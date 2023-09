Magic pozostaje w grze. Na razie, niestety, tylko na konsoli…

Maciej Janowski (wciąż aktualny brązowy medalista indywidualnych mistrzostw świata na żużlu) wywalczył w tym sezonie wiele cennych medali. Wygrał z reprezentacją Polski Drużynowy Puchar Świata , a indywidualnie sięgnął po wicemistrzostwo Indywidualnych Mistrzostw Polski . Jako kapitan, poprowadził Spartę do finału Drużynowych Mistrzostw Polski. Niestety, z powodu kontuzji odniesionej w szalonym półfinale , nie wystartuje w najbliższym turnieju Speedway Grand Prix w Vojens i niedzielnym, pierwszym meczu finałowym z broniącym tytułu Motorem Lublin. Opowiedział nam o swojej sytuacji i… grach komputerowych!

Maciej, jak zdrowie?

Bywało lepiej. Na kontuzję nigdy nie ma dobrego momentu, ale bardzo żałuję, że przytrafiła mi się właśnie teraz i to w tak niecodziennych okolicznościach. Jestem już po operacji i liczę na jak najszybszy powrót na tor. Mój grafik mocno się zmienił – zamiast podróży do Danii na SGP i do Lublina na finał PGE Ekstraligi, zostaję w domu, żeby ciężko pracować o powrót do formy.

Możesz powiedzieć, że masz więcej wolnego czasu?

Raczej przeciwnie. W pełni poświęcam się teraz rehabilitacji, a to naprawdę wyczerpujący i żmudny proces. Robię wszystko, żeby wykurować się jak najszybciej.

W tym roku skończyłeś 32 lata. Czy facet w tym wieku zasiada jeszcze przed konsolą?

Jasne, wiek nie ma tu znaczenia. Choć przyznam, że dawniej grałem na pewno więcej. Teraz zdarzy mi się odpalić konsolę, ale zawsze pod warunkiem, że wszystkie inne tematy są już ogarnięte. Muszę być po treningu, po załatwieniu wszystkich spraw warsztatowych i po zabawach z córką. A teraz jeszcze po rehabilitacji. Nie wykluczam jednak, że odpalę jakąś gierkę, żeby się zrelaksować.

Jakie gry rozpalały twoją dziecięcą wyobraźnię, na jaki etap rozwoju technologii się załapałeś?

Pamiętam, że w domu była jeszcze Amiga i na niej katowaliśmy z braćmi pierwsze gierki, ale nie pamiętam, jaki to był typ urządzenia. Później było Nintendo, a jego mała wersja do dzisiaj jeździ ze mną w busie i dla zabicia czasu odpalam sobie coś do zabawy.

Pamiętasz pierwsze gry?

Nie za bardzo. Na pewno było ich bardzo dużo i może dlatego żadna szczególnie nie zapadła mi w pamięć. Te pierwsze komputery niestety nie były najwyższej klasy, a dodatkowo w mojej rodzinie przechodziły solidne testy wytrzymałościowe i dość szybko się psuły, bo zawsze toczyła się o nie ostra walka (śmiech). Ze zmianą sprzętu zdobywaliśmy ciągle nowe gry. Pamiętam, że dość długo katowałem gierkę, w której trzeba było skakać ludzikiem po wielu poziomach i pokonywać różne przeszkody, pułapki itp., ale nazwy za diabła sobie nie przypomnę.

A era konsol playstation?

Otworzyła nowe możliwości! Od razu wjechała piłeczka, Pro Evolution Soccer. Z tą grą spędziłem naprawdę wiele wieczorów. Bywało, że grywałem sam, ale zawsze o wiele bardziej ceniłem sobie rywalizację z braćmi i znajomymi. To była świetna forma wspólnego spędzania czasu. Spotykaliśmy się, rozmawialiśmy, a w międzyczasie, co chwilę jakaś para zasiadała do meczu piłkarskiego. Rozgrywaliśmy całe turnieje i sezony! Samotne gierki traktowałem raczej treningowo, chciałem nauczyć się tricków i zagrań, które potem mogłem wykorzystywać w potyczkach z kumplami. Miałem też klasycznego „peceta”. Sporo grałem w Tomb Raidera. No i oczywiście klasyk nad klasykami – Deluxe Ski Jump, najlepsza gra ever (śmiech)!

Deluxe Ski Jump © Mediamond

Naprawdę skakałeś?!

I to jak! Godziny i dni spędzałem na skoczniach całego świata. Mogłem w to młócić do bólu. Wolałem mamuty, długie skoki, korygowanie pozycji w locie i wydłużanie go na maksa, ale na małych i technicznych skoczniach też byłem niezły. Na K50 poleciałem kiedyś na 76 metr. Musiałem trafić na mocny wiatr pod narty, ale sprzyjające warunki też trzeba umieć wykorzystać, prawda?

Prawda. A słynne, kultowe już żużlowe „kreski”?

A jakże! To był dopiero ogień. Prosta, wręcz siermiężna grafika, ale grywalność doskonała. Bardzo dużo wirtualnych wyścigów odjechałem z Przemkiem Pawlickim i Grześkiem Zengotą. Cóż to były za zawody, emocje nie mniejsze, niż w prawdziwych wyścigach! Można się śmiać, ale traktowaliśmy to naprawdę serio i każdy chciał udowodnić innym, że jest lepszy. Na różnych torach trzeba było obierać odpowiednie linie, wiedzieć, gdzie można przyciąć wiraż, gdzie nabrać szybkości po zewnętrznej. Poza tym, to był naprawdę fajny trening refleksu. Wyobraź sobie trzech żużlowców siedzących przy jednym komputerze, z palcami na klawiszach, zastygających przed startem, jak w realu. Musiało to komicznie wyglądać (śmiech). Fajne czasy, dużo dobrej, kumpelskiej zabawy. Zawsze graliśmy o jakąś stawkę. Kiedyś, na wyjeździe wakacyjnym, Przemo przegrał turniej i musiał wskoczyć na golasa do basenu, nie było zmiłuj. Innym razem ja przegrałem i musiałem przez trzy dni usługiwać koledze. Jak strzelaliśmy z łuku, to chodziłem po jego strzały, jeśli zażyczył sobie colę, to też musiał mu ją wytrzasnąć. Obowiązywały twarde reguły (śmiech).

A teraz?

Teraz, jak tak o tym rozmawiamy, to chętnie wróciłbym do tych „kresek”. Gram obecnie na dwóch konsolach. Do PS4 mam podpięty symulator i czasem zasiadam za sterami bolidu, albo samochodu rajdowego. Na PS5 katowana jest FIFA, nadal najchętniej w formule spotkań z przyjaciółmi. Zresztą, bardzo dużo w FIFĘ graliśmy na zgrupowaniach z kolegami z reprezentacji. Zabieraliśmy konsolę i wieczorami łomotaliśmy turnieje, zamiast odpoczywać po treningach. Rywalizacja zaczynała się już na etapie wyboru drużyn, bo każdy chciał sterować mocną ekipą i początkowo musieliśmy losować zespoły. Potem doszliśmy do porozumienia. Piotrek Pawlicki długo stawiał na Real Madryt, z uwagi na Cristiano Ronaldo w składzie. Przemek trochę mieszał, choć najlepsze mecze rozgrywał Barceloną. Ja brałem oczywiście mój ukochany Juventus, ale w pewnym momencie twórcy gry nie dogadali się z władzami włoskiej ligi i brakowało herbu, koszulek, czy prawdziwych nazwisk, co mnie trochę irytowało. Teraz najczęściej gram Napoli. Występuje tam Piotr Zieliński, a ja lubię zdobywać bramki Polakami.

Janowski gra mniej, najważniejszy jest żużel © Przemysław Błaszak

Kto z was grał najlepiej?

Ciężko powiedzieć. Bez przesady, myślę, że rozegraliśmy tysiące meczów. Gdyby ktoś liczył, pewnie te zwycięstwa rozłożyłyby się mniej więcej po równo, choć trzeba przyznać, że miewaliśmy lepsze i gorsze momenty, graliśmy falami. Raz dominował Przemo, raz Piter, innym razem mi udawało się z nimi wygrywać. Myślę, że ten z nas, który poza grą w trakcie spotkań, grywał też więcej sam, był na dany moment lepszy. Po prostu wykorzystywał fakt, że był w cyklu meczowym (śmiech).

Dużo teraz grasz?

Z głową. Gry są fajne, ale nie mogą zastąpić rzeczywistości. To musi być miła rozrywka i, jak wspomniałem, na przykład okazja do spotkania za znajomymi, albo forma urozmaicenia takich spotkań. Jasne jest, że nie mogę spędzać przy konsoli zbyt wiele czasu. Żeby utrzymać formę, muszę naprawdę biegać w lesie, a nie po wirtualnej trawie. Jazda na symulatorze jest spoko, ale nie zastąpi mi treningu na torze. Najpierw sport i rodzina, a jeśli wszystkie sprawy są ułożone i zostaje trochę wolnego czasu, mogę przeznaczyć go na rozrywkę – książkę, wyjście na spacer, albo gierkę. Inna sprawa, że ja bez prawdziwego ruchu po prostu bym nie wytrzymał, szybko zaczęłoby mnie nosić po kątach. Ale kiedy już się wyszaleję, zapewnię sobie zastrzyk endorfin i mam wolny wieczór, to meczyk w FIFĘ jest czasem bardzo przyjemną formą relaksu.