Co Kuba Przygoński na pewno wie przed Dakarem?

Już w Nowy Rok, 1 stycznia rusza Rajd Dakar 2022 . Bez zbędnych wstępów, przechodzimy do rozmowy o tym, co w tym roku będzie czekać Kubę Przygońskiego na bezdrożach Arabii Saudyjskiej.

Kuba, co wiemy na pewno o trasie styczniowego Dakaru?

Organizator co roku pokazuje najpierw bardzo ogólny pomysł na trasę, a kilka tygodni przed startem zdradza więcej szczegółów , ale mam wrażenie, że za każdym razem ta wizualizacja jest uboższa, bardziej skąpa. Niby wiemy, gdzie pojedziemy, ale tak naprawdę niewiele możemy z tego wywnioskować. Chodzi o to, żebyśmy mieli jeszcze trudniej, by nikt nie mógł zdobyć wiedzy, która dałaby jakąkolwiek przewagę. Tak było np. z szumnie zapowiadanym wjazdem w głąb Pustej Ćwiartki – mieliśmy tam walczyć przez trzy dni, a po ostatniej odsłonie trasy wygląda na to, że wcale się tam nie wbijemy. I bądź tu mądry. To jest trochę tak, że wiemy, że nic nie wiemy (śmiech).

No, ale coś jednak wiecie…

Ok, wiemy, że trasa gdzieś idzie. Ale to jest informacja w takiej skali, że wielkość rejonu, przez który mamy jechać, sprawia, iż te informacje są kompletnie nieprzydatne.

Jak to rozumieć?

Podam przykład. Wyobraź sobie, że Dakar jedzie z Ukrainy do Hiszpanii i trzeci etap wiedzie przez Polskę. Miesiąc przed startem dowiadujesz się, że odcinek specjalny będzie poprowadzony gdzieś między Szczecinem, a Warszawą. Co ci po takiej wiedzy, co możesz zaplanować, na co się przygotować? Przecież to może być trasa wśród jezior, lasów, poligonów… może iść koło bezdroży Drawska, albo autostradą A2 (śmiech).

Mam obraz tego, co nas tam czeka Kuba Przygoński

Kuba Przygoński – Rajd Maroka 2021 © Przygoński Media

Dobra, przekonałeś mnie. Przejdźmy do rzeczy pewnych. Ruszacie z Ha’il, a te tereny znasz stosunkowo dobrze, prawda? Ścigałeś się tam ostatnio w Baja Ha’il i krajobraz porównałeś do powierzchni Marsa…

I znowu wracamy do poprzedniego wątku. Mówiąc o starcie z okolic Ha’il, musimy uświadomić sobie, że to może być miejsce oddalone plus/minus 400 kilometrów od tras, które pokonywaliśmy podczas Baja Ha’il. Ale faktycznie, mam obraz tego, co nas tam czeka. Ciemny piach i ostre, czarne kamienie łatwo pozwalają sobie wyobrazić, że jest się na obcej planecie. Super, że była okazja, by się tam pościgać, bo wiem, że w jakimś sensie ten rejon jest mi już znany, że czuję ten teren. To jest mega ważne, tym bardziej, że to będzie początek rajdu. Wiem, jakie ustawienia auta pasują na tamten obszar, przy jakim ciśnieniu w oponach samochód spisuje się tam najlepiej itd. To jest mega ważne.

Co będzie dalej?

Dalej już głównie niewiadome. Oczywiście wiem, że pojawi się sporo piachu, dużo wydm i otwartych przestrzeni. Będą skały i kamienie – to też jest pewne. Wiem też, że na którymś z etapów mamy wjechać w tereny bardziej zielone. Czekają nas więc cztery typy krajobrazu, terenu i nawierzchni.

Ruszymy z przekonaniem, że tak ma być przygotowane auto, koniec i kropka Kuba Przygoński

Która z nich, w kontekście twojego doświadczenia i startu nowym samochodem, może być kluczowa?

Prawda jest taka, że trzeba będzie maksymalnie cisnąć na każdej z nich. Stawiamy sobie z Timo ambitne cele, więc tutaj nie ma zmiłuj. Z tych doświadczeń, które udało nam się zebrać w Maroku, Abu Dhabi i Arabii wynika, że mocniejsi możemy być na szybszych odcinkach. Jeśli jest więcej prostych i większa średnia prędkość – tam raczej zyskujemy. Na pewno będzie nam trudniej na wolniejszych i trudnych technicznie odcinkach, gdzie średnia prędkość nie przekracza 70 km/h. To wynika ze specyfiki samochodu, jego napędu i charakterystyki prowadzenia. Jeśli będzie przeważał teren, jaki dominował w Saudi w dwóch poprzednich edycjach, to takie warunki powinny nam sprzyjać.

Kuba Przygoński czwarty w Dakarze 2021 - zobacz video

Co zyskałeś rywalizując w Baja Ha’il?

Na pewno sprawdziliśmy z Timo mnóstwo różnych ustawień i wiemy, które najlepiej sprawdzają się w tamtym rejonie. Jak wspomniałem, tam zacznie się Dakar, więc to szalenie ważne. Nie będziemy na początku niczego szukać, ani główkować, tylko wbijemy konkretne parametry, wpadniemy na oes i ruszymy z przekonaniem, że tak ma być przygotowane auto, koniec i kropka. Wiemy też, że samochód może być bardzo szybki i jeśli wszystko gra, to możemy śmiało nawiązywać równorzędną walkę z czołówką światową.

„Jeśli wszystko gra” to chyba kluczowe słowa. Rajdy Pucharu Świata w Maroku i Abu Dhabi, oraz Baja w Arabii – wszędzie scenariusz był taki sam: super tempo na większości odcinków i awaria, która pozbawiała cię szans na wysokie miejsce w generalce. Nie masz dużych obaw przed najważniejszym rajdem w sezonie?

Mam. Nie tylko ja je mam, cały zespół to czuje, bo wszyscy wiemy, że te imprezy tak właśnie wyglądały. Na pewno nie powinno tak być. Ekipa musi stanąć na wysokości zadania i zrobić wszystko, by uniknąć awarii na Dakarze. Mini buggy jest bardzo szybką konstrukcją i teraz cały X-Raid stanie na pewno na głowie, by dowieść tego w Saudi. Na tych trzech rajdach mieliśmy trochę pecha, ale znaczenie miały też kłopoty logistyczne. W rozmowie w Abu Dhabi wspominałem, że przez problemy wywołane wirusem nie dotarły do nas wszystkie części. Podobnie było w Ha’il, więc pewne ryzyko było w te starty wkalkulowane. Na Dakar będziemy mieli komplet całkowicie nowych podzespołów i wierzę, że to pozwoli zminimalizować zagrożenie jakichkolwiek awarii. Ale jeszcze raz podkreślam – pełna zgoda, że tak nie powinno być. Liczę, że zespół, który wygrał dwa ostatnie Dakary, podejdzie do tematu rzetelnie i na styczeń przygotuje wszystko na tip-top.

Kuba Przygoński – Rajd Maroka 2021 © Przygoński Media

Co siedzi w twojej głowie? Jak szykować się do najważniejszej imprezy w roku ze świadomością, że wystartujesz samochodem, którym nie przejechałeś bez awarii żadnego rajdu?

To nie jest łatwe i na pewno wolałbym być w innym położeniu. Chciałbym uznać, że limit pecha już wyczerpałem, ale to nie jest takie proste i tak nie działa. Na pewno nie przechodzę obok tego obojętnie i nie zapominam o tym, co się wydarzyło. Bardzo szczegółowo wszystko analizuję. Chcę poznać dokładną przyczynę każdej awarii i zrobić wszystko, by do niej nie doszło ponownie. Nieustannie zbieram też dane i staram się dostosować swój styl prowadzenia auta do tych informacji. Wiem, na które elementy muszę szczególnie uważać, jaka jazda zwiększa ryzyko, czego unikać itd. Wniosków mamy z zespołem mnóstwo i na pewno będziemy reagować. Założyliśmy np., że na tych krótkich rajdach półoś nie powinna ulec awarii. A stało się tak za każdym razem! Dlatego do części zamiennych na Dakarze na wszelki wypadek dorzucamy półoś. W razie czego – wymienimy ją, ale oczywiście priorytet jest taki, żeby takiej usterki uniknąć i nie tracić czasu na naprawę.

Trudne momenty hartują i scalają zespół Kuba Przygoński

W Abu Dhabi wspominałeś, że Mini Buggy wymaga od ciebie nieco innego stylu jazdy. Jak ci idzie adaptacja do nowego auta?

W Arabii Saudyjskiej było już dużo lepiej. Przekonaliśmy się, jak wielki wpływ na prędkość auta ma odpowiednio dobrane ciśnienie w oponach. Do tego oczywiście zawieszenie. Przy dobrych parametrach, samochód naprawdę daje czadu. Wygraliśmy jeden odcinek specjalny, na kolejnym byliśmy drudzy. Międzyczasy na tym pechowym pokazywały, że jechaliśmy na wygraną, więc tu naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Cyfry pokazują, że opanowałem już prowadzenie tego samochodu. No, tylko on musi być sprawny.

Kuba Przygoński serwuje Red Bulla... samochodem!

Gdzie szukać pozytywów?

Oj, jest ich dużo. To nie jest tak, że tuż przed Dakarem zapanował smutek (śmiech). Przede wszystkim znamy przyczyny wielu kłopotów, a to już połowa sukcesu. Po drugie, przez te awarie, siłą rzeczy, zebraliśmy mnóstwo informacji o samochodzie i jego działaniu w sytuacjach kryzysowych. Po trzecie, team dodatkowo się zmobilizował. Trudne momenty hartują i scalają zespół. W krótkim czasie stawiliśmy czoła wielu problemom i wiemy, że wspólnie możemy się z tego wygrzebać. Po czwarte, fura jest naprawdę szybka i nikt nie ma co do tego wątpliwości. Jest jeszcze piąte i szóste, więc spokojnie – jadę z bardzo dobrym nastawieniem!