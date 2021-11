Janja Garnbert jako pierwsza kobieta wspięła się na 8c, onsajtem

nie ma żartów. Nie tak dawno wspominała, że wybiera się na wakacje do Hiszpanii, żeby się zrelaksować. Wynika stąd, że najwyraźniej dla relaksu i czystej rozrywki przeszła w skałach dwie drogi wyceniane na 8c. To nic, że jak dotąd podobnego wyczynu nie dokonała żadna inna kobieta.

Cała Janja! To dziewczyna, która wspinając się nie widzi żadnych granic. Jej wakacje w hiszpańskiej Olianie trwały zaledwie 4 dni. Tyle w zupełności wystarczyło, żeby Słowenka zaliczyła Fish Eye i American Hustle. Obie drogi zrobiła od strzału. Co więcej, to nie one były jej pierwszym celem. Najpierw zabrała się za powtórzenie drogi 8b+, którą wcześniej jako pierwsze wspięły się jej rodaczki. Gdy tam nie poszło jej od razu, rzuciła sobie jeszcze trudniejsze wyzwania.

Co to znaczy przejść drogę onsajtem, lub od strzału?