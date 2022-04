Jakim typem narciarza jesteś?

Gdy jeździsz na nartach, największe znaczenie ma prędkość, którą osiągasz dzięki doskonałej technice wypracowanej na sportowych treningach lub w trakcie zajęć z profesjonalnym instruktorem. Mimo zamiłowania do prędkości, nie “lecisz na krechę”. Gdy tylko odpowiednio się rozpędzisz, wprowadzasz narty w dynamiczne skręty i wykorzystujesz pełny potencjał drzemiący w deskach. Jeśli w trakcie wypadu na narty zlokalizujesz trasę z rozstawionymi tyczkami, głos w Twojej głowie podpowie Ci, że “powinieneś się sprawdzić”. W końcu jesteś sportowcem, a prędkość to Twoje drugie imię!

Starasz się regularnie startować w zawodach, na przykład Red Bull Szybka Tura. Masz sportowy charakter i lubisz rywalizować, więc chętnie korzystasz z nowoczesnych aplikacji i inteligentnych zegarków, dzięki którym jesteś w stanie poprawić swoje osiągi. Każdy wypad na narty dokładnie planujesz. Stawiasz sobie ambitne cele i przez cały sezon dążysz do ich realizacji. Gdy po piątkowej imprezie “przeciętny” narciarz szykuje się w Kuźnicach do pierwszego wyjścia na Kasprowy o 11:00, ty robisz na dole trzecią zawrotkę i kolejny raz atakujesz świętą górę.

Chociaż złote czasy polskich snowparków odeszły w niepamięć, Ty ciągle się nie poddajesz. Wiesz, że “jak nie drzwiami to oknem”, dlatego gdy spadnie pierwszy śnieg, budujesz z ziomkami własny spot lub uderzasz na miasto, by trochę pokatować na rurkach.

