Poznaj techniczne sekrety silnika samochodu NASCAR

Wyścigi samochodów NASCAR słyną z wyżylonych do granic możliwości silników spalinowych i rozdzierającego uszy hałasu. Podczas gdy kierowcy tacy jak Connor Zilisch spędzają większość swojego czasu na poznawaniu samochodu i doskonaleniu swoich umiejętności, inżynierowie pracują za kulisami, aby zapewnić maksymalną wydajność maszyn.

Zespoły nie mogą jednak korzystać z dowolnych jednostek napędowych. W serii NASCAR obowiązują surowe przepisy techniczne, które mają wyrównać szanse uczestnikom i ograniczyć mechaniczną przewagę zespołów z większym budżetem. Dzięki temu rywalizacja jest sprawiedliwa i niezwykle zacięta.

Connor Zilisch za kierownicą nr 88 © Daylon Barr / Red Bull Content Pool

01 Jak ewoluowały silniki NASCAR?

Odkąd NASCAR zorganizował swój pierwszy wyścig w 1948 roku, różne silniki napędzały samochody startujące w serii. Przez dziesięciolecia zmieniało się to dosyć znacznie, ponieważ technologia i zasady zmieniły się w tym sporcie.

Na przykład założyciel NASCAR, Bill France, zakazał stosowania wtrysku paliwa oraz doładowania w NASCAR i zostały one dopuszczone dopieropod koniec lat 50-tych. W sezonie 1963 silniki samochodów zostały ograniczone do maksymalnej pojemności skokowej 427 cali sześciennych (7,0 litrów) i dwóch zaworów na cylinder. Rok później regulamin ponownie się zmienił, wprowadzając zapis dopuszczające samochody z silnikami, które zostały sprzedane na rynku w ilości co najmniej 1000 sztuk, aby zostały uznanejako seryjne.

Kluczowe kamienie milowe

1948 - założenie NASCAR

1960 - zakaz stosowania wtrysku paliwa

1970 - limit 427 cali sześciennych (7 litrów)

Era seryjnej produkcji - wymóg 1000 sztuk

Era Next Gen - znormalizowane komponenty

2026 - Zwiększenie limitu mocy

Podczas gdy Hudson Hornet odniósł imponujący trzykrotny triumf w latach 1951, 1952 i 1953 z 308 calami sześciennymi (5,0 litrów) w rzędowej szóstce, do 1995 roku NASCAR ponownie zmienił regulamin i zespoły przeszły z silników 6-cylindrowych na 8-cylindrowe. W sezonie 2026 nastąpiła najbardziej znacząca zmiana regulaminu od czasu wprowadzenia samochodu Next Gen w 2022 roku. W samochodach klasy Cup rywalizujących na krótkich torach i torach drogowych zmieniono wzrost limitu mocy z 670 do 750 koni mechanicznych. Do torów drogowych zaliczane się Circuit of The Americas, Watkins Glen, San Diego, Sonoma i Charlotte Roval. Na liście owalnych torów znajdują się Bowman Gray Stadium, Phoenix, Darlington, Martinsville, Bristol, Dover, Nashville, North Wilkesboro, Iowa, Richmond, New Hampshire i World Wide Technology Raceway at Gateway.

Specyfikacje silników NASCAR Cup Series (Next Gen Era)

Każdy zespół buduje swój silnik zgodnie z aktualnymi wytycznymi.

Specifikacja Ograniczenie Typ Silnika Seryjnie produkowane V8 Pojemność 5.9 litra Moc 650–750 KM Maksymalna prędkość ~322 km/h Producenci Chevrolet, Ford, Toyota

02 Jak szybko jeździ samochód NASCAR w klasie CUP?

Shane Van Gisbergen na torze Sonoma Raceway © Daylon Barr / Red Bull Content Pool

Po raz pierwszy samochód wyścigowy NASCAR przekroczył barierę 200 mil na godzinę (322 km/h) na oficjalnie mierzonym okrążeniu w Talladega Superspeedway w marcu 1970 roku. Był to legendarny Buddy Baker, który utrzymał średnią prędkość 200,447 mph w Dodge'u podczas sesji testowej w Talladega w Alabamie. Najszybsze w historii okrążenie w samochodzie NASCAR Cup Series zostało zarejestrowane przez Billa Elliotta w 1987 roku ze średnią prędkością 212,809 mph (342,5 km/h) podczas okrążenia kwalifikacyjnego w Talladega.

Najsłynniejsze rekordy prędkości NASCAR

Buddy Baker (1970) - Pierwszy, który przekroczył 200 mph (200,447 mph w Talladega)

Bill Elliott (1987) - rekord kwalifikacji 212,809 mph w Talladega

Kyle Larson (2024) - 186,293 mph na torze Charlotte Motor Speedway

Shane van Gisbergen (2025) - rekord na torze Circuit of the Americas.

Walka o siągnięcie najwyższej prędkości stała się niebezpieczna po tym jak jeden z samochód uderzył w barierę oddzielającą samochody od tłumu. Żeby nie doprowadzić do tragedii, NASCAR wprowadził ograniczenia na torach Daytona International Speedway i Talladega Superspeedway. Wprowadzono obowiązek stosowania zwężek w dolotach, aby oograniaczyć możliwość uzyskania większej mocy.

W NASCAR zadebiutował samochód kategorii Next Gen w 2022 roku z silnikiem wyposażonym w ECU - komputer, który pozwala organizatorom na ograniczenie mocy wyjściowej na niektórych torach. Od tego czasu najszybsze okrążenie pojedynczego samochodu w NASCAR Cup Series zostało ustanowione przez Kyle'a Larsona w 2024 roku na Texas Motor Speedway ze średnią prędkością 190,369 mil na godzinę (306 km/h). Shane van Gisbergen z Red Bulla ustanowił rekord najszybszego okrążenia w pojeździe NASCAR NextGen, osiągając 199,438 mph na okrążeniu (321 km/h) 197 w Talladega w październiku 2025 roku.

Współczesne samochody NASCAR Cup Series pokonują okrążenia ze średnią prędkością nawet 190 mil na godzinę, która wynika w dużej mierze z zasad narzucanych przez organ sankcjonujący, które mają na celu ograniczenie prędkości maksymalnej samochodów ze względów bezpieczeństwa. NASCAR zasugerował, że w przyszłości na większych owalach dopuszczone będą mocniejsze silniki.

"Jeśli [wszystko] będzie wyglądać dobrze, nie wykluczałbym zwiększenia mocy w wyścigach na dystansie mili i półtorej" - powiedział John Probst, wiceprezes NASCAR i dyrektor ds. rozwoju wyścigów. "To po prostu początek rozwoju w nowym kierunku i niewykluczone, że zwiększenia mocy rónież na krótkich torach. Jeśli uda się zachować bezpieczeństwo to będziemy mogli rozważać kolejne kierunki".

Nie chodzi jednak tylko o silnik. Przedstawiciele NASCAR współpracują z przedstawicielami Goodyeara nad produkcją nowych opon. Ponieważ ogumienie o bardziej miękkiej mieszance zużywają się szybciej, zespoły mają więcej możliwości korzystania z różnych opcji strategii pit stopów i wyprzedzania.

Luke Aikins i Andy Farrington prezentują oponach Goodyear do NASCAR © Robert Snow / Red Bull Content Pool

03 Jak NASCAR egzekwuje zasady dotyczące silników i inspekcji

NASCAR wydał nowy zestaw parametrów technicznych do regulaminu na sezon 2026 r., określający procedury testowe dla nowych producentów wchodzących do którejkolwiek z trzech krajowych serii - Cup Series, O'Reilly Auto Parts Series lub Craftsman Truck Series.

Dla każdej serii NASCAR wydał następujące wytyczne dotyczące testów dla potencjalnych nowych producentów:

Maksymalnie trzy testy dla nowych producentów, przy czym każdy test jest ograniczony do maksymalnie trzech zespołów z dwoma pojazdami w każdym

Mogą trwać maksymalnie dwa dni

Muszą zostać zakończone do 1 marca

Zabronione na torach, które zostały ponownie utwardzone, są nowe w harmonogramie lub będą gospodarzami wydarzeń w ciągu 60 dni od sesji testowej.

Po wyścigach NASCAR Cup Series, dwa lub trzy samochody są wybierane do dodatkowej wyrywkowej inspekcji. Przez cały sezon organ zarządzający dba o to, aby każdy samochód startujący w tym sezonie został dokładnie sprawdzony.

"Jest to losowa inspekcja, ponieważ nie chcemy aby zespoły mogły się do tego przygotować" - powiedział Mike Forde, dyrektor zarządzający NASCAR ds. komunikacji wyścigowej. "Nie polegamy jednak zupełnie na losie i szczęściu. Staramy się śledzić sytuację na torze i przygotować schemat wyboru, aby każdy z zespołów został skontrolowany w niewiadomym momencie".