"Jankos" o nowym G2: Cel jest zawsze ten sam. Wygrywanie

Bartek Bukowski, RedBull.com: Na start pytanie, które nurtuje chyba najbardziej wszystkich fanów G2 - co poszło w tym roku nie tak? Miał być superteam, wyszło jak wyszło.

Marcin "Jankos" Jankowski, kapitan dywizji League of Legends G2 Esports: Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że w LoLa nie grają nicki, a gracze, co doskonale pokazało w tym roku G2. Mimo, że mieliśmy roster, który teoretycznie był silny i miał dużo znanych postaci, to jednak nie udało nam się dostać na mistrzostwa świata, ani nic wygrać.

Oczywiście w regularnym sezonie szło nie najgorzej, utrzymywaliśmy się na górze tabeli, ale liczą się wyłącznie play-offy, gdzie zawiedliśmy. Nie awansowaliśmy na Worldsy, co jest celem minimum dla dobrych drużyn.

W którym momencie dotarło do was, że tym razem może się ten awans nie udać? G2 już w przeszłości miewało słabsze momenty, ale zawsze koniec końców wychodziło na swoje. Teraz się nie udało.

Myślę, że dopiero po porażce z Fnatic w letnim splicie. Wcześniej nie było takich myśli, że coś może się nie udać, że możemy się nie dostać na Worldsy. Do końca wierzyliśmy, że możemy to zrobić, że musimy tylko grać troszeczkę lepiej, nieco bardziej się zgrać. Aż przegraliśmy na Fnatic, co przekreśliło nasze szanse. Wówczas przyszedł czas na duży ból.

Z drugiej strony myślę, że każdy dał z siebie wszystko w tym splicie. Tak jak wiosną miałem wrażenie, że nie wszyscy, łącznie ze mną, dawali z siebie 100%, tak latem każdy dawał z siebie 110%. Oczywiście szkoda, że nie udało nam się dostać na Worldsy, ale cieszę się, że chociaż każdy z zawodników dał z siebie wszystko.

Czy jedną z przyczyn porażki mógł być brak “Perkza”? Był on jednak dla G2 kimś znacznie więcej niż tylko graczem.

“Perkz” był na pewno bardzo dobrym zawodnikiem. Sam, tak jak i cała drużyna, dużo się od niego nauczyłem. Czy jednak brak “Perkza” to powód braku awansu na Worldsy? Być może, ale na tę chwilę trudno powiedzieć. Trzeba pamiętać, że już w zeszłym roku przegraliśmy w wiosennym splicie z MAD Lions, a w letnim na Fnatic. Co prawda wygraliśmy wtedy dwa razy finały, ale już wtedy było widać, że mamy problemy, że europejskie drużyny stają się coraz lepsze, a my już nie mamy takiej przewagi. Czy z “Perkzem” w tym roku udałoby nam się awansować na Worldsy? Może, ale tego się już nie dowiemy.

Jaki duży wpływ mieliście z “Capsem” na budowę nowego rosteru?

Myślę, że obaj mieliśmy dość spory wpływ na podejmowane decyzje. Staramy się przede wszystkim myśleć o dobrze drużyny, by nasz roster był jak najsilniejszy. Kiedy zdecydujemy się by z kimś grać, to już wszystko w rękach “Ocelote’a”, aby on sprawił, że dany gracz trafi do naszej drużyny.

Według plotek, waszym nowym ADC ma zostać “Flakked”. Co tak bardzo nie zagrało z “Rekklesem”, że wolicie nowicjusza, niż tak uznaną markę w Europie, jaką był Szwed?

Tak jak mówisz, na razie to tylko plotki. Jednak oficjalnie “Rekkles” nie będzie już grać w G2, więc na tym możemy się skupić. Trzeba jednak pamiętać, że “Wunder” i “Mikyx” także wielokrotnie udowodnili swoją wartość, tak jak i ja i “Caps”, a jednak nie udało nam się dostać na Worldsy. Nie powiedziałbym tu, że to wina jednej osoby, to nie tylko “Rekkles” opuszcza drużynę. Nie chodzi tu o niego, a o całość. Po prostu razem się nie zgrywaliśmy. Nie poszło nam tak jak powinno i chcemy zmienić zawodników. Gdyby był “Rekkles”, może nie byłoby “Capsa”, może nie byłoby “Jankosa”, może zostałby “Wunder” i “Mikyx”. Tu nie chodzi tylko o “Rekklesa”.

Jednak w przypadku “Wundera” czy “Mikyxa” można mówić o jakimś wypaleniu formuły, poszukiwaniu świeżości. A “Rekkles” był ogłaszany z wielką pompą, miał wznieść roster na jeszcze wyższy poziom, a już po roku okazuje się niewypałem.

Tak jak na początku wspominałem, nie nicki grają w tę grę. Moim zdaniem ciężko wchodzić tutaj w detale, musiałbym od początku przedstawić cały rok, jak on wyglądał. Aczkolwiek wydaje mi się, że dla dobra wszystkich zawodników, w tym “Rekklesa”, musimy spróbować czegoś nowego. Dlatego zdecydowaliśmy się na to, aby również “Rekkles” nie pozostał w drużynie.

Dużo mówiło się właśnie o tym poszukiwaniu świeżości przez G2. Stąd poszukiwanie talentów w ligach regionalnych?

Na tę chwilę jesteśmy otwarci tak naprawdę na wszystkie propozycje, nie jest tak, że szukamy tylko i wyłącznie świeżej krwi. Jednak tak, świeża krew mogłaby pomóc. Wiadomo, nowi zawodnicy są bardzo głodni zwycięstw. Bardzo dużo grają, skupiają się głównie na grze, w ich życiu nie chodzi o nic innego niż o granie w Lola. Możliwość grania z takimi zawodnikami i ich nierozwinięty potencjał to coś, co bierzemy pod uwagę. Czy jednak koniec końców właśnie tacy trafią do naszego składu - zobaczymy.

Przy kompletowaniu składu rozważaliście tylko graczy z Europy, czy braliście pod uwagę importy?

W G2 raczej staramy się myśleć głównie o graczach europejskich. Każdy z nas miał różne doświadczenia z importami i nie zawsze to wychodzi. Nawet jeżeli ściągniesz bardzo dobrych graczy. Poza tym z reguły podkrada ich Ameryka, bo po prostu są dużo, dużo drożsi. Nie zawsze budżet w Europie pozwala, by po takich graczy sięgnąć.

Wydaje się jednak, że w ostatnim czasie nieco nam Azja odjechała, co pokazały tegoroczne Worldsy. Czego Twoim zdaniem zabrakło drużynom z LEC, co miało G2, gdy potrafiło jak równy z równym grać z zespołami z LCK czy LPL?

Według mnie trudno na to odpowiedzieć. Nie wydaje mi się, że mieliśmy jakiś magiczny faktor, który pozwalał nam wygrywać na te drużyny. MAD Lions w tym roku też nie prezentowało najgorszego poziomu, ale trafiło na mocnych rywali jakim było DAMWON. Nie wiadomo co by się stało, gdyby zamiast tego trafili np. EDG czy wcześniej pokonali Gen.G.

My jednak nie myśleliśmy nad tym z kim gramy. Nie przejmowaliśmy się renomą rywala. Skupialiśmy się tylko na grze i na tym, by grać jak najlepiej. Zawsze też myśleliśmy poza schematami. Staraliśmy się wybierać postacie, które nie zawsze były aż tak popularne dla drużyn z Azji, zwłaszcza w 2019, gdy drużyny z Korei grały swoimi kilkoma pickami i nie zmieniały zbyt mety. Dzięki temu, posiadając szeroki champion pool, mieliśmy nad nimi sporą przewagę. Teraz już tak nie jest. Każdy region zaadaptował się do tego, że picki mogą być różne, że trzeba grać non stop czym innym. Trudniej dziś znaleźć postać, którą nikt by nie grał. Jeżeli coś ma potencjał, to każdy zaraz tym gra - przykładem na tych Worldsach mógł być Yasuo, którym na początku nikt nie grał, a później “Khan” sięgnął po niego nawet w finałach.

W czym upatrywałbyś głównych przyczyn, dlaczego Azja ponownie ucieka zachodowi?

Przede wszystkim w Chinach i Korei panowie grają bo3 w regularnym sezonie, co daje im naprawdę sporą liczbę gier w porównaniu do nas. My gramy tylko 18 gier w sezonie. Tam, nawet jeżeli każde bo3 kończy się 2-0, to wystarczy dziewięć takich meczów i mają to co my, a mało bo3 kończy się 2-0.

Czyli Twoim zdaniem, by w Europie dorównano Azji, należałoby zacząć od przebudowy systemu rozgrywek?

Bo3 robi robotę z kilku względów. Po pierwsze zawodnicy zdobywają wówczas dużo więcej doświadczenia na scenie, ale też zwyczajnie grają więcej gier, dzięki czemu mogą testować więcej picków, nie muszą się skupiać na tym, by wygrać każdy mecz. W starciach ze słabszymi drużynami, mogą bez ryzyka testować różne rzeczy. W Europie tak to nie wygląda. Tu każdy mecz jest bardzo ważny, każda porażka komplikuje twoją sytuację przed play-offami, więc nie możesz sobie na to pozwolić. Do tego w Azji mamy bardzo dużo graczy w gaming house’ach. Jeżeli dana osoba gra gorzej, to z miejsca jest kilka osób, które mogą ją zastąpić. W Europie, jak to zresztą udowodniliśmy, z reguły nie ma nikogo, kto mógłby cię zastąpić. Organizacje zmieniają graczy tylko po splitach, co sprawia, że nie ma presji, że cały czas musisz być jak najlepszy, bo jak 2-3 mecze nie pójdą, to wchodzi następny, kto chce wygrywać bardziej.

W nadchodzącym splicie będziesz też wyjątkowo, co by nie mówić, starym zawodnikiem, a do tego planujecie jeszcze ściągnąć młodych, niedoświadczonych graczy. Jak się będziesz czuł jako taki nestor drużyny?

Wiek graczy nie ma dla mnie znaczenia. Wiadomo muszę dawać przykład młodszym graczom, jak powinien zachowywać się zawodnik 26-letni. Poza tym jednak skupiam się tylko i wyłącznie na grze. Czy ktoś ma 26 czy 18 czy 23 lata to nasz cel jest taki sam - wygrywać. Mimo pewnej różnicy pokoleń nadal można z takimi ludźmi pracować na równi, w związku z tym, że jest wspólny cel.

Coraz częściej wspominasz też o nieuchronnym końcu kariery. Istnieje możliwość, że G2 będzie Twoją ostatnią drużyną?

Na pewno jest taka opcja. Nie wiem tak naprawdę ile jeszcze będę grać na profesjonalnej scenie. Może 2022 będzie moim ostatnim rokiem, może 2023, może 2024.

Przede wszystkim jednak moim zdanie gracz nie staje się słaby przez to, że jest coraz starszy, a przez to, że traci zapał do gry, zaczyna skupiać się na innych rzeczach i nie gra tyle co kiedyś. Ja jednak na ten moment nadal skupiam się na LoLu i streamowaniu, więc nadal, moim zdaniem, trzymam poziom. Jeżeli kiedyś się wypalę jako gracz i zacznę skupiać się na czymś innym, sam zobaczę, że nie gram jak kiedyś i nie chcę poświęcać wszystkiego by wrócić do wysokiej formy, to wówczas będzie to dobry czas by pomyśleć nad emeryturą.

A jakieś plany na emeryturę już masz?

Myślę, że chciałbym w 100 procentach skupić się na streamowaniu.

Twój były kolega z zespołu - “Perkz” - jeśli wierzyć plotkom, buduje superteam w Vitality. Jak postrzegasz tę formację i perspektywę rywalizacji z takim składem?

Jeżeli plotki okażą się prawdziwe i ten superteam Vitality faktycznie powstanie, to zdecydowanie będzie to jedna z najsilniejszych drużyn. Czy to jednak wyjdzie na tyle, by byli najlepsi w Europie? Nie wiem. Na pewno będziemy z G2 walczyć.

A jakie obecnie stawiacie sobie cele w G2? Dajecie sobie czas na przebudowę?

Cel zawsze jest ten sam i jest nim wygrywanie. Niezależnie od tego jakich zawodników będziemy mieli, to mamy czas do wiosennego splitu, by przygotować się na play-offy. Do tego mamy 18 gier w regularnym sezonie. Idziemy po trofeum.

