Jakub Skorupa: Najpierw wypowiedzenie z korpo, teraz fale i wiatr

Wokalista, gitarzysta i autor tekstów. W 2021 roku, po tym jak podzielił się ze światem piosenką „Pociągi towarowe”, okrzyknięty nową nadzieją polskiej muzyki. Cytując filmowego klasyka, wtedy zyskał naszą ciekawość, teraz ma naszą uwagę. Na wydanym właśnie w wytwórni Def Jam Recordings Poland albumem „Zeszycie pierwszym” wyśpiewał i powiedział więcej, niż wielu artystów nie potrafi wykrzyczeć na kilku płytach. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że to dopiero początek.

Pamiętasz swój pierwszy zeszyt? Ale ten pierwszy, pierwszy? Co w nim najchętniej bazgrałeś?

Jakub Skorupa: Zaczęło się od wyrywania kartek ze szkolnych zeszytów, w sezonie 93/94 albo 94/95. Wiesz, żeby coś tam sobie zapisać i schować w szufladzie. Ale luźne kartki mają to do siebie, że lubią się tracić, więc koniec końców pojawił się osobny zeszyt, a w nim pierwsze proste piosenki i przedziwne kształty rysowane długopisem.

Twoja nowa płyta, tak właśnie nazwana, to zapis jak długiego czasu w twoim życiu?

Wygląda na to, że sam zapis dotyczy kilku dekad, historii pomiędzy 3. a 33. rokiem życia. Chociaż numery na ten album powstawały przez ostatnie dwa-trzy lata. Może dopiero niedawno udało mi się to wszystko w sobie poukładać.

Kalkulowałeś przy niej, czy nie za bardzo odsłaniasz się zza swojej, wybacz, skorupy?

Jakkolwiek to nie zabrzmi, te kilkanaście piosenek pisałem przede wszystkim z myślą o sobie, o tym co dla mnie istotne, albo trudne i warte ponownego przemielenia w głowie. Dopiero, gdy dochodziło do konfrontacji z pierwszymi odbiorcami – czyli z moją partnerką lub z Kubą Dąbrowskim, moim producentem – pojawiały się czasami hasła: „o stary, grubo”. Ale życie to czasami nie są łatwe sprawy. Nie robiłem więc kroków wstecz i nie wykreślałem fraz, które wchodzą głęboko w ciemne rejony lub mówią o mnie więcej, niż sam bym się spodziewał.

Kiedy dotarło do ciebie, że muzyka jest twoim najlepszym środkiem wyrazu?

Jako mały dzieciak spędzałem długie godziny próbując ogarnąć gitarowe akordy, a jako nastolatek chciałem zostać najszybszym gitarzystą na osiedlu. Cały czas też pisałem, więc od zawsze coś było na rzeczy. Ale po trzydziestce dotarło do mnie, że bez muzy jest u mnie jakoś tak pusto.

Pomogli ci w tym być może Kazik, Nirvana, The Doors, o których wspominasz w „Zeszycie”?

Są takie płyty, jak „Nevermind” Nirvany, od których nie umiem się uwolnić. Więc być może ta muza, którą chłonąłem jako nastolatek, w jakiś sposób została we mnie i nie dawała mi spokoju, dopóki nie napisałem o tym własnego numeru. W moim przypadku istotne też było zdanie sobie sprawy, że nawet jeśli nie jesteś dobrym wokalistą, to nikt nie wykona twoich piosenek lepiej niż ty sam.

„Tu zaczynam moją podróż / Wagon PKP Wars / Katowice, Warszawa / Potem Berlin i Mars” – na jakim etapie dzisiaj jesteś?

Dzisiaj już jestem na Marsie ! (uśmiech) Wydanie tego materiału, granie koncertów i reakcje ludzi są dla mnie sprawami, które są nadal kosmiczne. A swoją drogą, ta fraza z „Wypowiedzenia z korpo” była zapisem z podróży na jedną z wysp o trochę marsjańskim krajobrazie . PKP z Katowic do WWA, flixbus do Berlina i stamtąd samolot. Potem tylko fale i wiatr.

Jakub Skorupa © Filip Skrońc / Def Jam

Jako muzyk stawiasz przed sobą cele zasięgowe, sprzedażowe, czy wyłącznie artystyczne?

Ten album jest dla mnie jakimś osobistym przeżyciem i szczerze mówiąc, sam w sobie był celem. Skończyłbym go i wrzuciłbym do sieci także bez wsparcia wytwórni, podobnie jak zrobiłem z „Pociągami towarowymi”. Wiesz, ekstra, że pojawili się wokół mnie ludzie z branży muzycznej, którzy to wspierają i którzy mają też do tego specjalne tabelki w excelu. Ale ja skupiam się na mojej muzie i mam w tym pełną swobodę, co było podstawowym warunkiem tej współpracy.

Pytam o nie, bo twoja płyta – bardzo osobista, przy której jak sam śpiewasz „czuję dreszcze i czuję” – wymaga jednak od słuchacza uwagi. Jest jak podróż,w którą ktoś się z tobą zabierze lub nie. A doskonale wiemy, jak dzisiaj słuchamy muzyki. Szybko, w przelocie, na wyrywki.

Sam łapię się na tym, że coraz częściej nawet nie kontroluję muzyki w moich głośnikach, bo Spotify automatycznie podpowiada kolejne piosenki. Ale staram się też znajdować czas na słuchanie albumów dla przyjemności, w skupieniu, bez telefonu w ręce. Podobno amerykańscy naukowcy odkryli, że są ludzie, którzy też tak jeszcze robią. (śmiech)

Czyli jest nas dwóch! Jest też na twoje płycie fajny tekst: „Oglądam czarne chmury i już wiem, co dalej / W głowie włączam latarkę”. Korci mnie, żeby zapytać, skąd czerpiesz do niej baterie?

Hahah. Mam takie przeświadczenie, że gdzieś tam pod spodem, pod tymi wszystkimi warstwami, które zbieramy w sobie przez lata, jest jakaś czysta niekończąca się energia. Może to ten mały dzieciak, który biega dookoła bloku, bo po prostu ma na to ochotę?

Inny cytat: „Wypowiedzеnie z korpo / Napisałem wierszеm”. Ta zmiana, poza tym, że wydałeś płytę, rozmawiamy teraz, snujemy muzyczne plany, jak jeszcze wpłynęła na twoje życie?

Piję mniej alko, bo nie chodzę po robocie do londyńskich pubów, a stawało się to w pewnym momencie niesamowicie wciągające. A tak całkiem serio, ułożenie sobie w głowie tego, że nie praca zdobi człowieka, było przyjemnym, uwalniającym odkryciem. Niby jest to oczywiste, ale dla mnie raczej nie było. Jasne, nadal staram się jakoś zarobić na życie, ale teraz robię to z większą świadomością i na innych zasadach. Chyba bez takiej napinki na osiągnięcia i przekraczanie progów podatkowych.

Tekst „Rzucam wszystko i wchodzę do głębokiej zimnej wody / Czuję dreszcze i czuję, reszta się ułoży” brzmi jakbyś był urodzonym ryzykantem. Wypowiedzenie pracy z korpo – OK, poszło, a jak to jest z muzyką?

Z tym ryzykantem to chyba jednak nie… Myślę, że było u mnie wręcz przeciwnie. Do niedawna starałem się, żeby było w miarę bezpiecznie i zgodnie z planem. Było też dużo ukrywanej niepewności, która hamowała moje artystyczne rozkminy. Aż nadszedł moment, kiedy powiedziałem sobie: OK, jestem artystą i zobaczmy, co dalej.

„33 lata, dalej szukam piosenek”. Zapytam przewrotnie – a może dopiero teraz właściwie zaczynasz?

Może w końcu zaczynam je dla siebie znajdować!

