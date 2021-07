Jarecki: To jest mój totem

Między twoim poprzednim albumem „Za wysoko” a najnowszym „Totemem” poza tym, że zbierałeś pomysły na kolejny album, brałeś też udział w pewnym niecodziennym wydarzeniu. Nie miałem okazji wcześniej ci oficjalnie pogratulować, więc czynię to teraz – wielkie brawa za wygraną w muzycznym pojedynku Red Bull Soundclash .

Jarecki: O, stary, dziękuję! To było dla mnie niezapomniane przeżycie. Red Bull Soundclash to była bardzo duża, konkretna realizacja. Wiadomo, stał za nią Red Bull, więc musiało to być wydarzenie z najwyższej półki. Ale w ogóle pomysł i cała formuła tego pojedynku były moim zdaniem genialne. Wiesz, sam fakt, że podeszliśmy do walki z Krzyśkiem Zalewskim , który jak dla mnie jest jednym z topowych graczy na naszej scenie, to było niesamowite wyzwanie.

Gdybyś miał okazję to powtórzyć?...

Zawsze to powtórzę! Bo to była naprawdę fantastyczna sytuacja.

Z kim najchętniej stanąłbyś do kolejnego takiego pojedynku?

Hmm… Takich postaci mam tak dużo, że ciężko powiedzieć. Z naszego podwórka może z Mrozem? Albo z Bartkiem Królikiem ? Choć gdyby doszło znowu do takiego Soundclashu, organizatorzy pewnie chcieliby, żeby wzięły w nim udział jednak zróżnicowane stylistycznie zespoły. Jak wtedy, gdy Grubson zmierzył się z Zalewskim. A ja z Mrozem czy Bartkiem działamy w bardzo bliskim nurcie. Na pewno jednak kogoś bym znalazł!

Wtedy, na scenie z Grubsonem, ale przy okazji innych koncertów, które wspólnie gracie, jesteś wulkanem energii. Na swojej nowej płycie zarażasz z kolei „harmonią na chill”. Jesteś człowiekiem o wielu twarzach?

Tak, jestem człowiekiem o wielu twarzach muzycznych, bo takim samym jestem słuchaczem. Wszystko zależy od tego, jaki mam nastrój w danym momencie i puszczam sobie taką muzykę, jaka akurat mi przypasuje. Ale lubię bardzo szerokie spektrum muzyki. Otwieram się coraz szerzej na różne gatunki i otwieram się teraz na poważnie. W przeszłości traktowałem muzykę z dużo większym dystansem. Nagrywałem prześmiewcze numery jak „Łap ten bit”, ale do końca nie wierzyłem, że ktoś tego typu muzykę weźmie na poważnie. Traktowałem ją bardzo żartobliwie, bo nie sądziłem, że trap kiedykolwiek u nas się przyjmie. A teraz proszę – młode pokolenie pokazuje mi dzisiaj to, w co nie wierzyłem ani ja, ani większość moich rówieśników, którzy robili ze mną rap już dawno temu. Natomiast ja zawsze jarałem się eklektycznym graniem, kręciły mnie nawet te śmieszne autotune’y , postanowiłem więc, że na nowej płycie będzie dużo różnej muzyki i nawiązań.

Oraz gości. Vito Bambino, Skip z Mięthy , Miodu… - zebrałeś na płycie fajny zestaw artystów.

Tak. Ale podeszliśmy do tej płyty z Bartkiem, czyli DJ-em BRK, pod innym tym kątem niż wcześniej. Tak jak do tej pory mieliśmy muzykę i dobieraliśmy do niej gościa, tak tym razem, już na samym starcie planowania konkretnego numeru, myśleliśmy o konkretnym artyście i robiliśmy pod niego podkład. Dlatego „Medytacja” jest moim zdaniem idealnie dopasowana do Vito Bambino . Ten numer płynie w Bitaminowym sznycie . Podobnie rzecz się ma z utworem pod Skipa, który wydaje mi się, że idealnie tam się osadził. Dowodem zresztą na to musi być fakt, że kiedy Skip dostał podkład do „Wejdź”, kilka godzin później miał już gotową zwrotkę. Moim zdaniem była między nami niesamowita energia. Byłem w ciężkim szoku, że tak szybko to zrobił. Maksymalnie nas zaskoczył.

Podeszliśmy, zrobiliśmy, nas zaskoczył – mówimy o płycie Jareckiego, ale ty cały czas podkreślasz, że nie robiłeś jej sam.

Bartek, DJ BRK, jest mózgiem naszej muzycznej operacji, działamy razem od lat i wymieniamy się wspólnie energią. Na tyle nawet, że przy tworzeniu bitów, które są domeną Bartka, też mam swój udział, a Bartek z kolei podpowiada mi coś lirycznie. Razem od samego początku planujemy też, kto mógłby pojawić się na naszej płycie. Tym razem wycelowaliśmy w takich asów, z którymi zawsze chcieliśmy zrobić wspólne numery.

Jestem ciekaw, jak poznałeś się z Vitem.

Od czasu do czasu robimy sobie z Bartkiem research tego, co dzieje się na rynku, sprawdzamy różne miejsca, playlisty i tak pewnego dnia trafiliśmy na zespół Bitamina. To były jeszcze czasy pierwszej płyty, „Plac zabaw”. Pamiętam, że odpaliłem sobie klip do numeru „Po burzy” i byłem w ciężkim szoku, jaka świetna to była muza! Dodatkowo mega mnie tam zmyliło, że w teledysku oglądamy kobietę i nie byłem do końca pewny, kto właściwie śpiewa w tym utworze. Czy to ona, czy może ktoś inny? Wokal bardziej podchodził mi pod mężczyznę, ale z drugiej strony? Mega mnie to zaintrygowało i zacząłem grzebać dalej. Okazało się, że to Vito. Zakochałem się w jego wokalu i szybko złapaliśmy potem kontakt. Od słowa do słowa, w końcu się spotkaliśmy, po czym Vito zaprosił mnie i Grubsona na kolejny album Bitaminy. Do dziś uznaję to za niezwykłe wyróżnienie, bo byliśmy jedynymi gośćmi na tym krążku.

Łatwo dzisiaj nawiązać mocne, muzyczne przyjaźnie na scenie?

Jeśli masz z kimś bardzo naturalny przelot, kiedy czujesz, że między wami jest superchemia, że rozmawiasz z kimś dosłownie chwilę, ale wiesz, że to jest to, jakbyś znał się z tym kimś długie lata, to osobiście zawsze marzę o tym, żeby coś wspólnie nagrać. I ci wszyscy goście, którzy pojawiają się na moim „Totemie”, to są właśnie tacy ludzie, którymi autentycznie się jaram i bardzo chciałem z nimi popełnić jakiś numer. Oczywiście to nie jest lista zamknięta, mam już parę innych nazwisk na celowniku i na pewno coś z nimi zrobię.

Wiesz, ja bardzo cenię sobie towarzyską sferę muzyki. W tych kręgach, w których ja się obracam, mam akurat to szczęście, że mam przy swoim boku ludzi, którzy wspierają się nawzajem. Mam wrażenie, że powstała między nami bardzo fajna społeczność, taka mocna soulowo-funkowa ekipa. Nie czuję więc na przykład do końca scenicznej rywalizacji. Jeśli coś takiego się komuś odpala to OK, szanuję to. Każdy ma swoje priorytety i oczekuje czegoś innego. Ja na pewno podchodzę do robienia muzyki w zupełnie inny sposób. Wierzę, że jeśli znajdziemy z drugim człowiekiem wspólny mianownik i wspieramy się wzajemnie, to jest to najpiękniejsza rzecz na świecie. Nie liczą się wtedy żadne wyniki i zasięgi.

Podoba mi się twoje podejście. Także to, że winylową edycję „Totemu” wypuściłeś już w dniu premiery. Wielu artystów czeka z nią aż się ich piosenki ograją w streamingach.

Płyty winylowe zawsze były dla mnie czymś mitycznym, magicznym. Ten nośnik ma w sobie coś niesamowicie tłustego, wiesz, ta igła kiedy ślizga się po rowkach i nadaje muzyce niesamowite brzmienie... Ja od samego początku, odkąd robię muzykę, chciałem ją wydawać na winylach. Tym bardziej, że Bartek też był od zawsze zakochany w tych płytach. Przesłuchaliśmy razem wiele winyli! W czasach mocno cyfrowych albumy w tradycyjnym wydaniu są już tematem mocno kolekcjonerskim. Ale winyl dzięki temu przeżywa dzisiaj świetny okres. To, że ludzie kupują teraz takie płyty, świadczy o tym, że mają szacunek do muzyki i chcą w ten sposób wspierać swoich ulubionych artystów.

Dla mnie zetknięcie z winylem jest czymś niesamowitym. Ten moment, gdy trzymasz w ręku płytę, można porównać do przeglądania albumu z ulubionymi zdjęciami. Fotek w formie cyfrowej możesz mieć nawet tysiące, ale umówmy się – ile razy je przeglądasz? Co innego album z wywołanymi zdjęciami – ten ma zupełnie inną wartość. Po prostu wyciągasz go, otwierasz i celebrujesz. Masz tam 40 wyjątkowych, wybranych z jakiegoś powodu fotografii, które przenoszą cię do danej chwili i miejsca. A kiedy masz je tylko w wersji cyfrowej to OK, to też są pamiątki, ale zupełnie innego rodzaju. Scrollujesz te zdjęcia, scrollujesz, aż cię to szybko zmęczy. Zresztą umówmy się – kto ma dziś tyle czasu, by przeglądać tysiące zdjęć?! Podobnie jest z muzyką. Moim zdaniem to jest inne uczucie, gdy trzymasz w ręku płytę, a już zwłaszcza winylową. Czujesz tę farbę, widzisz te zdjęcia. To coś fajnego, naprawdę magicznego.

A czym dla ciebie jest tytułowy „Totem”?

Totem to jest taka zbieranina ważnych dla mnie rzeczy. Mistycznych wręcz rzeczy. Ja tak sobie wizualizuję totem. Już sama piosenka o tym tytule jest zbiorem moich górskich przeżyć, takich, które da się przełożyć na moje życie. W górach zmagasz się z samym sobą, musisz wierzyć w siebie. Stojąc na przykład na górze, podczas pokonywania kluczowych wyciągów, trudnych technicznie miejsc na ścianie, masz momenty zawahania, że chciałbyś już być na dole. I odwrotnie – kiedy jesteś na dole to odliczasz sekundy, żeby być z powrotem na górze. I to jest ten niesamowity paradoks mistycznych dla mnie doznań. Totem jest więc takim zlepkiem mitycznych przeżyć. Można go odnieść do moich dwóch najważniejszych pasji w życiu: muzyki i gór. W tym punkcie te dwie pasje spotykają się ze sobą.

Muszę ci powiedzieć, że patrząc przez pryzmat wszystkich sytuacji, które przytrafiają mi się na mojej drodze, wierzę w nadprzyrodzoną siłę i w metafizyczny świat. Wierzę w znaki i w to, że każda sytuacja w życiu ma swój sens i jeśli coś się dzieje, to coś to znaczy. Nawet jeśli jest to coś negatywnego, to dla mnie jest to znak, żebym na coś zwrócił uwagę.

Góry cię tego nauczyły?

Jak najbardziej. Te wszystkie wyprawy i doznania wpływają na to, jakim jestem człowiekiem i co wrzucam na płytę. W górach, na przykład przy okazji wypraw spinaczkowych czy trekkingowych, między ludźmi nawiązują się niesamowite relacje. Im jest ciężej, tym te relacje są głębsze, lepiej się poznajemy. Są oczywiście takie momenty, że się odcinasz – wypady w pojedynkę, żeby się odciąć do świata, przemyśleć pewne rzeczy, też mają swój urok, cel i sens – ale są też takie, gdy wręcz wskazane jest to, żeby się nawzajem wspierać. Dla mnie jeszcze ważne jest to, że podczas górskich wypraw, mogę pięknem, które napotykam na swojej drodze, dzielić się z innymi. Że razem możemy je przeżywać. Bez tej drugiej osoby, nie przeżywam tego wszystkiego na pewno w ten sam sposób. A to, co tam przeżywam, ma przeogromny wpływ na to, co robię.

I kiedy jesteś na szczycie góry, zbiegasz szybko na dół, żeby zanotować tekst lub nagrać melodię, która ci przyszła tam do głowy?

Czasami tak jest. Dla przykładu, przytrafiła mi się bardzo ciekawa sytuacja podczas kręcenia klipu do „Za wysoko”. Pojechaliśmy w Tatry, bo wymyśliliśmy sobie, że nagramy film poklatkowy ze wschodu słońca. Przyczailiśmy się więc w fajnym miejscu, by uchwycić słońce wschodzące nad szczytami. I OK, mamy wszystko gotowe, sprzęt ustawiony, a tu nagle przed świtem zachodzi nam wielka chmura, nie widać zupełnie nic. Totalne mleko. Chłopaki zaczynają narzekać, że szkoda, że się nie uda, nie ma szans. Poszli więc spać, a ja natomiast natchniony całą sytuacją, złapałem za telefon i zacząłem pisać wiersz, kawałek tekstu. Chciałem oddać swoją pokorę względem wielkości gór. Możesz mi wierzyć lub nie, ale pisząc ten wiersz, kończąc ostatnią strofę, nagle widzę, ta cała mgła nade mną znika! Nagle się okazuje, że mam przed sobą pięknie oświetloną Dolinę Pięciu Stawów. Niesamowita historia! I uwaga, ten tekst, który wtedy pisałem, w końcu znalazł swoją przestrzeń. Razem z Marceliną, która eż teraz siedzi ostro w górach, zrobiliśmy numer na zlecenie Estrady Poznańskiej. Mój wiersz idealnie do niego przypasował.

Sporo miejsca góry zajmują w twoim życiu. Nie chciałeś nagrać płyty w całości im poświęconej?

Na każdej mojej płycie jest jakiś górski akcent. Ale nie ciągnie mnie na razie do nagrania całego koncept albumu na ich temat. Na razie konsekwentnie dążę do tego, by moje albumy były jak najbardziej eklektyczne. Chciałbym dawać ludziom na swoich płytach jak najbardziej różnorodną muzykę. Nie chciałbym na razie zamykać się tylko w jednej, określonej bajce. Kiedyś miałem już plan, by stworzyć mocno bluesowo-deepsoulową płytę, bo bardzo fascynuje mnie takie granie, ale dotarło do mnie, że ta pewnego rodzaju muzyczna schizofrenia jest unikalna na naszej scenie. Dlatego ta droga, którą obecnie idę, jest dla mnie słuszna i chcę ją kontynuować.

Na swojej drodze otworzyłeś się też na teksty innych artystów. Na „Totemie” na przykład w dwóch numerach pojawiają się teksty Pjusa.

Z Karolem to jest niesamowita historia. Pewnego dnia zadzwonił do mnie i zaprosił na swój album „Słowowtóry” . Wysłał mi pierwszy tekst, który miałem dla niego wykonać, ale ten tak mi się podobał, tak pasował do deepsoulowego podkładu, że zaproponowałem Pjusowi, że wykorzystam go jednak na mojej płycie. Karol bardzo się tym zajarał, a co więcej – następnego dnia dosłał mi kolejny! Bardzo się cieszę, że mam w ten sposób na swojej płycie lirycznego wyjadacza, człowieka z legendarnego składu 2cztery7. Karol używa sformułowań i uderza w punkty, które są bardzo bliskie mojemu myśleniu. Musimy nadawać na wspólnych falach i wierzę, że to będzie dłuższa współpraca.

Myślisz już o kolejnych numerach?

Tak. Chcę wykorzystać swój dobry czas i pomysły, które mam w głowie. Dzięki temu, że mam niesamowite szczęście otaczać się ludźmi, o których też dzisiaj rozmawiamy, wydaje mi się, że mam też szansę – większą niż wcześniej – robić kolejne rzeczy. Żeby one szybciej powstawały. Na pewno chciałbym przyspieszyć, chciałbym, żeby między moimi kolejnymi płytami nie było tak długiej przerwy. Cztery lata, jakie minęły od „Za wysoko”, to w dzisiejszym świecie, zalanym mnóstwem nowej muzyki, strasznie dużo czasu.

Czuję, że z roku na rok coraz bardziej rozwijam się wokalnie, wcześniej głównie rapowałem. Teraz jednak chcę iść mocno w stronę piosenek. To mnie zresztą niesamowicie kręci, że po tylu latach na scenie, wciąż potrafię znajdywać coś ciekawego i nowego dla siebie w muzyce. Eksploracja nowych rewirów, stawianie sobie poprzeczki coraz wyżej – to jest piękne. Kolejna płyta jest dla mnie zawsze czymś nowym. Chcę żeby tak zostało, bo wiem, że jeszcze wiele mam do odkrycia.