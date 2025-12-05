Jakub Skorupa o płytach, które coś znaczą

Na „Zeszycie pierwszym”, którym debiutował w 2022 roku, wyśpiewał i powiedział więcej, niż wielu artystów nie potrafi wykrzyczeć na kilku płytach . Potem wydał „Zeszyt drugi”, ruszył w Polskę i po jednej z tras zostawił świetnie brzmiącą pamiątkę – wydany na winylu album koncertowy „Live”. Płyt w sprzedaży niestety już nie ma, ale Jakub Skorupę i jego zespół cały czas można spotkać w klubach na żywo. Widzieliśmy, warto!

Jakub, po co ci ten winyl?

Kiedy graliśmy zeszłoroczną trasę, ludzie często podchodzili do mnie po koncertach i pytali o dwie rzeczy. Jedną był winyl, a drugą koncertowe nagrania. Czyli aranże, które gramy na żywo, bo one rzeczywiście są inne, od tego, co na płytach. Postanowiłem więc te dwie rzeczy połączyć.

Jesteś kolekcjonerem czarnych płyt?

Za dużo powiedziane. Mam tak naprawdę w domu kilkanaście winyli, ale na pewno żadnego przypadkowo. To są płyty, które coś dla mnie znaczą. Pamiętasz jak widzieliśmy się w tym roku na OFF Festivalu przed koncertem Fontaines D.C. ? Następnego dnia zamówiłem ich „Romance” na winylu. Jeszcze w tej poszerzonej edycji, z drugą płytą w zestawie. Bo na koncercie poczułem, że chcę to mieć. Kiedy kupuję coś na winylu, to jest bardzo przemyślana decyzja i już wtedy wiem, że jestem danej płyty ultrasem.

Mam podobnie. Moja kolekcja to wyłącznie albumy i każdy odegrał rolę w moim życiu. Winyl to nie jest jednak artykuł pierwszej potrzeby, trochę kosztuje, więc kupowanie go to zajęcie mocno fanowskie.

No właśnie. Winylowa wersja premium mojego albumu „Live” kosztowała trochę ponad 200 złotych. Oprócz samej płyty dorzuciliśmy jeszcze autografy całego zespołu, unikatowe analogowe zdjęcia, a nawet skarpetki i zestaw naklejek. Mocno fanowska rzecz. Obstawiałem, że może sprzedamy 5-10 sztuk, a większa część nakładu poszła w preorderze.

Gratulacje.

Dzięki. To był też dla mnie sygnał, że kurczę, rzeczywiście przez te parę lat zgromadzili się wokół zespołu o nazwie Jakub Skorupa ludzie, którzy chcą słuchać naszej muzy nawet w takim odjechanym wydaniu. Bardzo się z tego cieszę. Sam wychowałem się na płycie „Live On Two Legs” Pearl Jamu. Długo miażdżyłem ten album. Choć dopiero po wielu, wielu latach dowiedziałem się, że to nie jest nagranie z jednego koncertu, tylko poskładane numery z różnych wykonów.

Jakub Skorupa na scenie © Patryk Gortych

Na twoim „Live” to jednak jest jeden, konkretny gig.

Tak, to jest jeden koncert. Z Wrocławia. Osiem numerów, po cztery na każdą stronę.

Dlaczego właśnie ten występ?

Nagrywaliśmy każdy koncert na ubiegłorocznej trasie i też bez planu, że będziemy kiedyś wydawać płytę. Bardziej w celach szkoleniowych. Żeby sprawdzić, co działa, co nie. Ale w trakcie spotkań z fanami pojawił się pomysł, że skoro nagrywamy, to może warto dać też tego ludziom posłuchać. Padło na Wrocław, bo to był ostatni koncert na trasie, więc byliśmy najbardziej rozegrani, najbardziej ze sobą zgrani.

Wspomniałeś wcześniej, że wokół ciebie, twojego zespołu, zebrała się grupa fanów. Czujesz, że jest ich coraz więcej?

Widzę, że z koncertu na koncert jest coraz więcej ludzi. Co mnie bardzo cieszy. Nasza muzyka jest jednak offowa, potrzebuje czasu, żeby dotrzeć do odbiorcy, a jednak jakoś jej się to udaje. Widzimy to szczególnie po trasach koncertowych. Jeszcze dwa lata temu, jak graliśmy we Wrocławiu, to może było 50 osób na koncercie, teraz jest kilkaset. I to są ludzie, którzy przychodzą na koncerty, śpiewają z nami piosenki, potem chcą się spotkać, rozmawiać. Wspaniała sprawa.

Co ci mówią?

Różne rzeczy. Ale co dla mnie najciekawsze, kolejne osoby przyciąga podobny rodzaj wrażliwości. Słyszę, że ktoś w moich tekstach odnalazł cząstkę siebie. Że czuje, że przeżyliśmy coś podobnego. I to mnie – pomimo tego, że to już któryś tam rok od debiutu – za każdym razem bardzo zaskakuje i porusza. Często słyszę od ludzi hardkorowe, osobiste historie. Jak w przypadku piosenki „Głuchy telefon”. Mówią mi, że wielokrotnie wyciągała ich z poważnych, życiowych dołków. To mi bardzo dobrze robi, zwłaszcza wtedy, gdy czasem wątpię, czy ten Skorupa na scenie ma jakikolwiek sens.

Dalej wątpisz?

Zdarza mi się.

I co cię z tego powątpiewania wyciąga?

Na przykład te rozmowy ze słuchaczami. Ale mam też to szczęście, że nie jestem w tym sam, ale mam zespół, jest nas piątka i czasem wystarczy, że ktoś mi powie: „pie*dolisz bez sensu”. (uśmiech)

Nad czym najczęściej rozmyślasz?

Pomimo tego, co się do tej pory wokół mnie wydarzyło, czasem tak zwyczajnie nie doceniam siebie. Mam takie życiowe rozkminy, chyba jak każdy człowiek, a zwłaszcza ten, który występuje na scenie. Każdy koncert jest wydarzeniem, które wytwarza w moim organizmie ogromną ilość dopaminy, niesamowity koktajl energetyczny, ale kiedy wracam na chatę odpocząć, spada też poziom tych scenicznych „chemikaliów”. O muszę sobie jakoś z tym radzić. Wtedy przychodzą do głowy różne myśli. Dlatego cały czas uczę się akceptować pewne rzeczy, które przychodzą z koncertowaniem i z tym, jak mój projekt się rozwija.

Dziś jesteś na pewno innym Jakubem niż przy wydaniu „Zeszytu pierwszego”. Łatwiej czy trudniej pisze ci się nowe piosenki?

Każda piosenka jest dla mnie nowym wyzwaniem. W takim sensie, że zawsze towarzyszy temu tak zwany syndrom pustej kartki. W tym roku założyłem sobie, że chcę dokończyć wszystkie piosenki, które zacząłem przez ostatnie dwa lata. I był taki moment, że ze 100 szkiców, które miałem zaczęte, wyrzuciłem 80 procent. Zostało tylko 20 piosenek, ale potrzebowałem czasu, żeby usiąść nad nimi, pokminić. Chciałem je zrobić najlepiej jak potrafię. Zawsze może być tak, że Skorupa skończył się jak Metallica na „Kill'em All”.

Patrząc na reakcje publiczności dzisiaj na twoim koncercie, raczej nie masz się czego obawiać.

Wiesz, czasem dziennikarze pytają mnie, czy chciałbym kiedyś grać stadiony. Dzisiaj mówię otwarcie, że nie. Wciąż jest potrzeba grania muzyki pod stadionem. Alternatywnej, w klubach. To jest zupełnie inne przeżycie, inny klimat. I ja się tutaj, gdzie jestem, z ludźmi, którzy przychodzą na nasze koncerty i śpiewają z nami teksty, świetnie czuję. Dziękuję za to wszystkim, których spotkałem na trasie i do zobaczenia na kolejnej!