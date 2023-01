Jakim riderem jesteś - Lekcja rowerowego stylu

01 Zjazdowiec

Loic Bruni złapany przez Bartka © Bartek Woliński Wolisphoto

Obowiązkowe elementy wyposażenia : Kask typu full face, rękawiczki, spodnie i jersey z długim rękawem w tym samym kolorze, ochraniacze na kolana, gogle

Dodatkowe akcesoria : Stabilizator karku, buzer na klatkę piersiową

Jeśli jeździsz na rowerze wyposażonym w zawieszenie o dwustu milimetrach skoku, lubisz się ścigać w zawodach, a sama myśl o podjeżdżaniu przyprawia Cię o dreszcze, to prawdopodobnie jesteś zjazdowcem. Długie spodnie dopasowane do technicznej koszulki oraz rękawiczek to najbardziej uniwersalna i sprawdzona opcja. Poza walorami estetycznymi, taki ubiór zapewnia również minimalną warstwę ochronną, która ratuje twoje ręce i nogi przed "zarysowaniami" przytrafiającymi się przy dachowaniach.

02 Człowiek Enduro

Jak chcesz być enduro, musisz być kolorowy. © @juliofujikawa

Obowiązkowe elementy wyposażenia: Kask typu enduro: Orzech z zabudową chroniącą potylicę lub full face z odpinaną szczęką, rękawiczki, ochraniacze kolan, każda część garderoby w krzykliwym kolorze (najlepiej gdy spodenki zupełnie nie pasują do koszulki)

Dodatkowe akcesoria : wysokie skarpety typu podkolanówki, inteligentny zegarek do monitorowania każdej aktywności, "szybkie" okulary, nerka, enduro-banan lub enduro-baton w formie przekąski

Jak chcesz się ubierać na czarno to lepiej zostań freeriderem! Krzykliwe kolory zarezerwowane są dla rowerzystów uprawiających enduro. Nikt nie wie dlaczego, ani kiedy to się zaczęło, ale tak po prostu jest. Co więcej, żeby być "prawdziwym endurowcem", powinieneś wyposażyć się w najnowsze nowinki technologiczne, takie jak kaski z odpinaną szczęką, inteligentny zegarek, który da się sparować ze Stravą i nerkę, w której zmieścisz "enduro-przekąskę", narzędzia, oraz całą resztę sprzętu.

03 Freerider

Bartosz "Chewbacca" Sordyl i jego freeride'owa maszyna. © Michał Pachel

Obowiązkowe elementy wyposażenia : czarne długie jeansy rozcięte na kolanach, tak by dało się pod nie wsunąć ochraniacze, gruba bluza z kapturem pełniąca rolę ochraniaczy na górne kończymy oraz korpus, czarny kask typu full face, gogle

Dodatkowe akcesoria : Łopata, plecak (do transportu rzeczy, nie do jazdy), buzer na klatkę piersiową, rowerowy tatuaż

Naszym zdaniem to grupa, która nie tylko jeździ, ale też ubiera się najbardziej stylowo. Jedyny problem jest taki, że po założeniu kasków i gogli, freeriderów naprawdę ciężko jest od siebie odróżnić. Na szczęście można ich poznać po tatuażach, bo każdy z nich ma na rękach wydziarane coś innego.

04 Dirtowiec

Obowiązkowe elementy wyposażenia : Kask typu orzech, długie jeansy rozcięte na kolanach, tak by dało się pod nie wsunąć ochraniacze, czarny za duży o 3 rozmiary t-shirt produkowany przez lokalnych riderów

Dodatkowe akcesoria : Łopata, plecak (do transportu rzeczy, nie do jazdy), stabilizatory kostek

Jeśli chodzi o ubiór i stylówkę, to poza kaskiem, w zasadzie niczym nie różnią się od freeriderów. Wystarczy spojrzeć na Szymon Godźka : jeansy, luźna koszulka produkowana przez lokalną ekipę rowerową i wyższe buty ze stabilizatorami kostek. To bardzo uniwersalna opcja, nadająca się zarówno na trening, jak i na późniejszą imprezę w klubie.

05 Maratończyk (specjalista od cross country)

Vlad Dascălu © Olaf Pignataro/Red Bull Content Pool

Obowiązkowe elementy wyposażenia : przyległa koszulka oraz spodenki z pieluchą, kask typu szybki orzech, szybkie okulary, rękawiczki

Dodatkowe akcesoria : 2 bidony, inteligentny zegarek do monitorowania każdej aktywności, pulsometr, żele energetyczne schowane w tylnej kieszeni

Chociaż niektórzy śmieją się z "obciślaków" to prawda jest taka, że tym zawodnikom należy się szacunek. Nie dość, że posiadają umiejętności techniczne umożliwiające pokonywanie bardzo trudnych tras zjazdowych, to jeszcze są na tyle wytrzymali, żeby zasuwać pod górę z naprawdę konkretną prędkością. Jazda po kamienistych rockgardenach i technicznych sekcjach w takim stroju, bez żadnych ochraniaczy jest zdecydowanie godna podziwu. Poza tym, taki ubiór podyktowany jest tylko względami praktycznymi i wygodą w trakcie treningów. Co nie?

06 Jibber

Teamwork na planie Red Bull Bike Part 2.0 © Bartek Woliński

Obowiązkowe elementy wyposażenia : krótkie spodenki rowerowe lub jeansy, pod które da się wsunąć ochraniacze, luźny t-shirt lub longsleeve, ochraniacze na kolana, dowolny (koniecznie czarny) kask

Dodatkowe akcesoria : głośnik z muzyczką w kieszeni, czapka na zmianę przypięta do paska od spodni

Jeśli wybierasz się na rower w ciuchach, w których prawdopodobnie poszedłbyś też na imprezę, to znaczy, że robisz to dobrze! Ma być luźno i wygodnie, bo jak powiedział Ryan Nyquist : "Jeśli ubierzesz się dobrze, będziesz czuł się dobrze. Jeśli będziesz czuł się dobrze, będziesz dobrze jeździć!" W myśl tej zasady, na rower zawsze warto ubrać się "dobrze". Cokolwiek to znaczy.

07 "Rowerowy Janusz"

Obowiązkowe elementy wyposażenia : mix wszystkich powyższych opcji + ochraniacze do siatkówki (hokeja, lub dowolnej innej dyscypliny) na kolanach

Dodatkowe akcesoria : plecak wypchany kanapkami, papierowymi mapami okolicznych terenów, wodą, latarkami, krzesiwem i całą resztą szpeju, który prawdopodobnie nigdy nikomu się nie przyda

To jedyna stylówka, której Ci nie polecamy. Rozumiemy, że masz w domu koński toczek, przypominający rowerowy kask, ochraniacze do hokeja i kilka innych gadżetów, które "może sprawdzą się na rowerze", ale to nie do końca tak działa. Kolarstwo górskie jest sportem ekstremalnym i warto zadbać o swoje bezpieczeństwo wyposażając się w kask i podstawowe ochraniacze, które mogą uchronić Cię przed niepotrzebnymi kontuzjami. Jeśli nie masz zajawki na kupowanie rowerowych ciuchów, załóż krótkie spodenki, luźną koszulkę i sportowe buty. Na początek wystarczy, a z czasem sam przekonasz się, jak ważne jest jakościowe wyposażenie...

P.S. Jeśli Twoim zdaniem na naszej liście czegoś brakuje, to niczym się nie przejmuj. Ubierz się tak, żeby było Ci wygodnie i pamiętaj - nie ma nic ważniejszego niż fun z jazdy na rowerze. (w jakiejkolwiek stylówce)