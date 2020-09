Marcin "Jankos" Jankowski już od kilku tygodni razem z ekipą G2 jest w Szanghaju, gdzie aklimatyzuje się i trenuje przed startem kolejnych Mistrzostw Świata w League of Legends, czyli popularnych Worldsów. Najważniejsza impreza w świecie LoL-a zaczyna się 25 września i potrwa aż do końca października. Z polskim junglerem G2 porozmawialiśmy na kilka dni przed losowaniem grup MŚ .

Grzegorz Wojnarowski, Redbull.pl: Letni split LEC , choć ostatecznie wygrany przez G2 Esports , wyglądał, jakby był dla was najtrudniejszy, od kiedy gracie w obecnym składzie. Uważasz, że taki był?

Marcin „Jankos” Jankowski, czterokrotny mistrz Europy w League of Legends, zawodnik G2 Esports: Myślę, że tak. Nasza słabsza gra wzięła się z tego, że nie podchodziliśmy do treningów tak skrupulatnie jak wcześniej. Pierwsze tygodnie trochę sobie odpuściliśmy, potem mieliśmy tydzień wolnego. To nas rozregulowało i w efekcie dopiero w szóstym tygodniu ligi zaczęliśmy z meczu na mecz grać lepiej. W play-offach przytrafiła się nam porażka z Fnatic, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że przegraliśmy tę serię przez własne błędy, że w tamtym dniu nie byliśmy sobą. Nie straciliśmy pewności siebie, wiedzieliśmy, że w finale jesteśmy w stanie pokonać Fnatic. Dostosowaliśmy nasz styl gry i nasze drafty do tego konkretnego przeciwnika i w decydującej serii było już 3:0 dla nas.

Trzeba też oddać sprawiedliwość naszym rywalom z LEC. Rogue, MAD Lions czy Fnatic według mnie pokazywały wyższy poziom, niż w 2019 roku. Rogue zaskoczyło mnie swoją postawą. W półfinale wygrali z nami dwie mapy, na ostatniej, decydującej, też bardzo się postawili. W przekroju całego sezonu my graliśmy gorzej, pozostali lepiej. Również z tego powodu zwycięstwo w ostatnim splicie przyszło nam z trudem.

Ty po dwóch kolejnych tytułach MVP splitu tym razem nie byłeś nawet rozważany jako jeden z kandydatów. Co sprawiło, że twoja gra nie zachwycała tak, jak choćby wiosną?

Moja rola w drużynie jest bardzo zależna od postawy drużyny. Gram tak, jak uważamy jako drużyna, że powinno się grać w Ligę Legend. A kiedy nie mamy sprecyzowanego pomysłu, bo mniej trenujemy i mniej rozmawiamy o LoLu, gram tak, jak grało się kiedyś, albo tak jak ja uważam, że będzie dobrze. Tylko że mając różne wizje gry, jesteśmy mniej efektywni zarówno indywidualnie, jak i jako drużyna.

Druga sprawa - długo graliśmy "starą metą", nawet jeszcze w play-offach. Inni grali w dżungli postaci typu "carry", my wciąż stawialiśmy na wspierających leśników, na inicjatorów albo na "tanków". Na przykład ja myślałem, że Hecarim nie będzie dobrym wyborem do dżungli, ale obserwując tę postać w rękach innych graczy przekonałem się, że jestem w błędzie. Wygląda na to, że w obecnej mecie jest miejsce dla stylu gry, w którym to dżungler jest najważniejszą postacią w ekipie. Dlatego dobrze jest opanować ten styl i mieć w zanadrzu kilka postaci, które są dla niego odpowiednie. Cieszę się, że można z powodzeniem grać w LoLa w ten sposób, bo ja na "carry" dżunglerach czuję się bardzo dobrze.

"Jankos" w 🇵🇱 koszulce G2 z poprzedniego sezonu © Riot Games

Od kilku miesięcy nie gracie meczów na scenie, wszystkie spotkania są rozgrywane online. To też miało wpływ na waszą gorszą postawę? Uchodzicie za zespół, który lubi grać offline, najlepiej przed dużą publicznością.

Zdecydowanie preferujemy grę na scenie i uważamy, że spisujemy się lepiej, gdy przed sobą mamy kibiców, a drużynę przeciwną tuż obok. Dlatego jestem bardzo szczęśliwy, że na mistrzostwach świata w Chinach będziemy grać właśnie na scenie. Z tego co wiem publiczności nie będzie, ale przynajmniej będzie ten bezpośredni kontakt z przeciwnikami. No i mniej problemów technicznych, które pojawiały się w czasie gier online w Korei czy w Stanach Zjednoczonych. Jacyś kibice może pojawią się na decydujących meczach, na półfinałach czy na finale. Wcześniej, w play-inach czy w fazie grupowej, spodziewam się raczej grania przed pustą salą.

Zdecydowanie preferujemy grę na scenie i uważamy, że spisujemy się lepiej, gdy przed sobą mamy kibiców "Jankos"

W trakcie sezonu pojawiały się głosy, że meta wam nie odpowiada. Ona rzeczywiście była dla was problemem?

Według mnie ta meta była trochę nudna. Jeśli jedna z drużyn zdobywała przewagę, grała pod smoki i zdobywała smoczą duszę, rzadko kiedy się zdarzało, żeby przegrała. A jeśli chodzi o postaci, to "Perkz" po powrocie ze środkowej alei na pozycję strzelca nie był przyzwyczajony do grania takimi postaciami, jak Aphelios czy Senna. Potrzebował czasu.

Ale chyba istotniejsze od mety było to, o czym już powiedziałem: że w pierwszej połowie sezonu mniej trenowaliśmy i nie podchodziliśmy bardzo poważnie do meczów. Oczywiście, staraliśmy się wygrywać, ale nie byliśmy tym G2, do którego przyzwyczailiśmy fanów League of Legends. Zwykle w czasie sezonu dużo rozmawiamy o swoich grach, oglądamy powtórki, gramy dużo solo kolejki, scrimów. A w tamtym okresie tego nie robiliśmy. Dlatego na początku letniego splitu wyglądaliśmy zdecydowanie gorzej. Ale to była nasza świadoma decyzja. Chcieliśmy w ten sposób zachować głód grania w LoLa na Worldsy.

Prze-lotne Pytania: Marcin 'Jankos' Jankowski

W poprzednim sezonie zachwycaliście przez cały rok, doszliście do finału mistrzostw świata, ale po tym, jak przegraliście w nim z FunPlus Phoenix mówiliście, że w tych ostatnich meczach brakowało wam energii, głodu grania i wygrywania. Teraz chcecie uniknąć takiego scenariusza?

Zdecydowanie tak. Poza tym inaczej podchodzimy do mistrzostw świata. Tym razem nie będzie trenowania dzień i noc. Im bliżej będzie Worldsów, tym więcej czasu będziemy spędzać na omawianiu gier, a nie na samym graniu. Będziemy też robić więcej rzeczy innych niż gra w LoLa. Jakieś wspólne wypady, integracja.

Meta mistrzostw świata będzie dla was korzystniejsza niż ta z poprzednich miesięcy? Różnorodność stylów gry, którą ona daje, to dobra wiadomość dla tak wszechstronnej drużyny jak G2 Esports?

Raczej tak, choć uważam, to nie będzie miało aż tak dużego znaczenia. W zeszłym roku meta Worldsów była bardzo prosta, a mimo to turniej wyszedł nam bardzo dobrze. Jesteśmy takim zespołem, który nawet w prostej mecie potrafi grać niestandardowo, z sukcesami korzystać z postaci, których inne ekipy nie wybierają. Nawet gdyby meta turniejowa była mniej różnorodna, zdominowana przez jedną linię, czy to środkową, czy dolną aleję, i tak szukalibyśmy zaskakujących rozwiązań i raczej udałoby się nam coś znaleźć.

"Wunder", "Jankos" i "Caps" przed jednym ze spotkań Worlds 2019 © Riot Games

Kto twoim zdaniem będzie głównym faworytem tegorocznych mistrzostw? Widzisz zespół na poziomie FunPlus Phoenix z 2019 roku?

Myślę że na ten moment są ekipy, które wyglądają nawet lepiej niż FPX. Oni bardzo dobrze grali na swoich pierwszych poziomach, świetnie roamowali po mapie i znajdowali korzystne dla siebie wczesne potyczki. Nie było odpowiedzi na ich styl, żadnego sposobu, żeby ukarać "Doinb", który brał Rumble'a, Gallio czy Nautilusa "Doinb", przepychał linię i szedł razem z dżunglerem gdzie indziej, tworząc przewagę.

Trudno powiedzieć, na jakim poziomie jest Europa w porównaniu do Chin czy Korei, bo nie było turnieju Mid Season Invitational "Jankos"

Teraz nie da się już tak grać, bo te czempiony, które to umożliwiały, zostały osłabione. Wszystkie mocne zespoły wiedzą, jak dobrze zagrać swoje pierwsze poziomy. A gra polega na czym innym. Na walkach drużynowych i na tym, kto potrafi zdobyć przewagę na początku i nie wypuścić jej z rąk. Jak widać FPX w takim LoLu już się tak świetnie nie odnajduje, bo nie awansowało na mistrzostwa. A szkoda, bo chętnie zrewanżowałbym się im za finał Worldsów 2019. Jest jednak dużo bardzo mocnych drużyn, ogrom silnych dżunglerów. Na pewno nie będzie łatwo.

No dobrze, ale które to drużyny? Wy tym razem nie jesteście stawiani w pierwszym szeregu faworytów.

Nie jesteśmy, choć tak naprawdę trudno powiedzieć, na jakim poziomie jest Europa w porównaniu do Chin czy Korei, bo nie było turnieju Mid Season Invitational, który zwykle jest okazją, żeby to sprawdzić. Najsilniejszym regionem są Chiny, które na Worldsy wysyłają Top Esports, JD Gaming i Suning. Dużo lepiej, niż w zeszłym roku, prezentuje się koreańskie DAMWON. Są o wiele lepsi w grze drużynowej, wymienili strzelca, który był chyba ich najsłabszym ogniwem. Potrafią grać różnymi stylami, zdecydowanie trudniej ich przeczytać. Wyglądają na naprawdę mocnych, ale poziom rozgrywek w regionie koreańskim nie był w ostatnim splicie imponujący. Moim zdaniem Chińczycy są jednak lepsi. Za trudniejszego przeciwnika od DAMWON na tę chwilę uważam mistrzów chińskiej ligi Top Esports.

O was mówi się przed Worldsami mniej niż o Top Esports czy DAMWON, ale może to dobrze. Mniej mówi się, że macie szansę zostać pierwszą europejską drużyną, która wygra Worldsy, więc presja na was będzie mniejsza.

Czy nam to pomoże? Nie wiem. Ale na pewno to fakt. Mówi się o nas jako o zespole, który może powalczyć, którego nie można lekceważyć, ale też uważa się, że nie wyglądamy tak dobrze, jak jesienią 2019 roku. Dla nas nie ma jednak znaczenia, co inni o nas myślą. W czasie turnieju będziemy po prostu robić swoje.

Zaczniecie udział w mistrzostwach z hasłem "Hakuna Matata" na ustach?

Taki jest plan. Nie pamiętam już nawet kto to hasło wymyślił. Chyba "Perkz" albo "Ocelote". Jak na razie takie nastawienie się sprawdza: Co będzie to będzie, dawajmy z siebie wszystko, ale podchodźmy do gry na luzie i starajmy się nią cieszyć cokolwiek by się nie działo.

Przed rokiem Worldsy odbywały się w Europie, a wygrała je drużyna z Chin. A zatem skoro w tym roku turniej odbywa się w Chinach...