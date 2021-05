Janusz Walczuk: Chcę mieć totalną swobodę wypowiedzi

Wcześniej jeszcze tworzyłem pod ksywą Yah00, ale miałem poczucie, że muszę zrobić coś naprawdę mocnego, poważnego. Miałem bardzo zamkniętą głowę, choć do końca nie wiem dlaczego. Potem przyszła pandemia, zrobiliśmy z ziomalami projekt B24, pod którym nagrywaliśmy dość odklejoną muzykę i to mi trochę pomogło, otworzyło głowę. W trakcie powstawania płyty i pracy z producentem Pedro, odświeżyłem ten łeb i zacząłem traktować muzykę tak jak napisałem w opisie krążka: jako soundtrack do mojego życia. Podczas tworzenia mojego albumu tak naprawdę zacząłem cieszyć się życiem. Zobaczyłem, że moje ruchy i że to, co robię, może realnie wpłynąć na rzeczywistość, która mnie otacza. Przekminiłem to sobie tak, że muszę podchodzić do tego z dużym luzem i w ogóle się nie spinać, ale zacząć nawijać o swoim życiu, po prostu. Zrobiłem więc analizę socjologiczną: co mnie właściwie otacza? I tak nagrałem numer „Tak mi ucieka czas”, który jest o życiu na osiedlu, a numer „22” z kolei o tym, jak kiedyś widziałem rap grę, a jak na nią teraz patrzę z perspektywy 22-latka. Po wejściu w tę branżę zauważyłem, jak wielu osobom coś nie wyszło, bo poszły w złą stronę. Jak przepadł im cały ten hype. Dlatego nawijam: „Prawie wszystkich moich idoli mocno zryło życie / To przestroga żebym nie zrobił z mordy czterech liter”. Z

, który pojawia się w tym utworze, chcieliśmy podkreślić, że jesteśmy młodymi ludźmi, mamy wielkie ambicje, ale mimo dużej presji jaka na nas ciąży, chcemy pozostać zwykłymi, normalnymi ludźmi i wytrzymać psychicznie to, co się dzieje wokół. Wydaje mi się, że nauczyłem się to robić. Wiem, że muszę być twardy, jeśli codziennie dostaję – oprócz tych przyjemnych wiadomości – mnóstwo hejtu. Ludzie potrafią serwować ci rollercoaster, na który ty musisz nauczyć się być odporny. Musisz znać swoją wartość.