Maciej Janowski z medalem Indywidualnych Mistrzostw Polski!

„Było trochę nerwów i zakładam, że moi kibice nie nudzili się w trakcie turnieju (śmiech). Ja także miałem lepsze i gorsze momenty, stąd niepewność do samego końca i konieczność rozegrania wyścigu dodatkowego. Zawody skończyłem na fazie zasadniczej, potem był jeszcze półfinał i finał, więc musiałem trochę poczekać na ten pojedynek z Patrykiem Dudkiem. Ważne było zachowanie koncentracji i spokojne podejście do tego startu. Na szczęście wszystko poszło zgodnie z planem i cieszę się ze srebrnego medalu” – mówi Janowski.

