"Jankos" rozlosował grupy. Wielkie hity już na starcie

Tym razem los, będący w rękach “Jankosa”, ułożył się tak, że dwójka faworytów zmierzy się już na starcie. Obie ekipy trafiły bowiem do grupy A. Trzecim zespołem, rzuconym na pożarcie gigantom, została niestety jedyna drużyna z polskimi akcentami, a mianowicie Rogue. Co ciekawe, taki układ grupy, jeszcze przed losowaniem, przewidział leśnik “Łotrzyków”, Kacper “Inspired” Słoma.

Stawkę w grupie “śmierci”, tak jak w każdej z pozostałych, uzupełni jedna z drużyn z play-inów. Co istotne, w tym roku we wstępnej fazie nie będzie drużyny z Europy. Teoretycznie powinno w niej grać właśnie Rogue, jednak “Łotrzyki” zajęły jedno z miejsc zwolnionych przez ekipy z Wietnamu (które nie zagrają na Worldsach z powodu panujących w tamtym kraju obostrzeń związanych z pandemią, przyp. red.).

