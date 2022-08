Janowski: „Jako kapitan Sparty, wierzę w swój zespół”

Maciej Janowski nieszczęśliwie zakończył 2. turniej Indywidualnych Mistrzostw Polski w Krośnie. W wyścigu decydującym o awansie do finału upadł i z toru zabrała go karetka. Na szczęście nie doznał poważniejszych urazów i w najbliższą niedzielę poprowadzi Spartę w pierwszym meczu fazy play-off. W rozmowie z nami Janowski podsumował fazę zasadniczą sezonu 2022 i opowiedział o adrenalinie towarzyszącej rywalizacji o medale. Zapraszamy!

Jak się czujesz?

W miarę w porządku. Najważniejsze, że drobiazgowe badania, wszystkie skany i rentgeny nie wykazały żadnych złamań, ani pęknięć. Wiadomo, że jestem poobijany i trochę obolały, ale taka to już żużlowa codzienność. Odpoczywam, regeneruję się i zbieram siły na niedzielny mecz ligowy.

David Coulthard i Maciej Janowski © Tomek Charęza / Red Bull Content Pool

To brzmi, jak deklaracja, że na pewno pojawisz się na torze?

Oczywiście! Nie ma opcji, żebym zostawił drużynę przed najważniejszymi spotkaniami w sezonie. W niedzielę melduję się na wrocławskim Olimpijskim i mam nadzieję, że pomogę chłopakom. Przed nami kluczowe mecze, wszyscy musimy się wspierać i dawać z siebie maksimum.

Faza zasadnicza za nami. Szybko minęło?

Bardzo szybko. Co roku mam podobną refleksję po fazie zasadniczej, ale tym razem mam wrażenie, że to naprawdę ekspresowy sezon. Sam nie wiem, może to z wiekiem czas płynie coraz szybciej (śmiech)…?

Maciej Janowski na Red Bull Ringu © Tomek Charęza / Red Bull Content Pool

Zapamiętałeś coś szczególnego w tym pędzie?

Tak. Wyjątkowe spotkanie i wspólne jazdy z Davidem Coulthardem po torze Red Bull Ring! Tam było tyle wrażeń w ciągu dwóch dni, że nie da się tego zapomnieć. W bolidzie F4 siedziałem w sumie tylko kilkadziesiąt minut, ale to wystarczyło, żeby porządnie wwiercił się w moją świadomość. Myśl o tym, żeby spróbować jeszcze raz, w lepszych warunkach, stale do mnie wraca. To było mega!

Zobacz też przejazd Davida Coultharda po ulicach Kapsztadu!

5 min David Coulthard w bolidzie F1 na ulicach Kapsztadu Ekipa Aston Martin Red Bull Racing przyjechała ze swoim bolidem Formuły 1 do Republiki Południowej Afryki. W pokazie na ulicach Kapsztadu wziął udział David Coulthard.

A jeśli chodzi o speedway?

Cóż, wiadomo, że to dla Sparty trudny rok, nie wszystko układało się po naszej myśli. Mieliśmy kilka naprawdę świetnych meczów, ale też takie, które nie powinny nam się przytrafić. Trochę takie ups and downs. Mam jednak wrażenie, i to jest bardzo pocieszające, że im bliżej było kluczowych rozstrzygnięć, tym jechaliśmy lepiej. To ważne, bo walka o najwyższe cele tak naprawdę dopiero się zaczyna. Wierzę, że utrzymamy wysoką formę w play-offach.

Twoja drużyna zanotowała w fazie zasadniczej kilka serii meczów bez wygranej. Jak zaznaczasz, końcówkę mieliście bardzo dobrą. Co jest trudniejsze – wychodzenie z kryzysu, czy utrzymanie świetnej formy?

To trudne pytanie. Żużel jest tak specyficzny, a wynik zależy od tak wielu czynników, że nie sposób odpowiedzieć w kilku słowach. Jeździmy na różnych torach, w różnych warunkach, czasem po długich podróżach itp. Do tego sprzęt – w obecnym speedway’u jest piekielnie ważny i przy minimalnych korektach motocykl może inaczej reagować w dwóch kolejnych wyścigach! Wszystko trzeba wziąć pod uwagę. Nie jest powiedziane, że meczów, które przegraliśmy, nie wygralibyśmy na przykład kolejnego dnia. Ale to działa oczywiście w obie strony. Generalnie jednak, wracając do pytania, myślę, że wychodzenie z dołka jest trudniejsze. Kiedy nie idzie, myśli się o wszystkim, szuka przyczyn wszędzie – w sobie, w sprzęcie, w nawierzchni itd. A kiedy w miarę wszystko się udaje, zdobywa się dużo punktów, a drużyna wygrywa – jest łatwiej. Panuje większy spokój, głowa jest czysta, nastrój do pracy zupełnie inny.

Maciej Janowski © mat. prasowe Macieja Janowskiego

W ostatnich meczach przebudził się Tai Woffinden. Zupełnie inaczej wyglądał na torze młodzieżowiec, Michał Curzytek. Co, twoim zdaniem, było receptą na ich przemianę?

Cierpliwość. Tylko i wyłącznie. Ja, jako kapitan Sparty, doskonale znam tych chłopaków i wiem, jaki potencjał w nich drzemie. Tai faktycznie miał kilka słabych występów, ale to przecież wielokrotny mistrz świata, on nie zapomniał, jak się jeździ na żużlu. Michał też potrafi się ścigać z zębem i super, że zaczął to ostatnio pokazywać. Byłem pewien, że przyjdzie taki moment, kiedy wszyscy zaskoczą.

Czym różnią się mecze play-off, od spotkań w fazie zasadniczej?

Formalnie niczym. Nadal mamy do odjechania 15 wyścigów, są cztery kolory kasków i takie same punkty za poszczególne miejsca. W praktyce to jednak dwa różne światy. W play-off dochodzi świadomość rangi meczów i zdecydowanie większa odpowiedzialność. W tej rywalizacji często decydują niuanse, pojedyncze punkty, lub nawet skuteczne akcje. Skoro tak, wszyscy wiedzą, jak wielką wagę ma każdy start. Tu już nie ma miejsca na błędy, zawahania, czy odrabianie strat. Mecz, rewanż i albo walczysz dalej, albo kończysz sezon. Myślę, że wszyscy doskonale to czują. Na trybunach też panuje inna atmosfera, kibice jeszcze mocniej przeżywają wyścigi i drobiazgowo analizują wszystkie sytuacje.

Maciej Janowski mistrzem Polski 2021 ze Spartą Wrocław © Odrastudio.com

Lubisz takie napięcie?

Pewnie, że tak. Każdy sportowiec dąży do tego, by sprawdzić się z najlepszymi w walce o największą stawkę. Taką okazję dają właśnie play-offy. Presja, oczekiwania, dodatkowa adrenalina i wyjątkowa otoczka tych meczów sprawiają, że rywalizacja w tych spotkaniach dodatkowo napędza. To esencja sportu. Z jednej strony trzeba utrzymać maksymalne skupienie, wyłączyć w głowie wszystkie rozpraszające czynniki i zachować spokój, a z drugiej – być gotowym na największe wyzwania. W takich meczach trzeba czasem dać z siebie coś ekstra, zaryzykować. Nie mogę doczekać się tych najważniejszych wyścigów!

W pierwszej rundzie play-off Sparta zmierzy się z Włókniarzem Częstochowa. Niedzielne spotkanie możecie obejrzeć na żywo w Canal+ Sport 5 (1. wyścig o godz. 20:00).

Pozostałe pary pierwszej rundy play-off tworzą: Motor Lublin i Unia Leszno, oraz Stal Gorzów i Apator Toruń.