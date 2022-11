Rok temu w Cape Town: Zobacz, jak Janek Grzegorzewski skacze nad statkiem!

Red Bull King of the Air Red Bull King of the Air to najbardziej szalone …

Kitesurfing, a zwłaszcza jego odmiana w wersji Big Air, jest jednym z najbardziej szalonych sportów wodnych. Wyskakiwanie na wysokość kilkudziesięciu metrów przy pomocy latawca szarpanego podmuchami wiatru to coś, na co porywają się tylko najbardziej nieustraszeni specjaliści od sportów wodnych.

Jest taki czas w roku, gdy późną wiosną na półkuli południowej, wszyscy najlepsi specjaliści od wysokich lotów ściągają w jedno miejsce - do Cape Town w RPA, by wziąć udział w kultowych zawodach

, który ukazał się w Red Bull TV i ma wprowadzić mniej zaangażowanych widzów w świat naszego sportu. W tym roku odbywa się jubileuszowa, dziesiąta edycja zawodów King of the Air i chcieliśmy przybliżyć szerszej publiczności skalę tego, co robimy na kajcie. Zależało nam na pokazaniu możliwości, które daje nam kitesurfing. Do klipu wpakowaliśmy mnóstwo ujęć akcji, skoki przez statek, wyścigi z motorówkami, trochę luźnego, fajnego humoru, więc mam nadzieję, że video każdemu przypadnie do gustu!