą liczbę 100 milionów zarejestrowanych graczy. Teraz, mimo spadku popularności, nadal znajduje się na początku listy najbardziej znanych gier battle royale. Podobnie jak Apex Legends jest to darmowy tytuł, jednak poza ogólną zasadą rozgrywki, ma niewiele wspólnego z poprzednią polecaną grą.

W Call of Duty: Warzone czeka na was rozgrywka w klimatach wojennych, a za konkretne osiągnięcia w walce odblokujecie postaci m.in. z głównej fabuły CoD. Gra dostaje nowe części i aktualizacje, ulepszając lokacje dając nam nowe pole bitwy. Gdy polegniecie, powrót do towarzyszy możliwy będzie po przetrwaniu starcia w Gułagu. Otrzymując losowe uzbrojenie musicie stoczyć walkę 2 na 2 z losowymi graczami. Najtrudniejszym elementem na arenie Gułagu jest strażnik z miotaczem ognia – ale bez obaw, nie jest nie do pokonania. Sojusznicy z teamu mogą też was wykupić z niewoli.

Zalety:

Nowa, lepsza mapa (Al. Mazrah)

Rozbudowana, dynamiczna rozgrywka

Lądowanie z bronią

Duża liczba graczy

Wady:

Mało intuicyjny interfejs

Rozgrywki w Gułagu mogą zniechęcać

Problemy z serwerami

Fortnite

Gra którą albo się kocha, albo nienawidzi – dlatego warto ją pobrać i sprawdzić swoje odczucia. Na mapę zostaje zrzuconych 100 graczy, którzy standardowo muszą znaleźć broń, tarcze i przydatne przedmioty. Na tle pozostałych tytułów Fortnite wyróżnia opcja budowania – stworzycie tam wieżę obserwacyjną czy bazę, solowo lub drużynowo. Jest to niewątpliwie atrakcyjne urozmaicenie, chociaż w pierwszej chwili rozgrywka może się wydawać zbyt chaotyczna. Oczywiście potrzebna jest odpowiednia taktyka, pamiętając o nadchodzącej zewsząd burzy zmniejszającej obszar mapy.

Frustrują was przeciwnicy niszczący budowle? Fortnite ma na to sposób, który daje szansę by się wykazać - tryb kreatywny, na którym stworzycie własne mapy i wyzwania.

Zalety:

Crossplay

Nadaje się do gry z dziećmi

Interakcje z graczami

Tryb kreatywny

Wady:

Kreskówkowa grafika może nie przypadać do gustu

Mechanika trudna dla nowych graczy

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt

Ten zdecydowanie niszowy tytuł battle royale zasługuje na uwagę. Nawiązuje on do kanonu serii w związku z czym zaznajomieni gracze nie będą zaskoczeni klasami czy umiejętnościami postaci. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie by zagrać w Vampire: The Masquerade – Bloodhunt nie znając produkcji, na której bazuje.

Co jest wyjątkowe w tej serii? Nie zaznacie tu miliarnych czy barwnych strzelankowych rozgrywek, a wejdziecie w świat wampirów. Gra szybko wciągnie was w fabułę mrocznego świata za sprawą kilku trybów rozgrywki, dynamicznej walki i postaciach z różnych klanów, które posiadają unikatowe skille. Należy wspomnieć, że wszystko odbywa się w trzecioosobowym widoku. Nie dajcie złapać się czerwonej mgle!

Zalety

przystępna rozgrywka

fabuła

wyróżnia się na tle innych battle royale

Wady

mała popularność

coraz rzadsze update’y

Fall Guys

Na pierwszy rzut oka chaotyczna bardzo kolorowa rozgrywka może przytłaczać, jednak, gdy zaczniecie grać, możecie się wciągnąć na wiele godzin. Fall Guys składa się z wielu plansz, na których pojawiają się wyzwania dla naszej uroczej postaci, dla której można kupić różne kostiumy za zdobyte punkty. Pozornie radosna atmosfera zmienia się w zawziętą walkę, zrzucanie przeciwników z plansz, spowalnianie ich, parcie naprzód przez frustrujące przeszkody i nie da się ukryć, przyjemny duch rywalizacji. Poza grafiką, Fall Guys ma idealnie pasującą do rozgrywki muzykę i efekty dźwiękowe.

Zalety

barwna grafika

zabawne animacje

wciągająca

Wady

szybka zmiana plansz, która może być przytłaczająca

dużo mikropłatności

na początku mało intuicyjna

Zobacz też jak powstają kultowe gry na przykładzie twórców Cuphead:

12 min Jak powstają hitowe gry? Poznaj twórców Cuphead!