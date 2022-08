Janowski: „Wrocławski Olimpijski? To mój żużlowy dom”

Położony jest na wrocławskim Zalesiu. Ma wyjątkowy styl, nowoczesność miesza się w nim z tradycją. Pod dachem jest przytulnie, a na tarasie bardzo głośno. Czas odmierza klimatyczny zegar. To wyjątkowy dom. Dom otwarty. Można do niego zaprosić blisko 14 tysięcy gości i wszyscy będą się bawić doskonale. I ma wyjątkowy, liczący 352 metry salon do zabaw na motocyklu. Stadion Olimpijski we Wrocławiu – sportowy dom

„To moje ulubione miejsce na Stadionie Olimpijskim. Niełatwo dostać się na górę, ale jak ktoś jest zdeterminowany, to da radę, a ja jestem (śmiech). Najpierw trzeba znaleźć sposób na otwarcie starych, drewnianych drzwi. Potem wchodzi się na wąską klatkę schodową, która klimatem przypomina zamek Hogwart z Harry’ego Pottera. Jest stromo i trochę klaustrofobicznie, ale naprawdę warto wejść na samą górę. Ze szczytu rozpościera się obłędny widok na stadion i okolicę. To zdecydowanie moja ukochana miejscówka na tym obiekcie. Stojąc na górze, przy samym zegarze, w głowie od razu kotłuje się mnóstwo wspaniałych wspomnień. Cieszę się, że zachowano tę wieżę. To kawał historii tego miejsca i dobrze, że wzięto pod uwagę tradycję” – przekonuje kapitan Sparty.

„Pamiętam ten wieczór, ależ to było doznanie dla 13-letniego chłopaka. Wygrał, dość niespodziewanie, Bjarne Pedersen, a na najniższym stopniu podium stanął mój wielki idol, Tony Rickardsson. Po zawodach jakimś cudem dostałem się w okolice parku maszyn. Nagle zobaczyłem Tony’ego idącego do busa z pucharem. Krzyczałem, żeby podarował mi swoją czapkę, ale chyba mnie nie zrozumiał i przeszedł obok. Jeden z dziennikarzy zapytał mnie, czemu tak się wydzieram i wszystko mu opowiedziałem. Facet poszedł do Szweda i po chwili wrócił z moją wymarzoną czapeczką! To był dla mnie pełen odjazd, traktowałem ją jak relikwię. Była przepocona, przemoczona szampanem. I wiecie co? Mam tę czapkę Tony’ego do dzisiaj!” – wspomina Janowski.

