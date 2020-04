7x uśmiech! Czyli jak Jan-rapowanie i Nocny dodali nam skrzydeł

W zegarku za dwie stówy szukam mieszkań w centrum / Zakładam sprany tees Rasmentów / Chcę być nie na miejscu / Nie planuję ile metrów / Wszystko kwestia fundamentów Jan-rapowanie „Pilot”

Pierwszy numer i już się lubimy. Bo jak się okazuje w „Pilocie” – można wystąpić z pompą na Open'erze ( tu dowód ), można mieć pozycję (to pewne) i pieniądze (zakładam), ale niekoniecznie walić nimi innych po twarzy. Można również nosić sprany t-shirt , ale fajnego polskiego zespołu, a nie udawać bogatego Travisa w Pink Floydach. Wszystko można. Jeśli ma się fundamenty. Jan-rapowanie, rocznik 1998, zdaje się je mieć solidniejsze niż niejeden starszy kolega. „Przeżyłem tysiąc kryzysów wiary w ten projekt / I przeżyję drugie tyle niezależnie od tego, co powiesz” – nawija w tym samym numerze. A kiedy jeszcze dorzuci: „Pożyczyli rolki, dziś chcą w zamian samochodu / Doceniam, lecz nie zrobię z siebie niewolnika, ziomuś” – wtedy już wiadomo, że ta płyta to będzie ciekawa przejażdżka przez młode, raperskie życie, relacje międzyludzkie i spotkania, w których odnajdą się jednak nie tylko Janka najbliżsi.

Znowu pytają mnie o szczęście i wszystkie oczy na mnie / Nie wiem, posprzątałem w środku, ogłaszam oficjalnie Jan-rapowanie „Co ja wiem?”

Była teza, jest i dowód. Ale jak się tu nie zatrzymać, jak nie uśmiechnąć, kiedy młody raper podaje na tacy oczywisty, ale jakże jednak trudny do uchwycenia przez wielu, przepis na szczęśliwe życie. „Nie wiem” ? Wiesz dobrze. W sercu, w głowie czy wątrobie – najpierw poukładaj wszystko w środku. Potem zabierz się za odnoszenie kolejnych triumfów – o których Janek też w tym numerze celnie rapuje: „Nie lubisz numerów o tym, że ktoś odniósł sukces / A poznałem trochę ludzi, którzy go odnieśli / A odnieśli go dlatego, że ciągle chcieli być lepsi / Brzmi banalnie, ale nie wiem, czy masz tę świadomość / Chcieli być lepsi, ta, ale nie od kogoś”.

W serwisie Genius.com, tłumaczącym słuchaczom znaczenie hiphopowych tekstów, przy cytowanym wersie pojawiła się adnotacja, że możliwe, że ten „motyw bycia lepszym został zapożyczony od Białasa, który kilkukrotnie wspomina o tym w bardzo podobny sposób”. Być może. Ale przed Białasem jeszcze było wielu innych. Starających się – czy to w muzyce, książkach, czy w normalnym życiu – cały czas być lepszą wersją siebie. Taki cel daje znacznie więcej szczęścia niż cały gucci gucci gang.

Nie jestem od robienia hitów, a od nawijania pamiętników / Nie potańczysz se do tego, piszę to bez wykrzykników Jan-rapowanie „Thx”

To w Janku szczególnie da się lubić. Że nie krzyczy. Ale że „nie potańczysz se do tego”? Bez przesady. Jego pamiętniki bez wykrzykników, nawijane na wprawnych bitach Nocnego, to wprawdzie bezpieczna opcja dla tych, którzy rapu chcą przede wszystkim słuchać, nie tylko się przy nim bawić, ale... odmówić tej płycie rozrywkowości? Nie sposób. „Uśmiech” zmusi cię do ruszenia nóżką i biodrem, kilka razy wyżej też przy niej podskoczysz. Jak w tym numerze „Thx”, gdy Janek zachęca: „Odlećmy na chwilę, no to siup, twoje zdrowie!”, i aż głupio odmówić.

Hitów też u niego nie brakuje. Tyle że to hity inne niż te, których szukasz w rapowych bangerach. Jego numery nie wywrócą do góry nogami klubowego parkietu, ale mogą ci pomóc poukładać pewne sprawy w głowie (lub wątrobie – ale o tym niżej). Jak wtedy, gdy wjeżdżają przekminy, w których Janek „decyduje mądrzej” o tym, że cholernie ważne – nie tylko wcale dla niego – „Jest mieć plan B, nawet stawiając na jedną kartę / Ja rzuciłem studia i co będzie jak przestanie pykać? / Jak wyrzucą mnie z radyjka i nie sprzeda nam się płyta? / Jak się skończą oszczędności i biletów nikt nie kupi? / Kiedy stracę zdrowie już doszczętnie przez alko i szlugi / Mam maturę jeden semestr i niczego nie potrafię / Nadzieja polskiego rapu, zawód raper”. Bang!

Jak marzenia znikam w mieście / Właśnie gdzieś tam jedno prysło „Główny” – cytat z RH- „Beton i rdza”

Wspomniany wyżej Nocny, też zasługuje tu na akapit. Jeśli mierzyć jego produkcje, tak jak teksty Janka, uśmiechami, to te z „Głównego” i „Centralnego” - żyjące innym, miejskim bitem – punktują szczególnie. Muzyczna podróż na trasie Kraków-Warszawa (wzbogacona jeszcze klasyką polskiego hip-hopu w postaci cytatów z Fisza , Pezeta , Małolata czy JWP spod gościnnej ręki DJ-a Kebsa ), to sentymentalna, ale bardzo przyjemna wycieczka po różnie brzmiących/żyjących miastach. „Zawsze łezka, kiedy tutaj wracam, dla was serce” – rapuje Janek o swoim rodzinnym Krakowie, ale i w „Głównym”, i w „Centralnym”, każdy może sobie dowolnie wstawić własne stacje. I skojarzyć z konkretnymi numerami ulubione miejsca, potem wziąć album do swoich i mieć własny „Uśmiech” 2020.

Przyjemności mają to do siebie, że są nimi do nadmiaru / W sile sztormu tego gówna nie dla wszystkich starczy szalup „Nie pomogę” – Jan-rapowanie

Szczęśliwi więc ci, którzy na ratunek się załapią. 22-latek rapujący o problemie z alkoholem może się niektórym wydać portretem zbyt przerysowanym, ale warto wsłuchać się w to, co Janek ma do powiedzenia w „Nie pomogę” . Na pierwszy rzut ucha wygląda to jak zakrapiana spowiedź – „Pisałem ten numer w takim czasie, że no wiesz... / Najlepszą wersją siebie nie byłem, co nie? / Później w głowie grały mi dialogi, gdy szedłem przez miasto / Kręciłem własne odcinki, jak to ogarnąć” – ale wbrew pozorom, i ku mej radości, to nie jest tylko numer „o sobie”. Janek nikomu się nie narzuca, nikogo nie zachęca, ale być może opisując własne doznania pomaga innym, z podobnymi przygodami, złapać szerszą perspektywę. Banał? Ot, jak i całe twoje życie. Skoro jednak to wszystko tak banalnie proste, dlaczego – tu pytanie już ode mnie – tylu ludzi wywala się na prostej?

Słucha tego mój braciszek, który ma dziewięć lat / Filip chce być piosenkarzem, śpiewa „Ona by tak chciała / Ja czytam o naszej mamie, że ktoś chce, żeby umarła „Dziewczyny z klasy” – Jan-rapowanie