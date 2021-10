Mnóstwo rzeczy. Naprawdę. To co przychodzi mi teraz do głowy, to chyba to, że zawsze chciałem być najlepszym kitesurferem na świecie. W ostatnich latach bardzo mocno się rozwinąłem i widzę, że mam szansę na to, żeby wygrać Red Bull King of the Air i co za tym idzie, zostać najlepszym z najlepszych. Z drugiej strony, moja główna motywacja jest też bardzo luźna, bo ja po prostu kocham pływać. Lubię lądować nowe triki, bawić się na wodzie - to wychodzi samo z siebie. Nigdy nie mówię, że “idę na trening”. Ja nie chodzę trenować, ja chodzę pływać. Nigdy nie traktowałem kitesurfingu, tak jak robią to niektórzy zawodnicy. “Wstajemy o 8 rano, idziemy na trening, wracam i koniec.” U mnie wygląda to inaczej. Gdy widzę, fajną prognozę, zbieram ekipę i mówię: “Słuchajcie, jutro będą super warunki, chodźmy na wodę bo będziemy mieć super sesję!” Pływamy tak długo jak mamy siłę.