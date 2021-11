Janek Grzegorzewski przed KOTA: "Podium to mój cel na nadchodzące zawody!"

Red Bull King of the Air to największe, najbardziej szalone i spektakularne zawody kitesurfingowe na świecie. Jeśli chociaż trochę interesujesz się pływaniem na kajcie i obserwujesz scenę sportów ekstremalnych, to pewnie już wiesz, co za kilka dni wydarzy się przy "Kite Beach" w Kapsztadzie.

Jeśli nie jesteś kitesurfingowym ekspertem, to koniecznie dołącz do naszego live'a z Jankiem Grzegorzewskim . Spotkanie z polskim zawodnikiem odbędzie się w czwartek 18 listopada o godzinie 19:00 na kanale Red Bull Adventure na facebook'u.

18 najlepszych kitesurferów z całego świata już szykuje się na nadciągający sztorm. Okno pogodowe otwiera się 18 listopada i jeśli prognozy się sprawdzą, to przez kolejne dwa tygodnie, nad legendarna plażą zacznie szaleć porywisty wiatr, o prędkości dochodzącej nawet do 40 węzłów. Warunki idealne? Dla gości, którzy nie boją się latać 30 metrów nad ziemią, pewnie tak. Dla zwykłych śmiertelników, nie do końca.

Kings of the Air

Na udział w Red Bull King of the Air trzeba sobie jednak zasłużyć. Ponieważ są to najtrudniejsze zawody kitesurfingowe na świecie, nie można się na nie ot tak zgłosić, ani zapisać. Zaproszenie na szalony event dostają tylko najlepsi zawodnicy, którzy stanęli na podium we wcześniejszej edycji imprezy, zwyciężyli w dodatkowych kwalifikacjach lub przeszli internetowe eliminacje, w których udział bierze kilkuset kajciarzy z całego świata.

W tym roku do elitarnego grona dołączył młody polski zawodnik Janek Grzegorzewsk i, który od kilku lat przebijał się do światowej czołówki. Janek jest w tym roku w życiowej formie. Chce walczyć z najlepszymi i wie, że stać go na naprawdę dobry wynik. Udało nam się złapać go na krótką rozmowę. Oto co opowiedział nam o swoim nastawieniu do startu:

Maciej Świerz: Jak się czujesz przed zawodami?

Janek Grzegorzewski: Zdecydowanie lepiej niż przed poprzednią edycją. Do tej pory przed zawodami zawsze czułem naprawdę ogromny stres i mocno się ich obawiałem, a teraz jestem bardzo podekscytowany i nie mogę się doczekać. Mój psycholog sportowy bardzo mi ostatnio pomógł. Wiem jak radzić sobie z nerwami. Chyba nie mogło być lepiej!

Jak przygotowywałeś się do startu w KOTA?

Janek Grzegorzewski na Morzu Północnym w Holandii © Ydwer van der Heide

Jak już wspomniałem, bardzo dużo pracowałem z psychologiem sportowym. Zrozumiałem, że to właśnie psychika była moim najsłabszym punktem w poprzednich edycjach. Dwa lata temu nie miałem żadnego przygotowania mentalnego, ale teraz jest zupełnie inaczej. Poza treningiem z psychologiem spędziłem po prostu mnóstwo czasu na wodzie. Nie nazywałbym tego jednak treningiem, bo bardzo oficjalnie to brzmi i nie lubię tego określenia. Ja chodzę na wodę pływać, nie trenować!

Czym chcesz zaskoczyć swoich rywali?

Planuję zaskoczyć innych zawodników contra loop’ami. Wydaje mi się, że jest to nowy sposób robienia trików, który jest bardzo efektowny. Mocno nad nim pracowałem przez ostatnie dwa lata. Do tego wysokie loty i naprawdę dużo rotacji. Chcę pokazać jak mocno można kręcić się na kajcie!

Jak się czujesz w nowych barwach?

Początkowo myślałem, że będę czuł taką dodatkową presję wynikającą z tego, że dołączyłem do ekipy Red Bulla. Czułem, że będę musiał udowodnić, że zasłużyłem na to wszystko i pokazać się z naprawdę dobrej strony, ale na szczęście zupełnie tak nie jest. Mogę śmiało powiedzieć, że to wszystko tylko dodało mi skrzydeł!

Masz jakiś przedstartowy rytuał?

Muszę szczerze powiedzieć, że nie. Gdy nadchodzi dzień zawodów, staram się rozegrać wszystko, tak jakby to był zwykły dzień. Staram się nie robić niczego niezwykłego, co w jakiś sposób zaburzyłoby moją codzienną rutynę. Staram się by wszystko było “normalne” - to chyba mój sposób.

Jaki jest Twój cel na nadchodzące zawody?

Janek Grzegorzewski © Ydwer van der Heide

Bardzo, bardzo, bardzo chciałbym wylądować w pierwszej trójce. To zawsze było moje wielkie marzenie, a w tym roku czuję, że taki wynik jest w moim zasięgu. Podium. To właśnie mój cel na nadchodzące zawody!