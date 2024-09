Czy tam biegały czarne koty? Wielki pech Polaków we Wrocławiu!

Gdybyśmy byli przesądni, założylibyśmy w ciemno, że Maciej Janowski i Bartosz Zmarzlik wstali w sobotę lewą nogą, zaczęli dzień od zbicia lustra i rozsypania soli, a po drodze na stadion (zapewne tramwajem nr 13!) czarny kot przebiegł im drogę akurat wtedy, gdy przechodzili pod drabiną. Tylko taki scenariusz tłumaczyłby porcję pecha, jaką mieli nasi zawodnicy podczas turnieju Speedway Grand Prix we Wrocławiu.

. Zmarzlik zaczął fatalnie, od ostatniego miejsca w swoim inauguracyjnym starcie. „Magic” wszedł w zawody o wiele lepiej, ale zgarnął „śliwkę” w trzeciej serii startów. Obaj spotkali się w biegu ostatniej serii zasadniczej, którego skład uzupełnili: kolejny z Polaków, Dominik Kubera, oraz Duńczyk Leon Madsen. I to właśnie ten ostatni zaatakował na wejściu w drugi łuk tak ostro, że.. na torze wylądowało trzech naszych żużlowców! Na szczęście Polakom nic poważnego się nie stało i wystartowali w powtórce, z której sędzia wykluczył Madsena.

Janowski i Zmarzlik awansowali do półfinałów, ale… żaden z nich nie ukończył wyścigu! W pierwszym półfinale Janowski zaliczył defekt tuż po starcie, a w drugim – w motocyklu Zmarzlika spadł łańcuch z tylnej zębatki. Do finału nie przebił się także trzeci z naszych reprezentantów, Patryk Dudek. Turniej wygrał Słowak Martin Vaculik, drugi był Szwed Fredrik Lindgren, a podium uzupełnił Brytyjczyk, Robert Lambert.

Na domiar złego okazało się, że stłuczenia Janowskiego wymagają jednak interwencji fizjoterapeuty. W niedzielę kapitan Sparty ma poprowadzić swój zespół w meczu play off PGE Ekstraligi przeciwko GKM Grudziądz, a zaczął ten dzień… na łóżku rehabilitacyjnym.

