Jankos: Mamy pewność, że cała piątka graczy TH jest na najwyższym poziomie

Dla Jankosa będzie to szansa, by powrócić na szczyt. Za Polakiem bowiem bardzo trudny rok, w trakcie którego musiał pogodzić się z walką w dolnych rejonach tabeli LEC.

Bartłomiej Bukowski, redbull.com: Lipiec 2023. Po porażce z Fnatic w wywiadzie mówisz, że nie wiesz co zamierzasz dalej, że nie wiesz, czy w ogóle nadal będziesz grać w LEC w 2024 roku. Jak duży wpływ na to, że jednak zostałeś na scenie, że zostałeś w Teamie Heretics, miał fakt, że do drużyny dołączyli Twoi dawni kompani z G2?

To jednak nie był pierwszy raz, gdy wspomniałeś o emeryturze. Mówiłeś o niej już przed dwoma laty. Ile dziś realnie dajesz sobie jeszcze czasu na tej największej scenie League of Legends?

Sezon letni natomiast nie był aż taki zły. Gdybyśmy wcześniej nie byli tak słabi, to myślę, że mielibyśmy realną szansę dostać się na Worldsy. Niestety, ostatecznie zakończyliśmy zmagania przedwcześnie, bez awansu do sezonowych finałów. Drużyna jednak bez wątpienia wyglądała już lepiej. Dużo dało dołączenie do nas Vetheo oraz Flakkeda.

Przez ten rok dużo się nauczyłem, ale też i dużo lekcji, które miałem w G2, przeniosłem do Heretics. Trzeba jednak przyznać, że ani screamy, ani gry nie wyglądały tak jak za czasów G2. Musiałem się przyzwyczaić do tego, że poziom umiejętności jest tu inny, więc i moje oczekiwania powinny być inne. Nie przeszkadzało mi to jednak by się dalej starać i dawać z siebie wszystko

Ja po prostu dawałem z siebie wszystko i nie przejmowałem się tym, co będzie za pół roku czy za rok. Jednak gdybym teraz nie grał z Perkzem, Wunderem, Flakkedem i Kaiserem, to jest szansa, że grałbym już w innej drużynie. Jednak jeszcze w trakcie tegorocznych splitów skupiałem się tylko i wyłącznie na tym, by wygrać jak najwięcej, a nie na tym co będzie “po”.

Tutaj trzeba zacząć od tego, że nasza dominacja w 2019 roku nie uwidaczniała się jedynie poprzez wyniki oficjalnych meczów, ale też na treningach. Obecnie natomiast nasze treningi nie są aż tak stompujące, jak były wówczas. Także nie wydaje mi się, aby to był taki skład jak w szczytowym momencie G2, co nie oznacza, że nie osiągniemy również bardzo dobrych wyników.

Myślę, że to wciąż to samo, co kilka lat temu. Na pewno miało na to wpływ, że przez cały ten czas utrzymywaliśmy gdzieś ten wspomniany kontakt, więc to nie było tak, że nagle ktoś się super zmienił. Nadal mamy bardzo podobne poczucie humoru i lubimy sobie wzajemnie podogryzać w żartach. Na pewno teraz bardzo szczęśliwy z tych zmian jest Flakked. Wreszcie nie tylko on ze mną śmieszkuje, ale również i pozostali.

No właśnie, Flakked, mimo że nie był częścią tej legendarnej piątki G2, a dołączył dopiero później, wydaje się idealnie odnajdywać w waszej ekipie i tworzonym przez was klimacie.

Zgadza się. Bardzo go lubię. Jest oczywiście utalentowanym, młodym zawodnikiem, ale też należy podkreślić jego stosunek do gry. Rzadko zdarza się gracz z tak fajnym podejściem. Może stwierdzenie, że nie przejmuje się wynikiem nie jest najtrafniejsze, ale nie jest aż tak emocjonalny, gdy coś idzie nie po jego myśli.

Po prostu każdy z nas szukał największej szansy na sukcesy i to doprowadziło nas do tego, że znów połączyliśmy siły. Przynajmniej mamy pewność, że cała piątka graczy jest na najwyższym poziomie. Zresztą wystarczy przypomnieć, że każdy z nas już wygrywał mistrzostwa Europy, nie tylko ja, Wunder i Perkz, ale także Flakked i Kaiser.

Trudno mi na to odpowiedzieć. Ostatnie trzy tygodnie spędziliśmy na bootcampie w Madrycie, gdzie skupialiśmy się tylko i wyłącznie na grze, a także na evencie Red Bulla (Red Bull League of its own), który był znakomity. Był to jedyny turniej w tym roku, na którym mogłem grać przed publicznością.

Głosy fanów jednak ostatecznie jak zawsze są podzielone. Jedni mówią że jesteśmy tylko głośni i ten roster nic nie osiągnie, drudzy za to wciąż wierzą w naszych graczy. Ja jednak skupiam się tylko na tym, by dać z siebie wszystko.

Jeżeli jednak cały czas grindujesz bardzo dużo gier i grasz na wysokim poziomie, to nie powinieneś tracić skilla. Poza tym mam bardzo duże doświadczenie i wiedzę o grze, co również pomaga mi utrzymać się na wyższym poziomie.

Na razie skupiamy się jedynie na tym, by grać dobrze jako drużyna. Pamiętajmy też, że przecież Perkz dołączył do nas z drużyny, która skończyła na 10. miejscu. Heretics też było dopiero na 7. miejscu. Wunder co prawda był w finałach Europy, ale tylko dlatego, że Oscarinin złamał rękę i Wunder musiał go zastąpić. Tak więc na razie w pełni skupiamy się na tym, abyśmy sami wrócili na top.

W nadchodzącym roku czeka nas nieco zmian w LEC. Do ligi dołącza KCorp, natomiast Excel łączy siły z Giants. Jakiś czas temu mówiłeś w jednym z wywiadów, że nie chciałbyś widzieć w Europie TSM, a dużo chętniej zobaczyłbyś właśnie KCorp. Jak podchodzisz do tych przetasowań?

Myślę, że dołączenie do LEC KCorp jest bardzo ważne, bo ma naprawdę masywny fanbase we Francji. Razem z tą drużyną dojdzie do ligi masa fanów, co powinno mieć przełożenie także na oglądalność. Ta organizacja naprawdę zasługuje na to, by dołączyć do LEC. Także ze względów czysto sportowych. Wygrywali masę turniejów, w tym oczywiście LFL, a także sami organizowali rozgrywki.

Takie zmiany są potrzebne. Gdy jakaś organizacja nie prezentuje sobą za wiele, nie tworzy contentu, to moim zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie, aby odbyła się jakaś fuzja, tak jak to miało teraz miejsce w przypadku wspomnianych Giants i Excel, dzięki czemu dwie współgrające ze sobą organizacje, będą razem miały więcej fanów i lepszą widownię.

Europa Europą, jednak gdy przychodzi do starć z Azją, to w ostatnim czasie jesteśmy bardzo brutalnie weryfikowani. Czy widzisz jakieś szanse, by trend ten w najbliższym czasie się odwrócił?

Niestety, na tę chwilę trudno być tu optymistą. Dodatkowo Azja ma też bardzo dobre zaplecze i tak było w zasadzie od zawsze, to się nie zmienia. Natomiast w Europie i Ameryce brakuje też trochę funduszy, przez co dużo dobrych graczy jest porozrzucanych po różnych drużynach. W Korei czy Chinach nie jest problemem dla budżetu, by wziąć 5 gwiazd do jednego zespołu.

Jedną z gwiazd, która od przyszłego roku będzie grać w Azji, i to w barwach T1, jest Rekkles, który dołączył do tamtejszej akademii. Z reguły to Europa sprowadzała jednak Azjatów, a nie na odwrót. Zaskoczył Cię ten ruch?

Na pewno jestem nieco zaskoczony, ale przede wszystkim jestem ciekaw, czy Rekkles będzie grać jakikolwiek mecz. Czy nie będzie to po prostu tzw. “PR move”. Na pewno Rekkles ma też dużo fanów w Azji, co nie było bez znaczenia. Jestem ciekaw jak to będzie wyglądać dalej, ale życzę mu powodzenia.

Miałem, ale też nigdy nad nimi się nawet nie zastanawiałem, tak więc mój agent nawet nie starał się by takie propozycje się pojawiały. Aczkolwiek nawet gdy była ta propozycja, to nie była ona z głównego składu, a z tamtejszych akademii. One natomiast nie są moim zdaniem tak atrakcyjne jak gra w LEC.

W ostatnim czasie miałeś okazję sprawdzić się na tle Azji, gdy podczas wspomnianego już Red Bull League of its own graliście z T1. Co prawda musieliście uznać wyższość świeżo upieczonych mistrzów świata, ale wasza gra nie wyglądała najgorzej. Jakie były wasze odczucia po tym meczu?

