Niełatwo oczarować Magica, ale Tadkowi się udało!

W sobotę Tadeusz Błażusiak zapewnił sobie 12. medal Mistrzostw Świata FIM SuperEnduro. Najbardziej utytułowany zawodnik w historii tej dyscypliny (6 tytułów mistrzowskich) w spektakularnym stylu wywalczył swój trzeci brąz. Jego popis oglądało w gliwickiej Arenie oglądało wiele gwiazd motorsportu, w tym mocna reprezentacja żużlowców. Osobiste gratulacje, tuż po ukończeniu decydującego wyścigu, złożył mu Maciej Janowski . II wicemistrz świata Speedway Grand Prix był zachwycony postawą Tadka, poziomem rywalizacji i samym eventem. Opowiedział nam o swoich wrażeniach, zapraszamy do lektury!

Maciek, często bywasz na zawodach SuperEnduro?

Maciej Janowski: Nie mogę powiedzieć, że często, ale staram się meldować, kiedy grafik mi na to pozwala. Niektórym może się wydawać, że żużlowcy pracują tylko od kwietnia do października, a poza tym mają mnóstwo wolnego, ale tak nie jest. Zimą przygotowuję się do sezonu, mam dużo wyjazdów na zgrupowania i zaplanowanych wcześniej spotkań, a od początku marca staram się już trenować na motocyklu. W sobotę też mieliśmy zaplanowany wyjazd na tor we Wrocławiu, ale pogoda jeszcze na to nie pozwoliła, więc z kilkoma kumplami ze Sparty postanowiliśmy wpaść na zawody. Przyjechało też kilku innych chłopaków i trzeba przyznać, że reprezentacja żużlowców była w Gliwicach solidna.

Żużlowi goście u Tadka © TD

Jak wrażenia?

Tai Woffinden był pierwszy raz na takiej imprezie i bardzo mu się podobało. Miał powody do radości, bo złote i srebrne medale w obu najważniejszych klasach zgarnęli Brytyjczycy. Ale wyjaśniłem mu, że nie zawsze tak to wygląda i przez lata dominował w tej dyscyplinie Tadek. Ja bywałem na rundach w Łodzi i Krakowie, więc wiedziałem, jakich emocji można się spodziewać na SuperEnduro, ale… takich atrakcji chyba jednak nie przewidziałem (śmiech). To było coś niesamowitego! Walka, jaką w każdym wyścigu stoczył Taddy z Codym Webbem, sprawiała, że dostawaliśmy gęsiej skórki. Niebywała historia! A decydujący start rozłożył już wszystkich totalnie na łopatki. Pościg Tadka i atak na medal kilkadziesiąt metrów przed metą sezonu to jest coś, co może wydarzyć się tylko w motorsporcie. Wielki szacun dla Taddy’ego! Pokazał cały skill i wielki charakter.

Co powiedziałeś mu na mecie?

Szczerze pogratulowałem. Cieszyłem się jego szczęściem, bo widać było, jak wielką satysfakcję sprawiło mu zdobycie tego medalu. Tadek był wyczerpany, ale bardzo spełniony. To niesamowite, bo ma na koncie tak wiele tytułów, a jednak kolejny medal daje mu taką frajdę. To mega sportowiec.

Dwaj brązowi medaliści MŚ FIM © TD

Rozmawiało dwóch aktualnych polskich medalistów mistrzostw świata!

Miłe, prawda? Ja w ubiegłym roku zdobyłem swój pierwszy medal indywidualnych mistrzostw świata i pamiętam uczucia, które mi wtedy towarzyszyły. Tadek ma kilkanaście medali i… to niczego nie zmienia, z kolejnego cieszył się, jak dziecko. To daje do myślenia…

I co wymyśliłeś?

Że sport to niekończąca się przygoda. Że jesteś tak dobry, jak twój ostatni start. Że nie można osiadać na laurach, tylko walczyć każdego dnia. Myślę, że to napędza zawodowców – ciągła chęć rywalizacji, mierzenia się z najlepszymi, podejmowanie rękawicy kolejny raz, i kolejny… To niesamowity sposób na życie. Ja kocham sport. Na Tadka wystarczy spojrzeć przez kilka sekund, by być pewnym, że dla niego to też cały świat. Przyjemnie się patrzyło na tak naprawdę spełnionego już faceta, który poświęca tak wiele, by dołożyć kolejny sukces. Myślę, że jego postawa może być wspaniałą lekcją dla wszystkich sportowców, szczególnie tych młodszych. Stuprocentowe poświęcenie, nie ma innej drogi w tym fachu.

Rozmawiałeś też z innymi, prawda?

Tak, zamieniłem kilka zdań z Billym Boltem i jemu też oczywiście serdecznie pogratulowałem. Najdłużej rozmawiałem chyba z Jonnym Walkerem, bo siedzieliśmy obok siebie podczas sesji autografów. Porozmawialiśmy o naszych dyscyplinach, o sprzęcie i o treningu. Zawodnicy innych dyscyplin zwykle podpytują o jazdę bez hamulców (śmiech). To samo ciekawiło Davida Coultharda, kiedy spotkaliśmy się na Red Bull Ring. Zawsze chętnie opowiadam o żużlu i staram się tłumaczyć, że to nie jest tak skomplikowane, jak wygląda. Ja też chętnie podpytuję o ich sprzęt, bo sam lubię jeździć motocyklem enduro i zawsze można usłyszeć coś ciekawego. To są zwykle bardzo miłe rozmowy, w których poznajemy nawzajem swoje dyscypliny.

Maciej Janowski i Jonny Walker © TD

Jak ci się podoba SuperEnduro?

Super sprawa. Turbo emocjonujący sport, w którym do mety niczego nie można być pewnym. Podziwiam zawodników, bo muszą mieć kosmiczne umiejętności i wielką krzepę, żeby wytrzymać taki wyścig. Samo wydarzenie zawsze też jest spektakularne, warto to zobaczyć na żywo.

Zastanawiałeś się kiedyś na trybunach, jak byś sobie poradził na takim torze?

Ja doskonale wiem, jakbym sobie poradził (śmiech). Raczej myślę wtedy, że mam szczęście jeżdżąc na żużlu. Chłopaki w SuperEnduro mają zdecydowanie większe kamienie do pokonania. Wiem, co mocny motocykl enduro robi ze mną, więc tym większy mam szacunek do nich, że potrafią tak płynnie pokonywać te hardkorowe przeszkody.

10 min Maciej Janowski vs. konie mechaniczne na Red Bull Ringu Maciej Janowski w motorsportowym raju. Zobacz, jak "Magic" sprawdzał możliwości superszybkich aut na Red Bull Ringu, pod okiem legendy F1 - Davida Coultharda.

Jakie dyscypliny motocyklowe oglądałeś jeszcze na żywo?

Byłem m.in. na supercrossie w Stanach i na MotoGP w Czechach. Fajne wspomnienia i ciekawe doświadczenia. Uwielbiam motorsport i kiedy mogę, staram się wykorzystywać takie okazje. Sport live jest ekscytujący. Każda dyscyplina ma w sobie jakiś wabik, coś unikalnego, co przyciąga kibiców. Warto poznawać różne światy i atmosferę towarzyszącą innym dyscyplinom. Speedway też ma swoją specyficzną otoczkę, której doświadczam na co dzień, ale fajnie raz na jakiś czas posmakować czegoś innego w roli widza.