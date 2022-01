"Jankos" na dłużej w G2!

"Mad1": PLE to dla mnie świetna szansa i przygoda - Patrząc na to, jakie organizacje wybrały PLE …

“Jankos” to już dziś jeden z najbardziej doświadczonych graczy w LEC. Starsi od niego są jedynie “Promisq”, “Hylissang” oraz “Odoamne”. Mimo to Polak wciąż należy do czołówki zawodników na swojej pozycji. Jak sam podkreślał w rozmowie z RedBull.com, wiek w League of Legends nie ma żadnego znaczenia.