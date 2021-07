Jankos radzi, jak wygrywać w trybie 1 na 1

- jedynego w swoim rodzaju cyklu turniejów, w którym zawodnicy League of Legends walczą nie w formacie drużynowym, a wyłącznie indywidualnie. Tu zasady gry są zupełnie inne, a pojedynki wymagają specjalnego przygotowania. Co jednak najbardziej się liczy w meczach 1 na 1? Co tu jest, czego nie ma w standardowych meczach? I na co trzeba zwracać uwagę?

sceny League of Legends. Marcin “Jankos” Jankowski to gracz, którego nikomu ze środowiska nie trzeba przedstawiać. I choć na co dzień specjalizuje się oczywiście w grze drużynowej, na pozycji Junglera, to doskonale wie czego potrzeba, by osiągnąć sukces, także w formacie 1 na 1.

Zacznijmy od absolutnych podstaw. Reprezentant G2 Esports już w pierwszych swoich słowach skupia się na fazie przygotowań do rozgrywek. “Grając w Solo Q na pewno ważna jest znajomość matchupu, ale grając 1 na 1 korzysta się z innych postaci, niżeli grając w meczach zespołowych. Kaitlyn na topie nie będzie dobra w grze drużynowej, ale w 1 na 1 może z łatwością poke’ować przeciwnika i uniemożliwić mu powrót na linię czy farmienie minionów.” I tu właśnie jest całe sedno pojedynków: coś, co wydaje się nierealne w standardowych meczach, może być idealnym rozwiązaniem w Solo Q.

“Stres także odgrywa tutaj dużą rolę. Tak jak zwykle na turniejach gracz może się stresować, przez co podejmuje gorsze decyzje, albo za szybko próbuje wygrać i popełnia głupie, szkolne błędy. Znajomość matchupów i radzenie sobie ze stresem są tutaj najważniejsze” Podkreśla Jankos. Ale jak ze ze stresem walczy jeden z najlepszych zawodników na świecie, który rozegrał w swojej karierze setki profesjonalnych spotkań? “W moim przypadku najważniejsze jest to doświadczenie. Gram w Ligę od naprawdę długiego czasu i wydaje mi się, że stres jest dobry. Stres napędza cię do tego, byś jeszcze lepiej grał, byś dał z siebie 110 procent, a nie tylko 90 czy 100%, jak na co dzień.”

