Jakub Przygoński: Dziś ludzie nie zawsze poznają mnie z Dakaru

Jakub Przygoński to jeden z najlepszych kierowców rajdowych w Polsce. W 2022 roku zajął 6. miejsce w klasyfikacji samochodów Rajdu Dakar . Jest także wielokrotnym mistrzem Polski w Driftingu. Od jakiegoś czasu sporo uwagi poświęca też swojej nowej pasji - social mediom. Ostatnio wziął nawet udział w trailerze gry Gran Turismo 7 ( tutaj możecie przeczytać naszą recenzję ).

Bartek Bukowski, Redbull.com: Wystąpiłeś ostatnio w najnowszym trailerze Gran Turismo 7, jak wrażenia?

Jakub Przygoński: Przede wszystkim jest to bez wątpienia mocno wyczekiwana obecnie gra, dlatego bardzo się ucieszyłem, że mogłem wziąć w tym udział.

Ponadto, gdy sam byłem młodszy, to dużo grałem. Dlatego też Gran Turismo bardzo dobrze mi się kojarzy z latami, gdy miałem więcej wolnego czasu, gdy można było trochę pograć.

Wciąż zdarza Ci się jeszcze pograć?

Dzisiaj jest to trochę utrudnione, niestety tego czasu żeby sobie usiąść i pograć jest mniej, chociaż wciąż się zdarza. Zdecydowanie gra na konsoli bardzo dobrze mi się kojarzy. Gdy ktoś gra więcej, zawsze mu nieco zazdroszczę, myślę: “o kurcze, ale fajnie, że sobie możesz pograć”.

A jak oceniasz samo Gran Turismo 7, gra dobrze oddaje realną jazdę?

Zagrałem już kilka godzin, pojeździłem i muszę przyznać, że mi się podoba. Czy to prowadzenie samochodu, czy też nowe auta, które się tam pojawiają. Ciekawe są przede wszystkim wszystkim te realne modele. To zawsze fajne wrażenia, gdy możesz wybrać samochód, który istnieje, bądź jest jeszcze prototypem i poczuć różnicę doznań z jazdy. Dokładnie tak jak w prawdziwym świecie. Toyota GR86 będzie różnić się od jakiegoś Ferrari jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy.

A miałeś styczność z jakimiś innymi tytułami poza grami wyścigowymi?

Od ostatnich kilku lat tak naprawdę zdarza mi się grać tylko w gry samochodowe, co jest też oczywiście związane z tym, że sam się ścigam. Kiedyś za to też lubiłem różnego rodzaju strategie.

Kuba: zawsze mogę poprosić „Przygona” o pomoc © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

W ostatnim czasie całkiem sporo Cię w internecie. Oprócz trailera Gran Turismo, sam także prowadzisz kanał YouTube’owy. Skąd w ogóle pomysł, by się za to zabrać?

Na pewno social media są dla sportowów bardzo ważne. Osoba, która chce istnieć w takim świecie, musi o to dbać, chociaż wymaga to poświęcenia dużej ilości czasu i energii, co czasem nie jest łatwe. Moją rolą jest jednak przede wszystkim bycie dobrym sportowcem. Jednak w social media także staram się wkładać dużo energii. Nie mam jednak na to tyle czasu, ile mają profesjonalni influencerzy. Wydaje mi się jednak, że to co pokazuje, taki miks sportu z różnymi motoryzacyjnymi rzeczami, wychodzi fajnie.

W przyszłości zamierzasz jeszcze mocniej wejść w świat internetu, influencerów?

Ostatnio dużo energii wkładam też chociażby w Tik-Toka, który również bardzo dobrze się przyjął, co mnie cieszy. To fajne uczucie, gdy wkładasz w coś energię, wrzucasz posty, a twoi fani się tym cieszą i komentują. To motywuje do kolejnych pomysłów. Na pewno od tych kilku miesięcy mam dużo więcej energii widząc, że to przynosi efekty.

Dziś już nie zawsze ludzie poznają mnie z tego, że jestem zawodnikiem dakarowym, tylko z tego, że gdzieś tam w internecie publikuję fajne rzeczy. To jest taki miks światów, które staram się łączyć. Dlatego też powstała formuła SpeedGamesGarage, która daje też możliwość fajnego poznawania ludzi. Rozmawiamy tam z różnymi postaciami z internetu, znanymi, mniej znanymi, ze specjalistami… Można zobaczyć ich pasje, poznać ich historie.

No właśnie, do SpeedGamesGarage zapraszasz wielu różnych twórców. Oprócz typowych osób związanych z motoryzacją jak Kickster czy Budda odwiedzili Cię m.in. Marcin Dubiel czy Alan Andersz.

Wiadomo, przede wszystkim jest to kanał motoryzacyjny, więc zawsze staramy się gdzieś zahaczać o te samochody. Jednak koniec końców okazuje się chociażby, że np. Alan Andersz od razu mówi, że on samochodów nie lubi, nie potrzebuje, że lubi prędkość, ale w sumie to nie jest mu potrzebna, ale z drugiej strony jednak motocyklem jeździ… Także wychodzą takie fajne sytuacje. Z kolei Marcin Dubiel ma np. fajny samochód, bo jeździ BMW M5. On się tym naprawdę interesuje, jara go to. To pokazuje siłę motoryzacji. Niby ktoś się nią na pierwszy rzut oka nie interesuje, ale na koniec się na niej zna.

Jak dzisiaj zachęciłbyś nowego widza do obejrzenia SpeedGamesGarage?

W programie przede wszystkim dużo rozmawiamy o tym, jak coś zacząć. Jak stawiać pierwsze kroki. I nie zawsze chodzi tylko o to, jak zostać kierowcą rajdowym. Mówimy też o tym jak zacząć driftować, jak zostać fotografem motoryzacyjnym czy też influencerem, który opiera się na motoryzacji… Tak więc ten samochód co prawda zawsze gdzieś tam w tle jest, ale chodzi przede wszystkim o historie osób, o to, co doprowadziło je do miejsca, w którym obecnie się znajdują.

To często fajne i inspirujące, zwłaszcza dla młodych ludzi. Tak naprawdę zapraszane osoby zaczynały od niczego. Większość bohaterów, którzy przychodzą do SpeedGamesGarage kilka lat temu po prostu zaczęło coś robić i z tego doszło do bardzo fajnych miejsc realizując swoje pasje i marzenia.

Jak ty sam odnajdujesz się w tym światku internetowym, pośród youtuberów, infulencerów, jak ich odbierasz?

Bycie bardzo mocną osobą w internecie wiąże się z dużą pracą i mało kto to docenia. Każdemu się wydaje, że to tylko nagranie filmu, wrzucenie zdjęcia. Ale jeżeli musisz to robić codziennie, co chwilę tworzyć filmik, który wymaga kreatywności, pomysłu, to tak naprawdę to nie jest takie łatwe. Wciąż masz z tyłu głowy, że musisz robić coś nowego. Dlatego bardzo szanuję osoby, które są influencerskimi profesjonalistami, bo wiem, jak ciężko to zbudować, jak dużo trzeba w to włożyć pracy, którą mało kto zauważa.

W swoim programie gościłeś m.in. wspomnianego Marcina Dubiela, zawodnika FAME MMA. Ty, wchodząc w świat internetu, próbując nowych wyzwań, myślałeś kiedykolwiek by może w przyszłości spróbować się w takiej formule?

Na razie nie mam takich planów, na pewno nie w tej chwili. Bardziej cieszy mnie, gdy po prostu na swoich kanałach mogę pokazać co wymyśliłem, a Famm MMA… szczerze mówiąc po prostu nie lubię się bić. Nie czuję się w tym mocny, na razie więc na pewno nie.

A jest coś innego, w czym chciałbyś się sprawdzić?

Wydaje mi się, że to co w tej chwili robię, czyli bycie czynnym sportowcem, Dakar + Drift, to jest to co mnie nakręca. Do tego jest też to pojawienie się w social mediach, co jest tak naprawdę wypadkową tego co robię. Jak już gdzieś jestem, to mogę coś fajnego przy okazji nagrać, mogę też podzielić się z odbiorcami jakąś swoją wiedzą. Myślę, że to jest taka baza, by obecnie w ogóle istnieć w tym motorsportowym świecie. Czy chciałbym czegoś spróbować? Wiadomo, każdy nowy sport jest fajny. Wejście do nowego samochodu, czy nauka czegoś nowego - tutaj zawsze jestem otwarty.

