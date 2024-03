Jasiek Folga: po uszkodzeniu rdzenia jesteś skazany na sport

Sport przychodzi mi bardzo łatwo. Jakiej dyscypliny nie próbowałem, zawsze wychodziło mi to bardzo dobrze i niemalże od razu mogłem być na równi z zawodnikami posiadającymi już pewne doświadczenie. Jednak po wypadku zobaczyłem, że sport osób niepełnosprawnych ma inne znaczenie. Po pierwsze, to jest odskocznia i wyjście z dnia codziennego. Po drugie, sport w życiu osób niepełnosprawnych jest koniecznością. Jest niezbędny do poprawnego funkcjonowania organizmu. Osobie siedzącej, albo leżącej nic nie jest w stanie podnieść tętna. Nie mamy dotlenionego mózgu, układ pokarmowy jest cały czas w stanie spoczynku. Organy wewnętrzne nie pracują. Dlatego sport jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania i do przeżycia kolejnego dnia. Ja mam to szczęście, że mogę się ocierać o niego, albo być w sporcie zawodowym codziennie. Mam dużo więcej energii, którą mogę w niego wkładać, aby potem wyciągać z niego te medale. Do tego trzeba mieć odpowiednie podejście i charakter. U mnie takie podejście do życia wykreowało judo, które trenuję od ósmego, czy dziewiątego roku życia. To ono mi pokazało, że żeby wykonywać coś dobrze, trzeba zrobić tysiące powtórzeń. Po pierwszym razie, gdy pojawia się porażka, trzeba się podnieść i zrobić to jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz… Za setnym, tysięcznym, dziesięciotysięcznym powtórzeniem można dojść do perfekcji we wszystkim. Nie można się poddawać. Wydaje mi się, że w taki sposób właśnie żyję.