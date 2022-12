Jankos - Legenda przez duże "L"

"Zawsze chciałem wygrać split w EU LCS, ale do tej pory nigdy mi się to nie udało. Teraz jednak, wraz z 'Perkzem', zniszczę wszystkich!" - w ten sposób Marcin "Jankos" Jankowski przywitał się z kibicami po dołączeniu do G2 Esports.

W ten sposób rozpoczęła się też historia najlepszego składu, jaki kiedykolwiek stworzyła Europa. Składu, który nie tylko zdominował rozgrywki kontynentalne, ale był o włos od zdominowania świata.

Poznaj lepiej historię "Jankosa" w serii Unfold:

9 min Marcin '"Jankos" Jankowski Zobacz, jak wygląda życie w dżungli z graczem G2 Esports, Marcinem "Jankosem" Jankowskim.

Pierwsze kroki... w Ameryce

"Jankos" swoją przygodę z League of Legends rozpoczął w zasadzie od samego początku istnienia gry. Swoje pierwsze konto założył jednak na serwerze amerykańskim, co wówczas wykluczało go z możliwości gry esportowej. Dopiero w 3. sezonie, za namową byłego amerykańskiego pro-gracza, "IWDominate", zdecydował się spróbować swoich sił na rodzimym serwerze.

Jak sam wspomina, swoją prawdziwą karierę esportową zaczął w wieku 17 lat. Równe 10 lat temu.

"Pierwsze kroki wśród zawodowców stawiałem w zespole Kiedyś Miałem Team. Praktycznie zaraz po tym, jak do niej dołączyłem, pojechaliśmy na Dreamhack do Bukaresztu i wygraliśmy go. Zwyciężyliśmy drużynę Copenhagen Wolves, uważaną wtedy za jedną z najlepszych w Europie" - opowiadał w rozmowie z Grzegorzem Wojnarowskim.

Prawdziwy boom rozpoznawalności w kraju dało mu jednak dopiero dołączenie do Teamu Roccat.

Mama wolała kucharza

Droga do zostania legendą europejskiej jungli nie była jednak łatwa. Już na starcie kariery "Jankos" stanął przed ważną decyzją - by móc rywalizować w LCS musiał zrezygnować ze szkoły, a dokładniej - technikum gastronomicznego. "Trudno było do tego przekonać mamę, która na początku była przeciwna mojej rezygnacji ze szkoły i poświęceniu się karierze gracza" - wspominał sam zainteresowany.

Ryzyko popłaciło. Dziś "Jankos" to nie tylko ikona polskiego League of Legends, ale także zawodnik, z największą liczbą spotkań w EU LCS/LEC w historii rozgrywek (w sumie ma ich już 581). Dwukrotnie był też wybierany MVP regular seasonu, co w przypadku junglera zdarza się stosunkowo rzadko. Oprócz niego wśród leśników nagrodę tę otrzymywali jedynie Kim "Trick" Gang-yun oraz Kacper "Inspired" Słoma.

Sam "Jankos" nigdy nie był jednak łasy na indywidualne nagrody. "Według mnie, nagroda MVP nie jest wyróżnieniem jednego zawodnika. To mój zespół pozwolił mi błyszczeć i grać tak dobrze" - komentował.

Jedna gra od napisania historii

G2 z "Jankosem" w składzie całkowicie zdominowało europejskie rozgrywki. Z 10 splitów rozegranych w barwach "Samurajów" Polak wygrał 5, w tym 4 z rzędu. Dziś G2, z 9 mistrzostwami, to najbardziej utytułowana drużyna Starego Kontynentu i to pomimo faktu, że do rozgrywek dołączyła dopiero w 2016 roku, czyli już po 6 rozegranych splitach.

Apetyt rośnie jednak w miarę jedzenia. Gdy jasnym stało się, że na G2 nie ma mocnych w Europie, zaczęto zastanawiać się, czy ta drużyna może wreszcie przełamać azjatycką hegemonię na Worldsach i zostać pierwszym zachodnim mistrzem świata od sezonu 1.

Peak formy "Samurajów" miał miejsce 2019 roku. Dość powiedzieć, że czuli się oni wówczas tak mocni, że sami sobie wymyślali wyzwania i tak np. każdy gracz (niezależnie od przypisanej roli) zagrał w profesjonalnej grze Pyke'iem. Dobra zabawa i podkręcone drafty były znakiem rozpoznawczym G2.

2019 był również rokiem, w którym G2 miało szansę dokonać czegoś, czego nigdy w historii nie dokonał żaden team na świecie, włączając w to koreańskich gigantów. Zgarnąć Grand Slama - w jednym roku kalendarzowym wygrać oba splity swojej ligi, MSI, a także sięgnąć po mistrzostwo świata. Ostatecznie, do celu zabrakło... jednego spotkania.

Przeszkodą nie do przejścia okazało się chińskie FPX, które nieoczekiwanie zwyciężyło finał Worldsów 3:0. Mimo to 2019 rok i tak pozostanie na długo w pamięci europejskich fanów. Nigdy wcześniej, ani nigdy później, żadna europejska drużyna nie grała tak dobrze na tle reszty świata.

Szacunek u swoich i rywali

Dziś, z tamtego legendarnego rosteru w składzie pozostał już tylko Rasmus "caPs" Winther. Możliwe jednak, że wkrótce do drużyny powróci także Mihael "MikyX" Mehle. Mimo wszystko z dawnego G2 zostaje coraz mniej. Po wyrwaniu mu mózgu w postaci "Perkza", teraz zabrano serce w osobie "Jankosa".

Polak, wraz z upływem czasu, stawał się bowiem w organizacji coraz istotniejszą postacią. Gdy zabrakło wspomnianego "Perkza", w zasadzie najistotniejszą.

"Wiadomo, muszę dawać przykład młodszym graczom, jak powinien zachowywać się zawodnik 26-letni. Poza tym jednak skupiam się tylko i wyłącznie na grze" - mówił przed rokiem.

Dziś zatem G2 traci nie tylko znakomitego junglera, ale przede wszystkim kapitana i dobrego ducha drużyny. "Jankos" przez wszystkie lata na scenie zapracował jednak na szacunek nie tylko we własnej drużynie, ale także wśród rywali.

"Graliśmy na siebie mnóstwo razy i zawsze był to jeden z moich ulubionych matchupów. Z mojej strony tylko i wyłącznie szacunek. Powodzenia sir!" - napisał na swoim Twitterze "Broxah", gdy jasnym stało się, że "Jankos" zmieni otoczenie.

Idzie nowe

Odejście z G2 Esports nie oznacza jednak końca esportowej drogi "Jankosa". Jungler, mimo podeszłego jak na profesjonalnego gracza League of Legends wieku (w przyszłym roku skończy 28 lat), ani myśli zwalniać. Wiadomo już, że jego nową drużyną będzie debiutujący w LEC Team Heretics.

Czy z nową drużyną powtórzy sukces z debiutanckiego z splitu z G2 i sięgnie po mistrzostwo Europy? O to może być trudno. W przedsezonowych typowaniach Heretics stawiane jest raczej w środku stawki. "Jankos" nie raz udowodnił już jednak, że potrafi wzbić się na nieosiągalny poziom.

Zobacz gameplay w wykonaniu "Jankosa":

1 min G2 Jankos: Zobacz gameplay