Jakub Skorupski o swoim ulubiony, wymarzonym i pierwszym skejtowym zdjęciu

Być dobrym lokalnie fotografem, to nie taka prosta sprawa biorąc pod uwagę chociażby trudność w opanowaniu profesjonalnego sprzętu. Jeśli jesteś znany z tego, co robisz w całym kraju to możesz wiedzieć, że jesteś w tym naprawdę dobry. Tak właśnie jest z

Pamiętam jak pierwszy raz zabrałem aparat na deskę i robiłem zdjęcia, gdy mój kolega Kacper robił varial heelflipa i hardflipa z 4 schodów przed jakimś sklepem. Oczywiście zdjęcie było słabe, ale dobrze się przy tym bawiliśmy i gdyby nie ono to nie było by kolejnych. Zaskoczyła mnie ilość detali, na które trzeba zwrócić uwagę i skontrolować, żeby zdjęcie było dobre i czytelne. Cały czas staram się nad tym pracować.

W fotografii najbardziej cenie sobie to, że mogę pokazać komuś coś w zupełnie inny sposób, często taki, który nie jest możliwy dla nas do zobaczenia gołym okiem. Ilość możliwości i decyzji, które podejmujemy przy zapisie każdej klatki pozwalają nam przedstawić sytuację w sposób jaki chcemy i przy odrobinie umiejętności przekazać dodatkowe informacje - to jest super cool.

Gdybyś mógł się umówić z dowolną osobą na sfotografowanie jej triku kto by to był?

Jest paru skejtów, którzy mają super styl i domyślam się, że na zdjęciach ich triki wyglądały by niesamowicie, ale nazwisk byłoby za dużo, żeby wymieniać. Na pewno na liście znalazło by się większość z zagranicznych zawodników deskorolkowych Red Bull. Chciałbym też robić więcej zdjęć na