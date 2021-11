Kuba Przygoński zaczął ostatni sprawdzian przed Dakarem. I to jak!

Kuba Przygoński: Sam odcinek specjalny był naprawdę w porządku. Od razu dostaliśmy mnóstwo wydm. To lekkie zaskoczenie, ale na plus, bo w poprzednich latach zaczynaliśmy od utwardzonych dróg i traktów. Tym razem od razu wjechaliśmy w piach i bardzo dobrze, bo po to przyjeżdża się na ten rajd. Zaczęliśmy z Timo (Gottschalk, pilot Kuby Przygońskiego – przyp. redakcji) trochę za wolno, może zbyt asekuracyjnie i pewnie moglibyśmy tego żałować, gdyby nie druga część oesu. Zaatakowałem i mocno poprawiliśmy czas, więc od razu wiemy, że możemy być bardzo szybcy. W tych ostatnich sekcjach jechało mi się już bardzo fajnie, wpadłem w odpowiedni rytm i czułem dużą radość z rywalizacji. To nastraja mnie optymistycznie przed kolejnymi etapami.